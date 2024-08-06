https://sarabic.ae/20240806/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ40-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1091490884.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ40 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ40 مقذوفا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 40 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T22:18+0000
2024-08-06T22:18+0000
2024-08-06T22:18+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 16 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 9 منها على محور دونيتسك و7 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240806/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091467003.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ40 مقذوفا خلال 24 ساعة
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 40 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 16 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 9 منها على محور دونيتسك و7 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.