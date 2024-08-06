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https://sarabic.ae/20240806/متظاهرون-من-الحريديم-يحاولون-اقتحام-قاعدة-عسكرية-رفضا-لتجنيدهم-في-الجيش-الإسرائيلي-1091484076.html
متظاهرون من "الحريديم" يحاولون اقتحام قاعدة عسكرية رفضا لتجنيدهم في الجيش الإسرائيلي
متظاهرون من "الحريديم" يحاولون اقتحام قاعدة عسكرية رفضا لتجنيدهم في الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
تظاهر المئات من اليهود "الحريديم" بالقرب من قاعدة "تل هشومير" العسكرية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة برفض التجنيد للجيش الإسرائيلي. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T16:54+0000
2024-08-06T16:54+0000
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وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المئات من اليهود الحريديم تظاهروا أمام مكتب التجنيد بقاعدة تل هشومير العسكرية القريبة من مدينة تل أبيب للإعلان عن رفضهم التجنيد بالجيش ورفع لافتات تعبر عن ذلك الرفض.وهتف الحريديم" بهتافات تعني رفضهم للتجندي بالجيش الإسرائيلي، مثل "نازيون" و"نموت ولا نجند بالجيش"، فيما أكدت الإذاعة أن الحريديم حاولوا اقتحام القاعدة العسكرية إلا أن الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على 21 منهم بتهمة الشغب.ويوم 17 من الشهر الماضي، طالب مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، اليهود الـ"حريديم" الشرقيين المتشددين، بعدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي، حيث نقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، وهو خاص باليهود الشرقيين، مطالبته للـ"حريديم" بعدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي.ويشار إلى أن كبير حاخامات حزب "شاس" قد أصدر فتوى ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والقاضي بتجنيد الـ"حريديم"، بأنه "من يذهب للجيش ينتهك قدسية السبت"، وانتهاك قدسية يوم السبت، بحسب الديانة اليهودية تعتبر من "الكبائر".وفي السادس من الشهر ذاته، تظاهر الآلاف من اليهود المتشددين (الحريديم)، ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي وأغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الـ"حريديم" تظاهروا ضد قانون تجنيدهم وعبّروا عن رفضهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسي رقم 4 في تل أبيب.فيما ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أن "الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، مضيفة أن وزير الدفاع، وافق الأسبوع الماضي، على إصدار أوامراستدعاء للتجنيد لنحو 3000 من الـ"حريديم".
https://sarabic.ae/20240716/الـحريديم-يتظاهرون-ضد-قانون-تجنيدهم-في-الجيش-الإسرائيلي-ويغلقون-طريقا-رئيسيا-1090864048.html
https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أوامر-استدعاء-لنحو-3000-شخص-من-الـحريديم-1090851876.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

متظاهرون من "الحريديم" يحاولون اقتحام قاعدة عسكرية رفضا لتجنيدهم في الجيش الإسرائيلي

16:54 GMT 06.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalitيحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو "السنة الجديدة للأشجار"، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022.
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو السنة الجديدة للأشجار، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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تظاهر المئات من اليهود "الحريديم" بالقرب من قاعدة "تل هشومير" العسكرية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة برفض التجنيد للجيش الإسرائيلي.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المئات من اليهود الحريديم تظاهروا أمام مكتب التجنيد بقاعدة تل هشومير العسكرية القريبة من مدينة تل أبيب للإعلان عن رفضهم التجنيد بالجيش ورفع لافتات تعبر عن ذلك الرفض.
وهتف الحريديم" بهتافات تعني رفضهم للتجندي بالجيش الإسرائيلي، مثل "نازيون" و"نموت ولا نجند بالجيش"، فيما أكدت الإذاعة أن الحريديم حاولوا اقتحام القاعدة العسكرية إلا أن الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على 21 منهم بتهمة الشغب.
الشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
الـ"حريديم" يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي
16 يوليو, 20:17 GMT
ويوم 17 من الشهر الماضي، طالب مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، اليهود الـ"حريديم" الشرقيين المتشددين، بعدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي، حيث نقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، وهو خاص باليهود الشرقيين، مطالبته للـ"حريديم" بعدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي.
ويشار إلى أن كبير حاخامات حزب "شاس" قد أصدر فتوى ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والقاضي بتجنيد الـ"حريديم"، بأنه "من يذهب للجيش ينتهك قدسية السبت"، وانتهاك قدسية يوم السبت، بحسب الديانة اليهودية تعتبر من "الكبائر".
وفي السادس من الشهر ذاته، تظاهر الآلاف من اليهود المتشددين (الحريديم)، ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي وأغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الـ"حريديم" تظاهروا ضد قانون تجنيدهم وعبّروا عن رفضهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسي رقم 4 في تل أبيب.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الـ"حريديم"
16 يوليو, 14:11 GMT
فيما ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أن "الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، مضيفة أن وزير الدفاع، وافق الأسبوع الماضي، على إصدار أوامراستدعاء للتجنيد لنحو 3000 من الـ"حريديم".
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