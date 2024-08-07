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https://sarabic.ae/20240807/العداء-المغربي-سفيان-البقالي-يحرز-الذهبية-الأولمبية-الثانية-له-1091525937.html
العداء المغربي سفيان البقالي يحرز الذهبية الأولمبية الثانية له
العداء المغربي سفيان البقالي يحرز الذهبية الأولمبية الثانية له
سبوتنيك عربي
كرر العداء المغربي سفيان البقالي إنجازه في أولمبياد طوكيو 2020، حيث أحرز، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية للمرة الثانية في سباق 3000 آلاف متر موانع، ضمن... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T20:38+0000
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وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن البقالي البالغ من العمر 28 عاما، اجتاز ببراعة السباق بتسجيله 8:06.05 دقائق، برقم هو الأفضل له هذا الموسم، متفوّقا على الأمريكي كينيث روكس صاحب رقم 8:06.41 دقيقة والكيني أبراهام كيبيووت 8:06.47 دقيقة.يشار إلى أن البقالي أحرز كذلك ذهبيتي بطولة العالم في يوجين 2022 وبودابست 2023، وفضية في لندن 2017 وبرونزية في الدوحة 2019.وتعتبر ذهبية البقالي هي ثالث الميداليات الذهبية للعرب بعدما حصدت اللاعبة البحرينية، وينفريد يافي، أمس الثلاثاء، ذهبية سباق 3000 موانع، كما أحرزت لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، أول ميدالية ذهبية لبلادها والعرب، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يوم الإثنين الماضي.وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن نمور صاحبة الـ 17 عاما، تقلدت الذهب بعد تصدرها نهائي الجهاز المتوازي المختلف الارتفاع بعلامة 15.700، بعد أيام فقط من احتلالها المركز الخامس في نهائي الفردي العام.وأوضحت الصحيفة أن الميدالية التي أحرزتها كيليا هي الأولى في هذه اللعبة بالنسبة للجزائر، والثانية في أولمبياد باريس 2024. بعد ضمان بطلة الملاكمة، إيمان خليف، برونزية على الأقل في وزن أقل من 66 كلغ، في انتظار مواجهة نصف النهائي غدا الثلاثاء.يشار إلى أن ذهبية الجزائرية كيليا نمور هي الأولى لبلادها، في العرس الأولمبي، منذ انجاز العداء توفيق مخلوفي، في نسخة 2012، التي جرت بالعاصمة الانجليزية لندن، كما أن نمور، أصبحت بذلك أول عربية وأفريقية تصعد على منصة التتويجات، في اختصاص الجمباز.
https://sarabic.ae/20240802/كرة-قدم-مصر-إلى-نصف-نهائي-أولمبياد-باريس-بعد-ماراثون-مثير-أمام-باراغواي-1091370799.html
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رياضة, الجزائر, الأخبار, البحرين, أخبار المغرب اليوم
رياضة, الجزائر, الأخبار, البحرين, أخبار المغرب اليوم

العداء المغربي سفيان البقالي يحرز الذهبية الأولمبية الثانية له

20:38 GMT 07.08.2024
© Sputnik . Kiril Klinnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشجعون من المغرب في موسكو، كأس العالم 2018، روسيا
مشجعون من المغرب في موسكو، كأس العالم 2018، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik . Kiril Klinnikov
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تابعنا عبر
كرر العداء المغربي سفيان البقالي إنجازه في أولمبياد طوكيو 2020، حيث أحرز، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية للمرة الثانية في سباق 3000 آلاف متر موانع، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.
وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن البقالي البالغ من العمر 28 عاما، اجتاز ببراعة السباق بتسجيله 8:06.05 دقائق، برقم هو الأفضل له هذا الموسم، متفوّقا على الأمريكي كينيث روكس صاحب رقم 8:06.41 دقيقة والكيني أبراهام كيبيووت 8:06.47 دقيقة.
يشار إلى أن البقالي أحرز كذلك ذهبيتي بطولة العالم في يوجين 2022 وبودابست 2023، وفضية في لندن 2017 وبرونزية في الدوحة 2019.
وتعتبر ذهبية البقالي هي ثالث الميداليات الذهبية للعرب بعدما حصدت اللاعبة البحرينية، وينفريد يافي، أمس الثلاثاء، ذهبية سباق 3000 موانع، كما أحرزت لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، أول ميدالية ذهبية لبلادها والعرب، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يوم الإثنين الماضي.
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن نمور صاحبة الـ 17 عاما، تقلدت الذهب بعد تصدرها نهائي الجهاز المتوازي المختلف الارتفاع بعلامة 15.700، بعد أيام فقط من احتلالها المركز الخامس في نهائي الفردي العام.
وأوضحت الصحيفة أن الميدالية التي أحرزتها كيليا هي الأولى في هذه اللعبة بالنسبة للجزائر، والثانية في أولمبياد باريس 2024. بعد ضمان بطلة الملاكمة، إيمان خليف، برونزية على الأقل في وزن أقل من 66 كلغ، في انتظار مواجهة نصف النهائي غدا الثلاثاء.
يشار إلى أن ذهبية الجزائرية كيليا نمور هي الأولى لبلادها، في العرس الأولمبي، منذ انجاز العداء توفيق مخلوفي، في نسخة 2012، التي جرت بالعاصمة الانجليزية لندن، كما أن نمور، أصبحت بذلك أول عربية وأفريقية تصعد على منصة التتويجات، في اختصاص الجمباز.
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