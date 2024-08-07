https://sarabic.ae/20240807/تركيا-والخليج-بصدد-إنشاء-واحدة-من-أكبر-مناطق-التجارة-الحرة-في-العالم-1091517451.html

تركيا والخليج بصدد إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم

تركيا والخليج بصدد إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم

سبوتنيك عربي

تقترب تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي من إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة بالعالم، في ظل مساعي تركيا إلى زيادة صادراتها في العديد من القطاعات من بينها الزراعة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي عقدت في العاصمة أنقرة، والتي يهدف الطرفان من خلالها إلى "إيجاد اتفاقية مناسبة للظروف الاقتصادية العالمية، وتوفير فرصا جديدة للقطاع الخاص، ولا تقتصر على التجارة في السلع، وتساهم في تعاون الأطراف على أساس الربح المشترك".وترى المصادر أن الجولة الأولى من المفاوضات جاءت بعدما أصبحت الكثير من الشركات التركية علامات تجارية عالمية في مختلف قطاعات تجارة الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والمقاولات والسياحة الصحية، كما أنها تلعب دورا فعالا في دول الخليج.ولفتت الوكالة إلى أن قطاع المقاولات التركي أنجز حتى اليوم 856 مشروعا بقيمة 77.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا للمصادر، كما تهدف دول الخليج إلى الاستثمار في تركيا بقطاعات الأغذية والخدمات اللوجستية والنقل والأدوية وإدارة المستشفيات والاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا.وشهدت الجولة الأولى من المفاوضات مباحثات بين الطرفين بشأن تسهيل التجارة في الخدمات، والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.ومن المنتظر أن يواصل الطرفان المفاوضات باجتماعات عبر الإنترنت وسيجتمعان في العاصمة السعودية الرياض، في الربع الأخير من العام لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات.يشار إلى أن حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 31.5 مليار دولار عام 2023.

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