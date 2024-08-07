https://sarabic.ae/20240807/الجيش-الإيراني-يزود-مواقع-الدفاع-الجوي-شرق-البلاد-بأنظمة-الرادار-والصواريخ-والمسیرات-1091523195.html
الجيش الإيراني يزود مواقع الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات
الجيش الإيراني يزود مواقع الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإيراني زودت مواقع منطقة الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات، وذلك بحضور قائد قوات... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T18:24+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، تصريحات أدى بها خلال زيارته التفقدية لمنطقة الدفاع الجوي للقاعدة الاستراتيجية الولایة.وقال فرد خلال زيارته إن التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أدت إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، وتحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية لهذه القوات في ظل جهود المراكز العلمية والتعليمية والبحثية وتبادل المعرفة مع المراكز الأخرى ذات الصلة.وأضاف قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: "التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات دون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة"، مؤكدا على "إنتاج القوة للمواجهة مع كافة أنواع التهديدات هو على الأجندة الجادة لهذه القوة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران لن تقف صامتة أمام الانتهاكات التي تمس أمنها ومصالحها.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن بزشكيان قوله لماكرون، إن إسرائيل تحاول بممارساتها الإجرامية والإرهابية ضد سكان غزة، واغتيال هنية كضيف رسمي لإيران، إلى إشعال النار في المنطقة.وفي وقت سابق، أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن "طهران لن تتساهل تجاه أمنها القومي ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "باقري كني أبلغ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن "الأطراف الأوروبية أهدرت أول فرصة للدبلوماسية بعدم إدانة العدوان الإرهابي الصهيوني الواضح على إيران، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".من جهته، اعتبر وزير الخارجية البريطاني، اغتيال هنية خطوة إلى الوراء في مسار وقف إطلاق النار في غزة، داعيا طهران إلى ضبط النفس.وقال وزير خارجية بريطانيا، إن "إسرائيل ولبنان على حافة الحرب وإذا لم نمارس ضبط النفس سنرى نتائج كارثية ليست في مصلحة أحد".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جار.
https://sarabic.ae/20240807/ما-هو-خط-الدفاع-الإسرائيلي-الأخير-أمام-تهديد-إيران-1091505055.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإيراني يزود مواقع الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإيراني زودت مواقع منطقة الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإیراني، علي رضا صباحي فرد.
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية عن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، تصريحات أدى بها خلال زيارته التفقدية لمنطقة الدفاع الجوي للقاعدة الاستراتيجية الولایة.
وقال فرد خلال زيارته إن التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أدت إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، وتحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية لهذه القوات في ظل جهود المراكز العلمية والتعليمية والبحثية وتبادل المعرفة مع المراكز الأخرى ذات الصلة.
وأضاف قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: "التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات دون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة"، مؤكدا على "إنتاج القوة للمواجهة مع كافة أنواع التهديدات هو على الأجندة الجادة لهذه القوة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران لن تقف صامتة أمام الانتهاكات التي تمس أمنها ومصالحها.
ونقلت وكالة
"تسنيم" الإيرانية عن بزشكيان قوله لماكرون، إن إسرائيل تحاول بممارساتها الإجرامية والإرهابية ضد سكان غزة، واغتيال هنية كضيف رسمي لإيران، إلى إشعال النار في المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن "طهران لن تتساهل تجاه أمنها القومي ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية".
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن "باقري كني أبلغ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن "الأطراف الأوروبية أهدرت أول فرصة للدبلوماسية بعدم إدانة العدوان الإرهابي الصهيوني الواضح على إيران، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية البريطاني، اغتيال هنية خطوة إلى الوراء في مسار وقف إطلاق النار في غزة، داعيا طهران إلى ضبط النفس.
وقال وزير خارجية بريطانيا، إن "إسرائيل ولبنان على حافة الحرب وإذا لم نمارس ضبط النفس سنرى نتائج كارثية ليست في مصلحة أحد".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جار.