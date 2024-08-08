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https://sarabic.ae/20240808/-علماء-روس-على-مقربة-من-تسريع-إنتاج-الأطراف-الاصطناعية-من-التيتانيوم-باستخدام-طابعات-ثلاثية-الأبعاد-1091544278.html
علماء روس يسرعون إنتاج الأطراف الاصطناعية من التيتانيوم بالطابعات ثلاثة الأبعاد
علماء روس يسرعون إنتاج الأطراف الاصطناعية من التيتانيوم بالطابعات ثلاثة الأبعاد
سبوتنيك عربي
افاد مكتب التواصل لجامعة سامارا الحكومية الروسية التي تحمل اسم إس. بي. كوروليوف، اليوم الخميس، بأن علماء ومهندسين في هذه الجامعة يقتربون من إنشاء نظام شامل... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T13:28+0000
2024-08-08T13:30+0000
مجتمع
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وأضاف قائد المشروع المهندس في المكز الهندسي بالجامعة مكسيم زفياغينتسيف قائلا: "لا يوجد حاليًا في روسيا نظام شامل واحد لتصميم وبناء الغرسات الشخصية المصنعة باستخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد. والهدف من المشروع هو إنشاء مثل هذا النظام على شكل بيئة رقمية متكاملة للتصميم والإعداد التكنولوجي للإنتاج. وفقًا لحساباتنا، سيؤدي ذلك إلى تقليل وقت إعداد الإنتاج القياسي بمقدار 2.5 مرة، والذي سيكون حوالي 15-20 يومًا" . سيكون هذا التعويض الداخلي متينًا للغاية وخفيف الوزن، وستكون تكلفته أقل بكثير من تكلفة المنتج ذي البنية الداخلية المستمرة. وأوضحت الجامعة أن عملية الزرع ذات البنية المجوفة ستتطلب مواد استهلاكية أقل تكلفة على شكل مسحوق التيتانيوم.ومن مخطط المشروع هذا بجامعة سامارا في المقام الأول اختبار تقنيتها في تصميم وبناء مفصل الورك الاصطناعي، حيث أن مفاصل الورك هي التي تتطلب الاستبدال في أغلب الأحيان. وأيضا من المجدول في إطار المشروع إجراء تجارب سريرية لنماذج أولية من المنتجات بالتعاون مع المؤسسات الطبية في سامارا، وفي المستقبل، سيتم تسجيل براءة اختراع لتكنولوجيا وتصميم الأطراف الاصطناعية.و تم تصميم المشروع لمدة عام، حيث يتم تنفيذه في إطار مدرسة هندسة الطيران المتقدمة وحصل المشروع على منحة من قبل مؤسسة تعزيز الابتكار الروسية قدرها مليون روبل.
https://sarabic.ae/20240808/صورتك-في-الوثائق-المدرسية-قد-تتنبأ-بمدة-حياتك-إليك-السبب-1091541291.html
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علماء روس يسرعون إنتاج الأطراف الاصطناعية من التيتانيوم بالطابعات ثلاثة الأبعاد

13:28 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 13:30 GMT 08.08.2024)
© AP Photoمختبر حيوي
مختبر حيوي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
افاد مكتب التواصل لجامعة سامارا الحكومية الروسية التي تحمل اسم إس. بي. كوروليوف، اليوم الخميس، بأن علماء ومهندسين في هذه الجامعة يقتربون من إنشاء نظام شامل ومتسارع لتصميم وبناء الأطراف الاصطناعية المصنوعة من التيتانيوم المصنعة باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد.
وأضاف قائد المشروع المهندس في المكز الهندسي بالجامعة مكسيم زفياغينتسيف قائلا: "لا يوجد حاليًا في روسيا نظام شامل واحد لتصميم وبناء الغرسات الشخصية المصنعة باستخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد. والهدف من المشروع هو إنشاء مثل هذا النظام على شكل بيئة رقمية متكاملة للتصميم والإعداد التكنولوجي للإنتاج. وفقًا لحساباتنا، سيؤدي ذلك إلى تقليل وقت إعداد الإنتاج القياسي بمقدار 2.5 مرة، والذي سيكون حوالي 15-20 يومًا" .

وأوضح الباحثون أن هذه التكنولوجيا ستتيح إمكانية التصميم والتحضير لطباعة الغرسات ذات البنية الداخلية على شكل خلايا مجوفة صغيرة، والتي سيكون لها شكل سداسي، مثل قرص العسل.

سيكون هذا التعويض الداخلي متينًا للغاية وخفيف الوزن، وستكون تكلفته أقل بكثير من تكلفة المنتج ذي البنية الداخلية المستمرة. وأوضحت الجامعة أن عملية الزرع ذات البنية المجوفة ستتطلب مواد استهلاكية أقل تكلفة على شكل مسحوق التيتانيوم.
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ومن مخطط المشروع هذا بجامعة سامارا في المقام الأول اختبار تقنيتها في تصميم وبناء مفصل الورك الاصطناعي، حيث أن مفاصل الورك هي التي تتطلب الاستبدال في أغلب الأحيان. وأيضا من المجدول في إطار المشروع إجراء تجارب سريرية لنماذج أولية من المنتجات بالتعاون مع المؤسسات الطبية في سامارا، وفي المستقبل، سيتم تسجيل براءة اختراع لتكنولوجيا وتصميم الأطراف الاصطناعية.
و تم تصميم المشروع لمدة عام، حيث يتم تنفيذه في إطار مدرسة هندسة الطيران المتقدمة وحصل المشروع على منحة من قبل مؤسسة تعزيز الابتكار الروسية قدرها مليون روبل.
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