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مسؤول في الجهاد الإسلامي: اختيار "مفجر الطوفان" لقيادة حماس عزز مطالب المقاومة
مسؤول في الجهاد الإسلامي: اختيار "مفجر الطوفان" لقيادة حماس عزز مطالب المقاومة
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي، إسماعيل أبو مجاهد، أن اختيار الأسير المحرر، يحيى السنوار أبو إبراهيم، رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس كان... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T20:30+0000
2024-08-07T20:30+0000
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وأضاف أبو مجاهد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "عندما أخذ نتنياهو قرار اغتيال الشهيد إسماعيل هنية كان له هدفان، إحداث فراغ قيادي في حركة حماس، وخاصة بعد اغتيال الشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وشق صف محور المقاومة من خلال الاغتيال في العاصمة طهران".حماس اختارت "مفجر الطوفان" خلفاً لهنيةولفت أبو مجاهد إلى أن حسابات نتنياهو سقطت من خلال تشييع الشهيد هنية بالملايين في طهران وتعهد الإمام خامنئي بالرد على هذه الجريمة، موضحاً أن اختيار يحيى السنوار كان بالإجماع داخل مجلس شورى الحركة، ويكون بشكل طبيعى نائب رئيس المكتب السياسي في الخارج، خليل الحية، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع إيران و"حزب الله" وسوريا والذي زارها أكثر من مرة، وأصبح الانسجام الأكبر والأهم بين القيادة السياسية وكتائب القسام.وأضاف أبومجاهد: "ومن جهة أخرى، فهى بيعة على عملية "طوفان الأقصى" بأن مجلس شورى حركة حماس اختار مفجر المعركة، وبعد أحد عشر شهراً من الحرب والدمار والقتل في غزة تم اختيار السنوار لإكمال مسيرة "طوفان الأقصى".اختيار السنوار عزز مطالب المقاومةوأوضح أبو مجاهد أنه "لن يكون هناك أي تغير في مصير الحرب بل عزز اختيار السنوار مطالب المقاومة بالتمسك بما أعلنت عنه من انسحاب كامل من قطاع غزة وصفقة مشرفة لتبادل الأسرى وإعادة الاعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل وإدارة غزة إدارة فلسطينية بعيداً عن تدخلات الاحتلال".نتنياهو يعطل وقف إطلاق النار بدعم أمريكيوأضاف مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "الجهاد الإسلامي": "الذي يعيق أي اتفاق لوقف إطلاق النار هو نتنياهو وحكومته من خلال الدعم الأمريكي اللامحدود".واستدرك أبومجاهد: "الأغلب في نهاية المطاف أنه سيتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتستجيب إسرائيل صاغرة لمطالب المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن نتنياهو يلعب بالوقت الضائع من أجل إعطاء الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد الوقت الكافي لتحقيق إنجاز أو اختراق بخصوص الأسرى أو الاغتيالات، فإطلاق سراح الأسرى فشل من خلال الضغط العسكري وفشل من خلال الاقتحامات".السنوار أمام تنازلات لأجل حكومة الوحدةوقال أبو مجاهد إن "السنوار دعا سابقاً أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لزيارة غزة وقدم الكثير من التنازلات من أجل حكومة وحدة وطنية ولكن هناك معوقات وأهمها اشتراطات أبو مازن بالموافقة على ما التزمت به منظمة التحرير تجاه الكيان الصهيوني والذي تنصلت منه حكومة نتنياهو وأخيراً تصويت الكنيست بعدم الموافقة على إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة والاستيطان الذي التهم الضفة الغربية".وتابع :"العامل الثاني الاحتلال الذي يفشل أي وحدة وطنية عبر تحكمه بمقدرات السلطة من خلال "اتفاق باريس" المجحف الذي يمنح إسرائيل مفاتيح التحكم بالضرائب أو أموال المقاصة وهي المصدر الأهم لتمويل السلطة، ومن خلال هذا الابتزاز تمنع إسرائيل تشكيل أي حكومة وحدة وطنية".وأضاف المسؤول في "الجهاد الإسلامي": "العامل الثالث هو اعتبار بعض الدول العربية فصائل المقاومة حركات إرهابية، فحكومة وحدة وطنية مع وجود هذه العوامل من الصعب تحقيقها".وتابع أبو مجاهد: "يمكن تفعيل إطار القيادة الفلسطيني والتشاور في كل القضايا الوطنية، والذي تم النص عليه في مخرجات الحوار في الصين وروسيا والجزائر".
https://sarabic.ae/20240807/الجيش-الإسرائيلي-تغير-مسمى-السنوار-لا-يمنعنا-من-الاستمرار-في-البحث-عنه-وقتله-1091524251.html
https://sarabic.ae/20240807/حماس-تكشف-عن-أهداف-تعيين-السنوار-رئيساً-للحركة-1091519136.html
https://sarabic.ae/20240807/تصويت-برأيك-هل-يعتبر-تعيين-السنوار-خلفا-لهنية-تحد-لإسرائيل-وأن-قيادة-حماس-متماسكة-و-قوية-1091508760.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول في الجهاد الإسلامي: اختيار "مفجر الطوفان" لقيادة حماس عزز مطالب المقاومة

20:30 GMT 07.08.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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حصري
أكد مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي، إسماعيل أبو مجاهد، أن اختيار الأسير المحرر، يحيى السنوار أبو إبراهيم، رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس كان مفاجئاً لإسرائيل.
وأضاف أبو مجاهد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "عندما أخذ نتنياهو قرار اغتيال الشهيد إسماعيل هنية كان له هدفان، إحداث فراغ قيادي في حركة حماس، وخاصة بعد اغتيال الشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وشق صف محور المقاومة من خلال الاغتيال في العاصمة طهران".

حماس اختارت "مفجر الطوفان" خلفاً لهنية

ولفت أبو مجاهد إلى أن حسابات نتنياهو سقطت من خلال تشييع الشهيد هنية بالملايين في طهران وتعهد الإمام خامنئي بالرد على هذه الجريمة، موضحاً أن اختيار يحيى السنوار كان بالإجماع داخل مجلس شورى الحركة، ويكون بشكل طبيعى نائب رئيس المكتب السياسي في الخارج، خليل الحية، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع إيران و"حزب الله" وسوريا والذي زارها أكثر من مرة، وأصبح الانسجام الأكبر والأهم بين القيادة السياسية وكتائب القسام.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
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وأضاف أبومجاهد: "ومن جهة أخرى، فهى بيعة على عملية "طوفان الأقصى" بأن مجلس شورى حركة حماس اختار مفجر المعركة، وبعد أحد عشر شهراً من الحرب والدمار والقتل في غزة تم اختيار السنوار لإكمال مسيرة "طوفان الأقصى".

اختيار السنوار عزز مطالب المقاومة

وأوضح أبو مجاهد أنه "لن يكون هناك أي تغير في مصير الحرب بل عزز اختيار السنوار مطالب المقاومة بالتمسك بما أعلنت عنه من انسحاب كامل من قطاع غزة وصفقة مشرفة لتبادل الأسرى وإعادة الاعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل وإدارة غزة إدارة فلسطينية بعيداً عن تدخلات الاحتلال".

نتنياهو يعطل وقف إطلاق النار بدعم أمريكي

وأضاف مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "الجهاد الإسلامي": "الذي يعيق أي اتفاق لوقف إطلاق النار هو نتنياهو وحكومته من خلال الدعم الأمريكي اللامحدود".
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
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15:46 GMT
واستدرك أبومجاهد: "الأغلب في نهاية المطاف أنه سيتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتستجيب إسرائيل صاغرة لمطالب المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن نتنياهو يلعب بالوقت الضائع من أجل إعطاء الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد الوقت الكافي لتحقيق إنجاز أو اختراق بخصوص الأسرى أو الاغتيالات، فإطلاق سراح الأسرى فشل من خلال الضغط العسكري وفشل من خلال الاقتحامات".

السنوار أمام تنازلات لأجل حكومة الوحدة

وقال أبو مجاهد إن "السنوار دعا سابقاً أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لزيارة غزة وقدم الكثير من التنازلات من أجل حكومة وحدة وطنية ولكن هناك معوقات وأهمها اشتراطات أبو مازن بالموافقة على ما التزمت به منظمة التحرير تجاه الكيان الصهيوني والذي تنصلت منه حكومة نتنياهو وأخيراً تصويت الكنيست بعدم الموافقة على إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة والاستيطان الذي التهم الضفة الغربية".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
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12:22 GMT
وتابع :"العامل الثاني الاحتلال الذي يفشل أي وحدة وطنية عبر تحكمه بمقدرات السلطة من خلال "اتفاق باريس" المجحف الذي يمنح إسرائيل مفاتيح التحكم بالضرائب أو أموال المقاصة وهي المصدر الأهم لتمويل السلطة، ومن خلال هذا الابتزاز تمنع إسرائيل تشكيل أي حكومة وحدة وطنية".
وأضاف المسؤول في "الجهاد الإسلامي": "العامل الثالث هو اعتبار بعض الدول العربية فصائل المقاومة حركات إرهابية، فحكومة وحدة وطنية مع وجود هذه العوامل من الصعب تحقيقها".
وتابع أبو مجاهد: "يمكن تفعيل إطار القيادة الفلسطيني والتشاور في كل القضايا الوطنية، والذي تم النص عليه في مخرجات الحوار في الصين وروسيا والجزائر".
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