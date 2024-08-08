أمير قطر: لقائي بأخي أردوغان يأتي في إطار مساعينا لخفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف حرب غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استفزاز روسيا في كورسك سيوسع رقعة الصراع
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي خارجيا وداخليا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240808/أمير-قطر-لقائي-بأخي-أردوغان-يأتي-في-إطار-مساعينا-لخفض-التصعيد-والتوصل-إلى-حل-لوقف-حرب-غزة-1091549194.html
أمير قطر: لقائي بأخي أردوغان يأتي في إطار مساعينا لخفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف حرب غزة
أمير قطر: لقائي بأخي أردوغان يأتي في إطار مساعينا لخفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف حرب غزة
سبوتنيك عربي
علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T16:05+0000
2024-08-08T16:05+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089407587_0:4:3072:1731_1920x0_80_0_0_9c133c6f50d7c3b27feb2a4b6f14ac32.jpg
وأشار أمير قطر عبر منصة "إكس"، إلى أن لقاءه بأردوغان شهد بحث سبل خفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف الحرب على غزة وكل ما يفضي إلى إحلال السلام بالمنطقة. وكتب في تغريدة له: "يأتي لقائي اليوم بأخي الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة في إطار تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية وتعاوننا الثنائي الشامل، وتنسيق جهودنا المشتركة بشأن التطورات في المنطقة وتحدياتها المتزايدة، ولاسيما مساعينا لخفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف الحرب على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما يفضي إلى إحلال السلام والازدهار في محيطنا الإقليمي".وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، أن إسرائيل أثبتت مرة أخرى، أنها لا تنوي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية. وأضاف في اجتماع مع أمير قطر، في أنقرة، أن "تركيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل من شأنه أن يجلب السلام الدائم والهدوء إلى المنطقة، وأنها تنوي زيادة جهودها لتحقيق النتائج مع قطر"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.كما أوضح الرئيس التركي خلال اللقاء، أن "إسرائيل تحاول زيادة التوتر في المنطقة بهجماتها على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي تزايد في الأيام الأخيرة".وشدد كذلك أن "تركيا عازمة تماما على رفع تعاونها مع قطر إلى المستوى التالي، خاصة في العلاقات الاقتصادية، وكذلك في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية، وأن التضامن بين البلدين سيتم تعزيزه بالخطوات التي سيتم اتخاذها".
https://sarabic.ae/20240803/وسط-ترقب-إسرائيلي-أمير-قطر-ونائب-الرئيس-الإيراني-يبحثان-التطورات-إقليميا-ودوليا-1091376604.html
قطر
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089407587_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b82b9dd17a42368ba88692ad58a63bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, طوفان الأقصى
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, طوفان الأقصى

أمير قطر: لقائي بأخي أردوغان يأتي في إطار مساعينا لخفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف حرب غزة

16:05 GMT 08.08.2024
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISأمير قطر الشيخ تميم بن حمد
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
تابعنا عبر
علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة.
وأشار أمير قطر عبر منصة "إكس"، إلى أن لقاءه بأردوغان شهد بحث سبل خفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف الحرب على غزة وكل ما يفضي إلى إحلال السلام بالمنطقة.
وكتب في تغريدة له: "يأتي لقائي اليوم بأخي الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة في إطار تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية وتعاوننا الثنائي الشامل، وتنسيق جهودنا المشتركة بشأن التطورات في المنطقة وتحدياتها المتزايدة، ولاسيما مساعينا لخفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف الحرب على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما يفضي إلى إحلال السلام والازدهار في محيطنا الإقليمي".
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، أن إسرائيل أثبتت مرة أخرى، أنها لا تنوي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية.
وأضاف في اجتماع مع أمير قطر، في أنقرة، أن "تركيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل من شأنه أن يجلب السلام الدائم والهدوء إلى المنطقة، وأنها تنوي زيادة جهودها لتحقيق النتائج مع قطر"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
وسط ترقب إسرائيلي... أمير قطر ونائب الرئيس الإيراني يبحثان التطورات إقليميا ودوليا
3 أغسطس, 09:11 GMT
كما أوضح الرئيس التركي خلال اللقاء، أن "إسرائيل تحاول زيادة التوتر في المنطقة بهجماتها على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي تزايد في الأيام الأخيرة".
وشدد كذلك أن "تركيا عازمة تماما على رفع تعاونها مع قطر إلى المستوى التالي، خاصة في العلاقات الاقتصادية، وكذلك في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية، وأن التضامن بين البلدين سيتم تعزيزه بالخطوات التي سيتم اتخاذها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала