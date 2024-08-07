https://sarabic.ae/20240807/زمة-تجنيد-الحريديم-تتصاعد-ما-حجم-القوة-البشرية-للجيش-الإسرائيلي-1091496082.html
أزمة تجنيد "الحريديم" تتصاعد.. ما حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟
أزمة تجنيد "الحريديم" تتصاعد.. ما حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟
سبوتنيك عربي
تصاعدت أزمة اليهود المتشددين "الحريديم"، الذين يواصلون احتجاجاتهم رفضا للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، حيث تجمع المئات منهم، أمس الثلاثاء، أمام قاعدة تل هشومير... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T07:48+0000
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وأصبحت أزمة تجنيد "الحريديم" واحدة من أكبر الأزمات الداخلية التي تشهدها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خاصة بين وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي يؤكد حاجة الجيش لمزيد من الجنود، وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاول التغاضي عن هذا الأمر لإرضاء اليمين المتشددين للحفاظ على ائتلافه الحكومي ومستقبل حكومته.وتسلط تلك الأزمة الضوء على حجم القوة البشرية الحالية للجيش الإسرائيلي:ويقدر إجمالي القوة البشرية للجيش الإسرائيلي بـ670 ألف فرد يشملون:وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024 إلى أن القوة البشرية للجيش الإسرائيلي تضم 3 أقسام رئيسية فيما يتعلق بتوزيعها على الأفرع الرئيسية للقوات، مشيرا إلى أنه في حال استدعاء قوات الاحتياط بصورة شبه كاملة يكون عدد جنود الجيش 526 ألفا وعدد جنود القوات البشرية 89 ألفا وعدد جنود البحرية 19.5 ألف.ويصنف الجيش الإسرائيلي، بصورة عامة، في المرتبة رقم 17 بين أضخم جيوش العالم، كما يحتل المرتبة الـ4 بين جيوش الشرق الأوسط بعد تركيا وإيران ومصر، ويأتي في المرتبة رقم 10 بين الجيوش الآسيوية.أما فيما يتعلق بوضع القوات العاملة في الجيش الإسرائيلي مقارنة بجيوش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن إسرائيل تحتل المرتبة الـ9 في تلك المنطقة، تسبقها عدة دول أبرزها إيران وتركيا ومصر والسعودية وسوريا.أوامر استدعاءفي الـ17 من يونيو/ حزيران 2024، طلب مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، من اليهود "الحريديم" الشرقيين المتشددين، عدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي.وجاء ذلك ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بتجنيد الـ"حريديم"، وقال الحاخامات إن من يذهب للجيش ينتهك قدسية السبت، الذي يعد من الكبائر، بحسب الديانة اليهودية.ومن المقرر أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر استدعاء لنحو 3 آلاف شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكثر من 300 يوما، مما أدى إلى سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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https://sarabic.ae/20240611/رئيس-مكتب-نتنياهو-يطالب-بإقالة-غالانت-بعد-موقفه-من-قانون-التجنيد-ويصفه-بـالوقح-1089730481.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أزمة تجنيد "الحريديم" تتصاعد.. ما حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟
تصاعدت أزمة اليهود المتشددين "الحريديم"، الذين يواصلون احتجاجاتهم رفضا للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، حيث تجمع المئات منهم، أمس الثلاثاء، أمام قاعدة تل هشومير العسكرية القريبة من تل أبيب.
وأصبحت أزمة تجنيد "الحريديم" واحدة من أكبر الأزمات الداخلية التي تشهدها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خاصة بين وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي يؤكد حاجة الجيش لمزيد من الجنود، وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاول التغاضي عن هذا الأمر لإرضاء اليمين المتشددين
للحفاظ على ائتلافه الحكومي ومستقبل حكومته.
وتسلط تلك الأزمة الضوء على حجم القوة البشرية الحالية للجيش الإسرائيلي:
عدد السكان: نحو 9 ملايين نسمة وتصنف في المرتبة رقم 92 عالميا من حيث حجم السكان.
حجم القوة البشرية المتاحة للعمل: 3.7 مليون نسمة وتصنف في المرتبة رقم 92 عالميا.
يصلح للخدمة العسكرية: 3.1 مليون نسمة وتصنف في المرتبة رقم 90 عالميا.
يصل سن التجنيد سنويا: نحو 127 ألف نسمة وتصنف في المرتبة رقم 86 عالميا.
ويقدر إجمالي القوة البشرية للجيش الإسرائيلي بـ670 ألف فرد يشملون:
القوات العاملة: 170 ألف فرد وتصنف في المرتبة رقم 31 عالميا.
القوات الاحتياطية: 465 ألف فرد وتصنف في المرتبة رقم 16 عالميا.
القوات شبه العسكرية: 35 ألف فرد وتصنف في المرتبة رقم 26 عالميا.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024 إلى أن القوة البشرية للجيش الإسرائيلي
تضم 3 أقسام رئيسية فيما يتعلق بتوزيعها على الأفرع الرئيسية للقوات، مشيرا إلى أنه في حال استدعاء قوات الاحتياط بصورة شبه كاملة يكون عدد جنود الجيش 526 ألفا وعدد جنود القوات البشرية 89 ألفا وعدد جنود البحرية 19.5 ألف.
ويصنف الجيش الإسرائيلي، بصورة عامة، في المرتبة رقم 17 بين أضخم جيوش العالم، كما يحتل المرتبة الـ4 بين جيوش الشرق الأوسط بعد تركيا وإيران ومصر، ويأتي في المرتبة رقم 10 بين الجيوش الآسيوية.
أما فيما يتعلق بوضع القوات العاملة في الجيش الإسرائيلي مقارنة بجيوش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن إسرائيل تحتل المرتبة الـ9 في تلك المنطقة، تسبقها عدة دول أبرزها إيران وتركيا ومصر والسعودية وسوريا.
في الـ17 من يونيو/ حزيران 2024، طلب مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، من اليهود "الحريديم" الشرقيين المتشددين، عدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي.
وجاء ذلك ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بتجنيد الـ"حريديم"، وقال الحاخامات إن من يذهب للجيش ينتهك قدسية السبت، الذي يعد من الكبائر، بحسب الديانة اليهودية.
ومن المقرر أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر استدعاء لنحو 3 آلاف شخص من الحريديم
، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكثر من 300 يوما، مما أدى إلى سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.