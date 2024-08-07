أزمة تجنيد "الحريديم" تتصاعد.. ما حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240807/زمة-تجنيد-الحريديم-تتصاعد-ما-حجم-القوة-البشرية-للجيش-الإسرائيلي-1091496082.html
أزمة تجنيد "الحريديم" تتصاعد.. ما حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟
أزمة تجنيد "الحريديم" تتصاعد.. ما حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟
سبوتنيك عربي
تصاعدت أزمة اليهود المتشددين "الحريديم"، الذين يواصلون احتجاجاتهم رفضا للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، حيث تجمع المئات منهم، أمس الثلاثاء، أمام قاعدة تل هشومير... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T07:48+0000
2024-08-07T07:48+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090644344_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_5af48f0d07e2a0c9f438342d43deac3d.jpg
وأصبحت أزمة تجنيد "الحريديم" واحدة من أكبر الأزمات الداخلية التي تشهدها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خاصة بين وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي يؤكد حاجة الجيش لمزيد من الجنود، وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاول التغاضي عن هذا الأمر لإرضاء اليمين المتشددين للحفاظ على ائتلافه الحكومي ومستقبل حكومته.وتسلط تلك الأزمة الضوء على حجم القوة البشرية الحالية للجيش الإسرائيلي:ويقدر إجمالي القوة البشرية للجيش الإسرائيلي بـ670 ألف فرد يشملون:وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024 إلى أن القوة البشرية للجيش الإسرائيلي تضم 3 أقسام رئيسية فيما يتعلق بتوزيعها على الأفرع الرئيسية للقوات، مشيرا إلى أنه في حال استدعاء قوات الاحتياط بصورة شبه كاملة يكون عدد جنود الجيش 526 ألفا وعدد جنود القوات البشرية 89 ألفا وعدد جنود البحرية 19.5 ألف.ويصنف الجيش الإسرائيلي، بصورة عامة، في المرتبة رقم 17 بين أضخم جيوش العالم، كما يحتل المرتبة الـ4 بين جيوش الشرق الأوسط بعد تركيا وإيران ومصر، ويأتي في المرتبة رقم 10 بين الجيوش الآسيوية.أما فيما يتعلق بوضع القوات العاملة في الجيش الإسرائيلي مقارنة بجيوش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن إسرائيل تحتل المرتبة الـ9 في تلك المنطقة، تسبقها عدة دول أبرزها إيران وتركيا ومصر والسعودية وسوريا.أوامر استدعاءفي الـ17 من يونيو/ حزيران 2024، طلب مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، من اليهود "الحريديم" الشرقيين المتشددين، عدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي.وجاء ذلك ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بتجنيد الـ"حريديم"، وقال الحاخامات إن من يذهب للجيش ينتهك قدسية السبت، الذي يعد من الكبائر، بحسب الديانة اليهودية.ومن المقرر أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر استدعاء لنحو 3 آلاف شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكثر من 300 يوما، مما أدى إلى سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240806/متظاهرون-من-الحريديم-يحاولون-اقتحام-قاعدة-عسكرية-رفضا-لتجنيدهم-في-الجيش-الإسرائيلي-1091484076.html
https://sarabic.ae/20240626/ما-تداعيات-قرار-تجنيد-الحريديم-في-الجيش-الإسرائيلي-على-حكومة-نتنياهو؟-1090204819.html
https://sarabic.ae/20240611/رئيس-مكتب-نتنياهو-يطالب-بإقالة-غالانت-بعد-موقفه-من-قانون-التجنيد-ويصفه-بـالوقح-1089730481.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090644344_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_235f3184c6e37f7cd4c4927323161a11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أزمة تجنيد "الحريديم" تتصاعد.. ما حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟

07:48 GMT 07.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
تصاعدت أزمة اليهود المتشددين "الحريديم"، الذين يواصلون احتجاجاتهم رفضا للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، حيث تجمع المئات منهم، أمس الثلاثاء، أمام قاعدة تل هشومير العسكرية القريبة من تل أبيب.
وأصبحت أزمة تجنيد "الحريديم" واحدة من أكبر الأزمات الداخلية التي تشهدها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خاصة بين وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي يؤكد حاجة الجيش لمزيد من الجنود، وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاول التغاضي عن هذا الأمر لإرضاء اليمين المتشددين للحفاظ على ائتلافه الحكومي ومستقبل حكومته.
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو السنة الجديدة للأشجار، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
متظاهرون من "الحريديم" يحاولون اقتحام قاعدة عسكرية رفضا لتجنيدهم في الجيش الإسرائيلي
أمس, 16:54 GMT

وتسلط تلك الأزمة الضوء على حجم القوة البشرية الحالية للجيش الإسرائيلي:

عدد السكان: نحو 9 ملايين نسمة وتصنف في المرتبة رقم 92 عالميا من حيث حجم السكان.
حجم القوة البشرية المتاحة للعمل: 3.7 مليون نسمة وتصنف في المرتبة رقم 92 عالميا.
يصلح للخدمة العسكرية: 3.1 مليون نسمة وتصنف في المرتبة رقم 90 عالميا.
يصل سن التجنيد سنويا: نحو 127 ألف نسمة وتصنف في المرتبة رقم 86 عالميا.

ويقدر إجمالي القوة البشرية للجيش الإسرائيلي بـ670 ألف فرد يشملون:

القوات العاملة: 170 ألف فرد وتصنف في المرتبة رقم 31 عالميا.
القوات الاحتياطية: 465 ألف فرد وتصنف في المرتبة رقم 16 عالميا.
القوات شبه العسكرية: 35 ألف فرد وتصنف في المرتبة رقم 26 عالميا.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024 إلى أن القوة البشرية للجيش الإسرائيلي تضم 3 أقسام رئيسية فيما يتعلق بتوزيعها على الأفرع الرئيسية للقوات، مشيرا إلى أنه في حال استدعاء قوات الاحتياط بصورة شبه كاملة يكون عدد جنود الجيش 526 ألفا وعدد جنود القوات البشرية 89 ألفا وعدد جنود البحرية 19.5 ألف.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
ما تداعيات قرار تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي على حكومة نتنياهو؟
26 يونيو, 17:24 GMT
ويصنف الجيش الإسرائيلي، بصورة عامة، في المرتبة رقم 17 بين أضخم جيوش العالم، كما يحتل المرتبة الـ4 بين جيوش الشرق الأوسط بعد تركيا وإيران ومصر، ويأتي في المرتبة رقم 10 بين الجيوش الآسيوية.
أما فيما يتعلق بوضع القوات العاملة في الجيش الإسرائيلي مقارنة بجيوش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن إسرائيل تحتل المرتبة الـ9 في تلك المنطقة، تسبقها عدة دول أبرزها إيران وتركيا ومصر والسعودية وسوريا.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
رئيس مكتب نتنياهو يطالب بإقالة غالانت بعد موقفه من قانون التجنيد ويصفه بـ"الوقح"
11 يونيو, 05:36 GMT

أوامر استدعاء

في الـ17 من يونيو/ حزيران 2024، طلب مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، من اليهود "الحريديم" الشرقيين المتشددين، عدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي.
وجاء ذلك ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بتجنيد الـ"حريديم"، وقال الحاخامات إن من يذهب للجيش ينتهك قدسية السبت، الذي يعد من الكبائر، بحسب الديانة اليهودية.
ومن المقرر أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر استدعاء لنحو 3 آلاف شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكثر من 300 يوما، مما أدى إلى سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
© Sputnikمن هم "الحريديم" في إسرائيل؟
من هم الحريديم في إسرائيل؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
من هم "الحريديم" في إسرائيل؟
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في غزةأمس, 21:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала