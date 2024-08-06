https://sarabic.ae/20240806/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-ردنا-على-اغتيال-هنية-حق-شرعي-والإعلان-عن-خليفة-هنية-سيكون-خلال-أيام--1091469540.html
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": ردنا على اغتيال هنية حق شرعي والإعلان عن خليفة هنية سيكون خلال أيام
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": ردنا على اغتيال هنية حق شرعي والإعلان عن خليفة هنية سيكون خلال أيام
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية لحركة "حماس" في لبنان، محمود طه، أن "اختيار خليفة لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنيّة، الذي اغتيل في طهران سيكون خلال... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T11:20+0000
2024-08-06T11:20+0000
2024-08-06T11:20+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/22/1013482280_0:237:4978:3037_1920x0_80_0_0_0fbaaebb291c1495ff71911d4854008e.jpg
وأشار في في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "هنيّة شخصية قيادية كبيرة جدًّا وله علاقات دبلوماسية وباغتياله قُتلت العملية التفاوضية، وبالتالي إن ردنا على هذه العملية هو حق شرعي".وشدد طه على أن حركة "حماس" حريصة على وحدة الشعب الفلسطيني خصوصًا في هذه الأوقات الدقيقة، كما أن الحركة متمسكة بالاتفاق الذي حصل في بكين.وفي ختام حديثه، حمّل القيادي في "حماس" "الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وكل تداعيات التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240806/أستراليا-تستدعي-سفير-إيران-لتحديده-2027-عاما-لـمحو-إسرائيل-من-الوجود-1091459727.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/22/1013482280_307:0:4672:3274_1920x0_80_0_0_71e462c96a2ec1610c4ece9e93f48c30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": ردنا على اغتيال هنية حق شرعي والإعلان عن خليفة هنية سيكون خلال أيام
حصري
أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية لحركة "حماس" في لبنان، محمود طه، أن "اختيار خليفة لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنيّة، الذي اغتيل في طهران سيكون خلال أيام"، مشيرًا إلى أن "القيادة ومجلس الشورى يتناقشون لاختيار الشخصية المناسبة".
وأشار في في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "هنيّة شخصية قيادية كبيرة جدًّا وله علاقات دبلوماسية وباغتياله قُتلت العملية التفاوضية، وبالتالي إن ردنا على هذه العملية هو حق شرعي".
وأكد طه أن "هناك من يريد التشويش على عملية اختيار خليفة لهنية، علماً أن لا علاقة للملفات الإقليمية بهذا الموضوع"، نافيًا "كل التقارير الغربية التي تفيد بأنه خلال عملية اختيار رئيس للحركة سيؤخذ بعين الاعتبار علاقات الرئيس المُقبل، لا سيما في ما يتعلق بقربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وشدد طه على أن حركة "حماس" حريصة على وحدة الشعب الفلسطيني خصوصًا في هذه الأوقات الدقيقة، كما أن الحركة متمسكة بالاتفاق الذي حصل في بكين.
وأضاف أن "الحركة ضد استلام السلطة الفلسطينية لغزة خاصة وأنها لا تستطيع فعل أيّ شيء، حتى في الضفة الغربية، إذ أنها مكبلة بالجيش الإسرائيلي عبر اتفاق "أوسلو" وعليه فإن أي ادارة مستقبلية في قطاع غزة يجب أن تكون مبنية على تفاهم فلسطيني داخلي لتقوم بإدارة غزة وإعادة الإعمار".
وفي ختام حديثه، حمّل القيادي في "حماس" "الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وكل تداعيات التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.