https://sarabic.ae/20240805/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتنفيذ-أجندة-إيران-في-المنطقة-1091423987.html

وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة

وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" اليمنية و"حزب الله" العراقي بتنفيذ أجندة خاصة لإيران في المنطقة، مشيراً إلى مقتل قيادي في... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T03:56+0000

2024-08-05T03:56+0000

2024-08-05T03:56+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال الإرياني عبر منصة "إكس"، إن "اعتراف الحوثيين بمصرع القيادي في صفوفهم حسين عبدالله الشعبل (أبوجهاد)، في غارات أمريكية على معمل تصنيع ومركز اختبارات لتطوير الطائرات المسيرة في منطقة (جرف الصخر) لكتائب حزب الله العراقي، يسلط الضوء على العلاقة المشبوهة بين الكيانين الإرهابيين وتحركهما كأدوات لتنفيذ السياسات التدميرية للنظام الإيراني وتحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة".وأضاف أن "الأحداث التي تشهدها المنطقة كشفت بوضوح عن مستوى انخراط إيران واذرعها وفي مقدمتها الحوثيون، في مخطط نشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".وانتقد الإرياني موقف المجتمع الدولي من الصراع بين الحكومة وجماعة "أنصار الله" في اليمن، بالقول: "للأسف الشديد أدار العالم ظهره، وتخلى عن مسئولياته القانونية في دعم الحكومة الشرعية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وترك اليمنيين يخوضون حربهم منفردين مع إيران، إلا من دعم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية".وطالب الوزير الإرياني، بـ "إلزام إيران بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين للحوثيين في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي(2216)".ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي إلى "سرعة تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية عالمية، وفرض عقوبات عليهم من خلال تجميد أصولهم، وحظر سفر قياداتهم، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة الأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لهم".ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014، تتهم الحكومة اليمنية، إيران بتهريب أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة إلى جماعة "أنصار الله"، لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني الذي استحوذت الجماعة على ترسانته وعتاده بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, وزير الإعلام اليمني, العالم العربي, أخبار إيران