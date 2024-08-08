https://sarabic.ae/20240808/العثور-على-كائن-نادر-لا-يتعدى-وجوده-الـ1-من-100-مليون-فيديو-1091530511.html
العثور على كائن نادر لا يتعدى وجوده الـ1 من 100 مليون... فيديو
العثور على كائن نادر لا يتعدى وجوده الـ1 من 100 مليون... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن صياد شاب يُدعى، جوزيف كرامر، من صيد كائن نادر في ساحل نيو هامبشاير، وبحسب وصف علماء الأحياء، فإن هذا الكائن نادر لايتعدى وجوده الـ1 من 100 مليون. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T07:57+0000
2024-08-08T07:57+0000
2024-08-08T08:01+0000
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تمكن كرامر من صيد نوع نادر من الكركند (جراد البحر) في ساحل نيو هامبشاير، في الولايات المتحدة.كان الكركند يمتلك عددا كبيرا من الألوان، وهو عبارة عن كتلة دوامة من الصبغات الزرقاء، والأرجوانية، والوردية، والتي بدت مثل الفخار الزجاجي اللامع عندما يكون مبللا.نظرًا لأن الكركند "القطني" ليس مموهًا جيدًا مثل بقية الكركند ذوي القشرة البنية، فمن المرجح أن تأكله الحيوانات المفترسة بسهولة.قد تبدو قشرة الكركند النموذجي بنية اللون على السطح، لكنها في الواقع مصنوعة من أصباغ حمراء وصفراء وزرقاء.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن أن تتسبب الطفرات الجينية أحيانًا في خنق صبغة واحدة لبقية الصبغات. ويعد الكركند (جراد البحر الأحمر) هو أكثر اختلافات اللون شيوعًا، ويحدث في 1 من كل 10 ملايين فرد.في الوقت نفسه، يمكن أن يتراوح عدد الكركند البرتقالي والأصفر والمنقسم الألوان من 1 إلى 30 مليونًا إلى 1 إلى 50 مليونًا.في حين يعد الكركند "القطني"، والكركند الأبيض من أندر الأنواع، حيث يوجد بنسبة 1 من كل 100 مليون."حيث تنعدم الحياة"... علماء يكتشفون "الأكسجين الداكن" في قاع محيطأسماك المنشار تدور حول نفسها وتموت في مشهد غريب لم يسجل من قبل... فيديو
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علوم, بحار, المحيطات, بحار ومحيطات, أعماق المحيطات, نادي الفيديو
علوم, بحار, المحيطات, بحار ومحيطات, أعماق المحيطات, نادي الفيديو
العثور على كائن نادر لا يتعدى وجوده الـ1 من 100 مليون... فيديو
07:57 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 08:01 GMT 08.08.2024)
تمكن صياد شاب يُدعى، جوزيف كرامر، من صيد كائن نادر في ساحل نيو هامبشاير، وبحسب وصف علماء الأحياء، فإن هذا الكائن نادر لايتعدى وجوده الـ1 من 100 مليون.
تمكن كرامر من صيد نوع نادر من الكركند (جراد البحر) في ساحل نيو هامبشاير، في الولايات المتحدة.
كان الكركند يمتلك عددا كبيرا من الألوان، وهو عبارة عن كتلة دوامة من الصبغات الزرقاء، والأرجوانية، والوردية، والتي بدت مثل الفخار الزجاجي اللامع عندما يكون مبللا.
وأكد عالم الأحياء المائية، سام روتكا، أن هذا الكركند (جراد البحر) من النوع "القطني"، وهو ندرة وراثية تؤثر على 1 فقط من كل 100 مليون فرد.
نظرًا لأن الكركند "القطني" ليس مموهًا جيدًا مثل بقية الكركند ذوي القشرة البنية، فمن المرجح أن تأكله الحيوانات المفترسة بسهولة.
قد تبدو قشرة الكركند النموذجي بنية اللون على السطح، لكنها في الواقع مصنوعة من أصباغ حمراء وصفراء وزرقاء.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
يمكن أن تتسبب الطفرات الجينية أحيانًا في خنق صبغة واحدة لبقية الصبغات. ويعد الكركند (جراد البحر الأحمر) هو أكثر اختلافات اللون شيوعًا، ويحدث في 1 من كل 10 ملايين فرد.
في حين يعد الكركند "القطني"، والكركند الأبيض من أندر الأنواع، حيث يوجد بنسبة 1 من كل 100 مليون.