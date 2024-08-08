https://sarabic.ae/20240808/أردوغان-لأمير-قطر-إسرائيل-أثبتت-من-جديد-أنها-لا-تنوي-وقف-إطلاق-النار-باغتيال-إسماعيل-هنية-1091547861.html

أردوغان لأمير قطر: إسرائيل أثبتت من جديد أنها لا تنوي وقف إطلاق النار باغتيال إسماعيل هنية

أردوغان لأمير قطر: إسرائيل أثبتت من جديد أنها لا تنوي وقف إطلاق النار باغتيال إسماعيل هنية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، أن إسرائيل أثبتت مرة أخرى، أنها لا تنوي وقف إطلاق النار في قطاع غزة،... 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T14:58+0000

2024-08-08T14:58+0000

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فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء قبل الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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