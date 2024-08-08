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https://sarabic.ae/20240808/صورتك-في-الوثائق-المدرسية-قد-تتنبأ-بمدة-حياتك-إليك-السبب-1091541291.html
صورتك في الوثائق المدرسية قد تتنبأ بمدة حياتك... إليك السبب
صورتك في الوثائق المدرسية قد تتنبأ بمدة حياتك... إليك السبب
سبوتنيك عربي
قام باحثون بدراسة جديدة، كشفت عن كيفية ارتباط المظهر الخارجي بمخاطر الوفاة، عبر إلقاء نظرة فاحصة على مصير الآلاف من المراهقين الذين تخرجوا من المدارس الثانوية. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T13:07+0000
2024-08-08T13:07+0000
مجتمع
منوعات
شيخوخة
الشباب
طول العمر
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بحسب الدراسة الجديدة، التي قام بها باحثون في الولايات المتحدة، بتحليل مصائر الآلاف من المراهقين الذين تخرجوا من المدارس، في أواخر الخمسينيات، وجدوا أن الأشخاص الأقل جاذبية يواجهون خطرًا أكبر قليلاً للعيش حياة أقصر نسبيًا.الميزات التي نجدها جذابة قد تنقل معلومات حول حالتنا الصحية، وحددت الأبحاث السابقة الروابط بين أنظمتنا المناعية وتقييمات الجمال.ومع ذلك، هناك أدلة قليلة حول ما إذا كان الأشخاص الذين يُنظر إليهم عادة على أنهم جذابون هم أكثر عرضة للشيخوخة.طلب الباحثون من لجنة مستقلة، تصنيف مدى جاذبية 8386 صورة التقطت لخريجي المدارس الثانوية، في عام 1957 كجزء من الدراسة. ثم تم استخدام مسابقة الجمال هذه لتقسيم الأفراد إلى ست فئات مختلفة، تم تصنيفهم من الأكثر جاذبية إلى الأقل جاذبية.أولئك الذين كانوا أقل جاذبية في مجموعة الدراسة، كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 16.8 في المائة، مقارنة بأولئك الذين كانوا أكثر جاذبية، ومع ذلك لم يكن الفارق كبيرًا.وقد أدى أخذ عوامل مثل التعليم والأموال في الاعتبار إلى تقليل أهمية الاختلافات إلى حد ما، حيث كانت الصحة هي المتغير الأكثر تأثيرًا. ووفقا للدراسة، قد يكون للحالة الصحية السيئة، وعدم المظهر الجيد دورًا كبيرا.البيانات هنا ليست كافية لإثبات السبب والنتيجة المباشرة وهي محدودة، لأنها تركز على منطقة جغرافية واحدة (الولايات المتحدة الأمريكية)، ويعترف الباحثون بأن أسباب الارتباط غير واضحة.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يجب على علماء الاجتماع أن يستكشفوا كيف يمكن أن تؤثر الجاذبية على العمليات الأخرى، التي قد تساهم في علاقتها بالصحة وطول العمر.منتج متواجد على مائدة الجميع يجعلك أكبر سنادهون الذراعين والساقين تنبؤك بمرض خطير
https://sarabic.ae/20240103/دراسة-تكشف-عن-ترياق-الشيخوخة-للحفاظ-على-الشباب-1084674102.html
https://sarabic.ae/20240618/كبيرة-اختصاصيي-طب-الشيخوخة-في-روسيا-تتحدث-عن-دواء-يقاوم-التقدم-بالعمر-1089962910.html
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منوعات, شيخوخة, الشباب, طول العمر
منوعات, شيخوخة, الشباب, طول العمر

صورتك في الوثائق المدرسية قد تتنبأ بمدة حياتك... إليك السبب

13:07 GMT 08.08.2024
© Photo / unsplash/ Museums Victoriaصورة قديمة لطلاب الثانوية
صورة قديمة لطلاب الثانوية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Photo / unsplash/ Museums Victoria
تابعنا عبر
قام باحثون بدراسة جديدة، كشفت عن كيفية ارتباط المظهر الخارجي بمخاطر الوفاة، عبر إلقاء نظرة فاحصة على مصير الآلاف من المراهقين الذين تخرجوا من المدارس الثانوية.
بحسب الدراسة الجديدة، التي قام بها باحثون في الولايات المتحدة، بتحليل مصائر الآلاف من المراهقين الذين تخرجوا من المدارس، في أواخر الخمسينيات، وجدوا أن الأشخاص الأقل جاذبية يواجهون خطرًا أكبر قليلاً للعيش حياة أقصر نسبيًا.
الميزات التي نجدها جذابة قد تنقل معلومات حول حالتنا الصحية، وحددت الأبحاث السابقة الروابط بين أنظمتنا المناعية وتقييمات الجمال.
ومع ذلك، هناك أدلة قليلة حول ما إذا كان الأشخاص الذين يُنظر إليهم عادة على أنهم جذابون هم أكثر عرضة للشيخوخة.

يقول عالم الاجتماع، كونور شيهان، من جامعة ولاية أريزونا، والاقتصادي، دانييل هامرميش، من جامعة تكساس في ورقتهما البحثية: "لا يُعرف سوى القليل عن العلاقة بين جاذبية الوجه وطول العمر، ولكن الجاذبية قد تنقل الصحة الأساسية، وهي تنظم بشكل منهجي عمليات التقسيم الطبقي الاجتماعي الحرجة".

صورة بعنوان إطارات الغرفة الخضراء للمصور رام كاوشاليان من الهند، ضمن القائمة القصيرة لفئة الشباب في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
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دراسة تكشف عن "ترياق الشيخوخة" للحفاظ على الشباب
3 يناير, 13:58 GMT
طلب الباحثون من لجنة مستقلة، تصنيف مدى جاذبية 8386 صورة التقطت لخريجي المدارس الثانوية، في عام 1957 كجزء من الدراسة. ثم تم استخدام مسابقة الجمال هذه لتقسيم الأفراد إلى ست فئات مختلفة، تم تصنيفهم من الأكثر جاذبية إلى الأقل جاذبية.
أولئك الذين كانوا أقل جاذبية في مجموعة الدراسة، كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 16.8 في المائة، مقارنة بأولئك الذين كانوا أكثر جاذبية، ومع ذلك لم يكن الفارق كبيرًا.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
مجتمع
كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا تتحدث عن دواء "يقاوم التقدم بالعمر"
18 يونيو, 13:19 GMT

وكتب شيهان وهاميرمش: "بشكل عام، وجدنا أن أولئك الذين تم تصنيف جاذبية وجوههم على أنها الأقل جاذبية كان لديهم خطر أعلى للوفاة طوال حياتهم مقارنة بأولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم متوسطون أو مرتفعون".

وقد أدى أخذ عوامل مثل التعليم والأموال في الاعتبار إلى تقليل أهمية الاختلافات إلى حد ما، حيث كانت الصحة هي المتغير الأكثر تأثيرًا. ووفقا للدراسة، قد يكون للحالة الصحية السيئة، وعدم المظهر الجيد دورًا كبيرا.
البيانات هنا ليست كافية لإثبات السبب والنتيجة المباشرة وهي محدودة، لأنها تركز على منطقة جغرافية واحدة (الولايات المتحدة الأمريكية)، ويعترف الباحثون بأن أسباب الارتباط غير واضحة.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يجب على علماء الاجتماع أن يستكشفوا كيف يمكن أن تؤثر الجاذبية على العمليات الأخرى، التي قد تساهم في علاقتها بالصحة وطول العمر.
منتج متواجد على مائدة الجميع يجعلك أكبر سنا
دهون الذراعين والساقين تنبؤك بمرض خطير
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