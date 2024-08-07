https://sarabic.ae/20240807/إيران-الاتحاد-الأوروبي-أغلق-عمليا-جميع-القنوات-الدبلوماسية-بعدم-إدانة-اغتيال-هنية-1091498490.html

إيران: الاتحاد الأوروبي أغلق عمليا جميع القنوات الدبلوماسية بعدم إدانة اغتيال هنية

إيران: الاتحاد الأوروبي أغلق عمليا جميع القنوات الدبلوماسية بعدم إدانة اغتيال هنية

سبوتنيك عربي

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن "طهران لن تتساهل تجاه أمنها القومي ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية". 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T08:33+0000

2024-08-07T08:33+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "باقري كني أبلغ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن "الأطراف الأوروبية أهدرت أول فرصة للدبلوماسية بعدم إدانة العدوان الإرهابي الصهيوني الواضح على إيران، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".من جهته، اعتبر وزير الخارجية البريطاني، اغتيال هنية خطوة إلى الوراء في مسار وقف إطلاق النار في غزة، داعيا طهران إلى ضبط النفس.وقال وزير خارجية بريطانيا، إن "إسرائيل ولبنان على حافة الحرب وإذا لم نمارس ضبط النفس سنرى نتائج كارثية ليست في مصلحة أحد".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240807/قائد-الجيش-الإيراني-اغتيالات-إسرائيل-لن-تمر-دون-رد-وستقابل-برد-حاسم-1091494040.html

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