قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": ردنا على اغتيال هنية حق شرعي والإعلان عن خليفة هنية سيكون خلال أيام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240806/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-ردنا-على-اغتيال-هنية-حق-شرعي-والإعلان-عن-خليفة-هنية-سيكون-خلال-أيام--1091469540.html
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": ردنا على اغتيال هنية حق شرعي والإعلان عن خليفة هنية سيكون خلال أيام
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": ردنا على اغتيال هنية حق شرعي والإعلان عن خليفة هنية سيكون خلال أيام
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية لحركة "حماس" في لبنان، محمود طه، أن "اختيار خليفة لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنيّة، الذي اغتيل في طهران سيكون خلال... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T11:20+0000
2024-08-06T11:20+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/22/1013482280_0:237:4978:3037_1920x0_80_0_0_0fbaaebb291c1495ff71911d4854008e.jpg
وأشار في في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "هنيّة شخصية قيادية كبيرة جدًّا وله علاقات دبلوماسية وباغتياله قُتلت العملية التفاوضية، وبالتالي إن ردنا على هذه العملية هو حق شرعي".وشدد طه على أن حركة "حماس" حريصة على وحدة الشعب الفلسطيني خصوصًا في هذه الأوقات الدقيقة، كما أن الحركة متمسكة بالاتفاق الذي حصل في بكين.وفي ختام حديثه، حمّل القيادي في "حماس" "الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وكل تداعيات التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240806/أستراليا-تستدعي-سفير-إيران-لتحديده-2027-عاما-لـمحو-إسرائيل-من-الوجود-1091459727.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/22/1013482280_307:0:4672:3274_1920x0_80_0_0_71e462c96a2ec1610c4ece9e93f48c30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": ردنا على اغتيال هنية حق شرعي والإعلان عن خليفة هنية سيكون خلال أيام

11:20 GMT 06.08.2024
© AP Photo / Adel Hana إسماعيل هنية
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
حصري
أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية لحركة "حماس" في لبنان، محمود طه، أن "اختيار خليفة لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنيّة، الذي اغتيل في طهران سيكون خلال أيام"، مشيرًا إلى أن "القيادة ومجلس الشورى يتناقشون لاختيار الشخصية المناسبة".
وأشار في في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "هنيّة شخصية قيادية كبيرة جدًّا وله علاقات دبلوماسية وباغتياله قُتلت العملية التفاوضية، وبالتالي إن ردنا على هذه العملية هو حق شرعي".

وأكد طه أن "هناك من يريد التشويش على عملية اختيار خليفة لهنية، علماً أن لا علاقة للملفات الإقليمية بهذا الموضوع"، نافيًا "كل التقارير الغربية التي تفيد بأنه خلال عملية اختيار رئيس للحركة سيؤخذ بعين الاعتبار علاقات الرئيس المُقبل، لا سيما في ما يتعلق بقربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
أستراليا تستدعي سفير إيران لتحديده 2027 عاما لـ"محو إسرائيل من الوجود"
08:48 GMT
وشدد طه على أن حركة "حماس" حريصة على وحدة الشعب الفلسطيني خصوصًا في هذه الأوقات الدقيقة، كما أن الحركة متمسكة بالاتفاق الذي حصل في بكين.

وأضاف أن "الحركة ضد استلام السلطة الفلسطينية لغزة خاصة وأنها لا تستطيع فعل أيّ شيء، حتى في الضفة الغربية، إذ أنها مكبلة بالجيش الإسرائيلي عبر اتفاق "أوسلو" وعليه فإن أي ادارة مستقبلية في قطاع غزة يجب أن تكون مبنية على تفاهم فلسطيني داخلي لتقوم بإدارة غزة وإعادة الإعمار".

وفي ختام حديثه، حمّل القيادي في "حماس" "الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وكل تداعيات التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة00:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала