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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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المقهى الثقافي
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ40-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1091490884.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ40 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ40 مقذوفا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 40 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T22:18+0000
2024-08-06T22:18+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 16 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 9 منها على محور دونيتسك و7 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240806/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091467003.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ40 مقذوفا خلال 24 ساعة

22:18 GMT 06.08.2024
© Sputnikتدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية.
تدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 40 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 16 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 9 منها على محور دونيتسك و7 على محور غورلوفكا".
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعزز من مواقعها على مختلف المحاور وتحرر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك
10:18 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
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