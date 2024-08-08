https://sarabic.ae/20240808/أمير-قطر-لقائي-بأخي-أردوغان-يأتي-في-إطار-مساعينا-لخفض-التصعيد-والتوصل-إلى-حل-لوقف-حرب-غزة-1091549194.html

أمير قطر: لقائي بأخي أردوغان يأتي في إطار مساعينا لخفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف حرب غزة

أمير قطر: لقائي بأخي أردوغان يأتي في إطار مساعينا لخفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف حرب غزة

سبوتنيك عربي

علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T16:05+0000

2024-08-08T16:05+0000

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وأشار أمير قطر عبر منصة "إكس"، إلى أن لقاءه بأردوغان شهد بحث سبل خفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف الحرب على غزة وكل ما يفضي إلى إحلال السلام بالمنطقة. وكتب في تغريدة له: "يأتي لقائي اليوم بأخي الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة في إطار تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية وتعاوننا الثنائي الشامل، وتنسيق جهودنا المشتركة بشأن التطورات في المنطقة وتحدياتها المتزايدة، ولاسيما مساعينا لخفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف الحرب على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما يفضي إلى إحلال السلام والازدهار في محيطنا الإقليمي".وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، أن إسرائيل أثبتت مرة أخرى، أنها لا تنوي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية. وأضاف في اجتماع مع أمير قطر، في أنقرة، أن "تركيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل من شأنه أن يجلب السلام الدائم والهدوء إلى المنطقة، وأنها تنوي زيادة جهودها لتحقيق النتائج مع قطر"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.كما أوضح الرئيس التركي خلال اللقاء، أن "إسرائيل تحاول زيادة التوتر في المنطقة بهجماتها على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي تزايد في الأيام الأخيرة".وشدد كذلك أن "تركيا عازمة تماما على رفع تعاونها مع قطر إلى المستوى التالي، خاصة في العلاقات الاقتصادية، وكذلك في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية، وأن التضامن بين البلدين سيتم تعزيزه بالخطوات التي سيتم اتخاذها".

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