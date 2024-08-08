https://sarabic.ae/20240808/صورتك-في-الوثائق-المدرسية-قد-تتنبأ-بمدة-حياتك-إليك-السبب-1091541291.html

صورتك في الوثائق المدرسية قد تتنبأ بمدة حياتك... إليك السبب

صورتك في الوثائق المدرسية قد تتنبأ بمدة حياتك... إليك السبب

سبوتنيك عربي

قام باحثون بدراسة جديدة، كشفت عن كيفية ارتباط المظهر الخارجي بمخاطر الوفاة، عبر إلقاء نظرة فاحصة على مصير الآلاف من المراهقين الذين تخرجوا من المدارس الثانوية. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T13:07+0000

2024-08-08T13:07+0000

2024-08-08T13:07+0000

مجتمع

منوعات

شيخوخة

الشباب

طول العمر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/08/1091542551_0:247:2765:1802_1920x0_80_0_0_75e3f503e6e4fa0ef256df391eae5ac6.jpg

بحسب الدراسة الجديدة، التي قام بها باحثون في الولايات المتحدة، بتحليل مصائر الآلاف من المراهقين الذين تخرجوا من المدارس، في أواخر الخمسينيات، وجدوا أن الأشخاص الأقل جاذبية يواجهون خطرًا أكبر قليلاً للعيش حياة أقصر نسبيًا.الميزات التي نجدها جذابة قد تنقل معلومات حول حالتنا الصحية، وحددت الأبحاث السابقة الروابط بين أنظمتنا المناعية وتقييمات الجمال.ومع ذلك، هناك أدلة قليلة حول ما إذا كان الأشخاص الذين يُنظر إليهم عادة على أنهم جذابون هم أكثر عرضة للشيخوخة.طلب الباحثون من لجنة مستقلة، تصنيف مدى جاذبية 8386 صورة التقطت لخريجي المدارس الثانوية، في عام 1957 كجزء من الدراسة. ثم تم استخدام مسابقة الجمال هذه لتقسيم الأفراد إلى ست فئات مختلفة، تم تصنيفهم من الأكثر جاذبية إلى الأقل جاذبية.أولئك الذين كانوا أقل جاذبية في مجموعة الدراسة، كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 16.8 في المائة، مقارنة بأولئك الذين كانوا أكثر جاذبية، ومع ذلك لم يكن الفارق كبيرًا.وقد أدى أخذ عوامل مثل التعليم والأموال في الاعتبار إلى تقليل أهمية الاختلافات إلى حد ما، حيث كانت الصحة هي المتغير الأكثر تأثيرًا. ووفقا للدراسة، قد يكون للحالة الصحية السيئة، وعدم المظهر الجيد دورًا كبيرا.البيانات هنا ليست كافية لإثبات السبب والنتيجة المباشرة وهي محدودة، لأنها تركز على منطقة جغرافية واحدة (الولايات المتحدة الأمريكية)، ويعترف الباحثون بأن أسباب الارتباط غير واضحة.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يجب على علماء الاجتماع أن يستكشفوا كيف يمكن أن تؤثر الجاذبية على العمليات الأخرى، التي قد تساهم في علاقتها بالصحة وطول العمر.منتج متواجد على مائدة الجميع يجعلك أكبر سنادهون الذراعين والساقين تنبؤك بمرض خطير

https://sarabic.ae/20240103/دراسة-تكشف-عن-ترياق-الشيخوخة-للحفاظ-على-الشباب-1084674102.html

https://sarabic.ae/20240618/كبيرة-اختصاصيي-طب-الشيخوخة-في-روسيا-تتحدث-عن-دواء-يقاوم-التقدم-بالعمر-1089962910.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, شيخوخة, الشباب, طول العمر