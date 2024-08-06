متظاهرون من "الحريديم" يحاولون اقتحام قاعدة عسكرية رفضا لتجنيدهم في الجيش الإسرائيلي
© AP Photo / Ariel Schalitيحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو "السنة الجديدة للأشجار"، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022.
© AP Photo / Ariel Schalit
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تظاهر المئات من اليهود "الحريديم" بالقرب من قاعدة "تل هشومير" العسكرية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة برفض التجنيد للجيش الإسرائيلي.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المئات من اليهود الحريديم تظاهروا أمام مكتب التجنيد بقاعدة تل هشومير العسكرية القريبة من مدينة تل أبيب للإعلان عن رفضهم التجنيد بالجيش ورفع لافتات تعبر عن ذلك الرفض.
הפגנות החרדים בלשכת הגיוס | אלון חכמון ('מעריב') עם העדכונים: "מאות חרדים הגיעו מהבוקר אל בסיס תל השומר. קראו קריאות 'נאצים', 'נמות ולא נתגייס'. לקראת הצהריים היה נסיון התפרצות לתוך הבסיס שלא צלח. היו 21 עצורים. עשרות בודדות הגיעו להתגייס היום".@BenCaspit @eldadarieh @haalon12… pic.twitter.com/HqSYZ25gaw— 103FM (@radio103fm) August 6, 2024
وهتف الحريديم" بهتافات تعني رفضهم للتجندي بالجيش الإسرائيلي، مثل "نازيون" و"نموت ولا نجند بالجيش"، فيما أكدت الإذاعة أن الحريديم حاولوا اقتحام القاعدة العسكرية إلا أن الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على 21 منهم بتهمة الشغب.
16 يوليو, 20:17 GMT
ويوم 17 من الشهر الماضي، طالب مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، اليهود الـ"حريديم" الشرقيين المتشددين، بعدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي، حيث نقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، وهو خاص باليهود الشرقيين، مطالبته للـ"حريديم" بعدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي.
ويشار إلى أن كبير حاخامات حزب "شاس" قد أصدر فتوى ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والقاضي بتجنيد الـ"حريديم"، بأنه "من يذهب للجيش ينتهك قدسية السبت"، وانتهاك قدسية يوم السبت، بحسب الديانة اليهودية تعتبر من "الكبائر".
وفي السادس من الشهر ذاته، تظاهر الآلاف من اليهود المتشددين (الحريديم)، ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي وأغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الـ"حريديم" تظاهروا ضد قانون تجنيدهم وعبّروا عن رفضهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسي رقم 4 في تل أبيب.
16 يوليو, 14:11 GMT
فيما ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أن "الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، مضيفة أن وزير الدفاع، وافق الأسبوع الماضي، على إصدار أوامراستدعاء للتجنيد لنحو 3000 من الـ"حريديم".