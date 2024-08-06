https://sarabic.ae/20240806/الصين-تصدم-العالم-بطائرة-مسيرة-برمائية-فيديو-1091477211.html
الصين تصدم العالم بطائرة مسيرة "برمائية"... فيديو
الصين تصدم العالم بطائرة مسيرة "برمائية"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت الصين مقطع فيديو يظهر طائرة دون طيار هجينة، تنطلق من تحت الماء، وقادرة على الهبوط بشكل عمودي. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T12:50+0000
2024-08-06T12:50+0000
2024-08-06T12:54+0000
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كشف علماء صينيون عن نوع جديد من الطائرات الهجينة، التي تنطلق من تحت الماء، ويمكنها الطيران في الجو، والغوص تحت الماء.يطلق على الطائرة الجديدة "نيزها- سي دارت" وهي طائرة جوية هجينة، يمكن إطلاقها من تحت الماء، وهي ذات أجنحة ثابتة للإقلاع والهبوط العمودي، ويمكنها الهبوط على ذيلها.تتميز الطائرة بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًا من الأرض والمياه، والتحليق في الجو مع قوة الرفع الناتجة عن الأجنحة، وعبور حدود الهواء والماء بسلاسة.وأشارت الصين إلى إمكانية تجهيز الغواصات العسكرية بهذا النوع من السلاح الجديد.سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو أسرع قطار في العالم...فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, رصد عسكري
الصين تصدم العالم بطائرة مسيرة "برمائية"... فيديو
12:50 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 12:54 GMT 06.08.2024)
نشرت الصين مقطع فيديو يظهر طائرة دون طيار هجينة، تنطلق من تحت الماء، وقادرة على الهبوط بشكل عمودي.
كشف علماء صينيون عن نوع جديد من الطائرات الهجينة، التي تنطلق من تحت الماء، ويمكنها الطيران في الجو، والغوص تحت الماء.
يطلق على الطائرة الجديدة "نيزها- سي دارت" وهي طائرة جوية هجينة، يمكن إطلاقها من تحت الماء، وهي ذات أجنحة ثابتة للإقلاع والهبوط العمودي، ويمكنها الهبوط على ذيلها.
تتميز الطائرة بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًا من الأرض والمياه، والتحليق في الجو مع قوة الرفع الناتجة عن الأجنحة، وعبور حدود الهواء والماء بسلاسة.