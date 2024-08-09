أي خلفيات لقرار الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تهدد حزب الله برد غير متناسب، أميركا تعلن وصول مقاتلات إف 22 رابتور إلى الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240809/أي-خلفيات-لقرار-الرئيس-التونسي-إقالة-رئيس-الحكومة-أحمد-الحشاني؟-1091580547.html
أي خلفيات لقرار الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني؟
أي خلفيات لقرار الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني؟
سبوتنيك عربي
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني وتعويضه بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري جدلا في الأوساط التونسية، خاصة وأنه يأتي قبل... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T15:54+0000
2024-08-09T15:54+0000
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960009_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6115b7a5b1c10640143ac4314291224e.jpg
ومساء الأربعاء، أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانا مقتضبا تعلن فيه عن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني.ليكون بذلك المدوري خامس رئيس حكومة يصل إلى مقاليد الحكم في القصبة منذ تولي قيس سعيد رئاسة الجمهورية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019.وفي الوقت الذي لم يأتِ فيه بيان الرئاسة على أسباب الإقالة وخلفياتها، قال محللون حاورتهم "سبوتنيك"، إن قرار الإقالة لم يكن مفاجئا، خاصة في ظل تعدد الرسائل النقدية التي وجهها الرئيس سعيد إلى الفريق الحكومي.وهو امتعاض جدد الرئيس التعبير عنه خلال لقائه، أمس الخميس، برئيس الحكومة الجديد كمال المدوري، حيث شدد على "ضرورة التناغم والانسجام في العمل الحكومي"، مذكرًا بما ورد في الفصل السابع والثمانين من الدستور الذي ينص على أن "وظيفة الحكومة تتمثل في مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة الوظيفة التنفيذية."ويبدو أن الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة قد أشعلت فتيل هذا القرار، خاصة في ظل تنامي حالة الغضب الشعبي من ارتفاع لهيب الأسعار وتواتر انقطاع المياه والكهرباء في مناطق مختلفة من الجمهورية.خطأ سياسي يطيح برئيس الحكومةوفي تعليق على قرار الإقالة، قال المحلل السياسي مراد علالة، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذا التحوير الحكومي كان منتظرا، خاصة في ظل إفصاح رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ فترة وفي أكثر من مناسبة عن امتعاضه من أداء الفريق الحكومي.وتابع: "ما سرّع هذه العملية هو الخطأ السياسي والاتصالي الفادح الذي ارتكبه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بالإقدام على نشر تسجيلات لمقاطع فيديو يتحدث فيها عن إنجازات حكومته، وهو المعروف بصمته وتكتمه".ولفت علالة إلى أن مضمون هذه التسجيلات لا يتناغم مع ما يقوله رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة في تفسير وتبرير الصعوبات والتعثر والفشل على مستوى الأداء الحكومي.وأوضح: "أرجع الحشاني أسباب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى ظروف موضوعية، في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الجمهورية عن وجود مؤامرات ولوبيات وعن خلل داخل الإدارة".ويرى علالة أن اختيار الرئيس لتوقيت الإقالة قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية لم يكن اعتباطيا.وأضاف: "يدرك سعيّد جيّدا أن الرصيد الذي يدخل به الحملة الانتخابية، وإن كان إيجابيا من الناحية السياسية بنجاحه في استبعاد الإسلام السياسي من الحكم، فإن حصيلته الاجتماعية والاقتصادية تكاد تكون هزيلة".وقال علالة إن هذا الأمر قاد رئيس الجمهورية إلى اتخاذ جملة من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي في الآونة الأخيرة، على غرار الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي وتحسين جرايات المتقاعدين.وتابع: "نحن في زمن انتخابي وموعد 6 تشرين الأول/أكتوبر، لم يعد بعيدا، والرئيس يعي جيّدا أن الملفات الاجتماعية هي مفتاح الانتخابات وأنه لا بد من تقديم رسائل طمأنة للتونسيين وللناخبين تحديدا. وهذا ما يفسّر أيضا اختياره للوزير كمال المدوري صاحب الخلفية الاجتماعية لتولي هذه الحقيبة وإبلاغه منذ اليوم الأول بإعطاء المسائل الاجتماعية الأولوية".دواعٍ موضوعيةعلى الطرف المقابل، ينفي الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية" محمود بن مبروك، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أية علاقة لقرار إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالموعد الانتخابي القادم.ولفت إلى أن قرار الإقالة يندرج في إطار التداول السلمي على السلطة وضمن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن الإقالة كانت "نتاجا لدواعٍ موضوعية تعود بالأساس إلى الفشل في تحسين أوضاع التونسيين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".وقال بن مبروك إن أصداء الشارع تعكس امتعاضا شعبيا من غلاء الأسعار وتواصل انقطاع مياه الشرب وتنامي البطالة، مشددا على أن قرار الإقالة جاء بناءً على تقييم لحصيلة العمل الحكومي.وتابع:" بناءً على هذه المعطيات ارتأى رئيس الجمهورية اختيار شخصية كفء وقادرة على إعطاء نفس جديد في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتقديم حلول للملفات التي بقيت عالقة".وأشار بن مبروك إلى أن هذه المواصفات تتوفّر في وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري الذي نجح في مدة وجيزة من توليه حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية من تفعيل قرارات وازنة على غرار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون "السميغ" وحلحلة ملفات الأساتذة المعطلين عن العمل، وهو ما سحب البساط الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان عاجزا عن حل ملفات عدّة.ظاهرة صحيةوحول تعدّد الإقلات في عهدة الرئيس قيس سعيد، قال بن مبروك: "في العشرية السابقة تداولت على تونس العديد من الحكومات، وبعضها لم يتجاوز عمرها الستة أشهر غرار حكومة الياس الفخفاخ".واعتبر بن مبروك أن الإقلات التي فعّلها الرئيس سعيّد كانت في محلّها وهي ظاهرة صحية تنّم عن وجود إرادة سياسية لتحقيق مطالب التونسيين التي رفعت في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز2021.ويتفق المحلل السياسي باسل الترجمان مع بن مبروك في أن قرار الإقالة بعيد عن كل اعتبارات سياسية، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد وجّه أثناء زيارته الأخيرة للقصبة رسائل حادة للفريق الحكومي، ولكن رئيس الوزراء أحمد الحشاني فشل في التقاط معانيها، وفقا لقوله.ويرى الترجمان في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن حصيلة عمل الحشاني لم تكن سلبية في المطلق حيث نجح في تحقيق عدد من المنجزات من أهمها قانون الشيكات دون رصيد الذي كان مطلبا لفئة واسعة من التونسيين. وتابع: " ولكن يبدو أن الحشاني كان مطالبا بالقيام بعمل أكثر تسارعا وأكثر قربا إلى مشاغل المواطنين".وقال الترجمان إن الإصلاحات الاجتماعية هي الفكرة الأساسية التي بني عليها المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد، وهذه الفكرة تحتاج إلى آليات حقيقية ومتسارعة لتطبيقها من أجل أن تكون هنالك عدالة اجتماعية للحد الأدنى لكل أبناء تونس.ومن المنتظر أن تعقب هذه الإقالة تحويرات أخرى، حيث أكد الرئيس قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس الخميس برئيس الحكومة الجديد كمال المدوري، على ضرورة "سدّ الشغورات في عدد من الوزارات والتحويرات التي يجب إدخالها على تركيبة الحكومة".
https://sarabic.ae/20240807/الرئيس-التونسي-يقيل-رئيس-الوزراء-أحمد-الحشاني-ويعين-كمال-المدوري-رئيسا-للحكومة-1091526945.html
https://sarabic.ae/20240704/وسط-مناخ-سياسي-متوتر-قيس-سعيد-يعلن-موعد-انتخابات-الرئاسة-التونسية-1090448919.html
https://sarabic.ae/20240731/أبرز-قياداتها-في-السجن-هل-مازال-لحركة-النهضة-وزن-سياسي-في-تونس-1091280617.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960009_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_20e50b4fd03e7dc5b8c3f94320411866.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار

أي خلفيات لقرار الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني؟

15:54 GMT 09.08.2024
© Sputnik . Mariam.Gaderaعلم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني وتعويضه بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري جدلا في الأوساط التونسية، خاصة وأنه يأتي قبل أمتار قليلة من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وبدء السباق نحو قصر قرطاج.
ومساء الأربعاء، أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانا مقتضبا تعلن فيه عن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني.
ليكون بذلك المدوري خامس رئيس حكومة يصل إلى مقاليد الحكم في القصبة منذ تولي قيس سعيد رئاسة الجمهورية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وفي الوقت الذي لم يأتِ فيه بيان الرئاسة على أسباب الإقالة وخلفياتها، قال محللون حاورتهم "سبوتنيك"، إن قرار الإقالة لم يكن مفاجئا، خاصة في ظل تعدد الرسائل النقدية التي وجهها الرئيس سعيد إلى الفريق الحكومي.
وهو امتعاض جدد الرئيس التعبير عنه خلال لقائه، أمس الخميس، برئيس الحكومة الجديد كمال المدوري، حيث شدد على "ضرورة التناغم والانسجام في العمل الحكومي"، مذكرًا بما ورد في الفصل السابع والثمانين من الدستور الذي ينص على أن "وظيفة الحكومة تتمثل في مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة الوظيفة التنفيذية."
ويبدو أن الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة قد أشعلت فتيل هذا القرار، خاصة في ظل تنامي حالة الغضب الشعبي من ارتفاع لهيب الأسعار وتواتر انقطاع المياه والكهرباء في مناطق مختلفة من الجمهورية.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء أحمد الحشاني ويعين كمال المدوري رئيسا للحكومة
7 أغسطس, 22:02 GMT

خطأ سياسي يطيح برئيس الحكومة

وفي تعليق على قرار الإقالة، قال المحلل السياسي مراد علالة، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذا التحوير الحكومي كان منتظرا، خاصة في ظل إفصاح رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ فترة وفي أكثر من مناسبة عن امتعاضه من أداء الفريق الحكومي.
وتابع: "ما سرّع هذه العملية هو الخطأ السياسي والاتصالي الفادح الذي ارتكبه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بالإقدام على نشر تسجيلات لمقاطع فيديو يتحدث فيها عن إنجازات حكومته، وهو المعروف بصمته وتكتمه".
ولفت علالة إلى أن مضمون هذه التسجيلات لا يتناغم مع ما يقوله رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة في تفسير وتبرير الصعوبات والتعثر والفشل على مستوى الأداء الحكومي.
وأوضح: "أرجع الحشاني أسباب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى ظروف موضوعية، في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الجمهورية عن وجود مؤامرات ولوبيات وعن خلل داخل الإدارة".
ويرى علالة أن اختيار الرئيس لتوقيت الإقالة قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية لم يكن اعتباطيا.
وأضاف: "يدرك سعيّد جيّدا أن الرصيد الذي يدخل به الحملة الانتخابية، وإن كان إيجابيا من الناحية السياسية بنجاحه في استبعاد الإسلام السياسي من الحكم، فإن حصيلته الاجتماعية والاقتصادية تكاد تكون هزيلة".
وقال علالة إن هذا الأمر قاد رئيس الجمهورية إلى اتخاذ جملة من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي في الآونة الأخيرة، على غرار الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي وتحسين جرايات المتقاعدين.
وتابع: "نحن في زمن انتخابي وموعد 6 تشرين الأول/أكتوبر، لم يعد بعيدا، والرئيس يعي جيّدا أن الملفات الاجتماعية هي مفتاح الانتخابات وأنه لا بد من تقديم رسائل طمأنة للتونسيين وللناخبين تحديدا. وهذا ما يفسّر أيضا اختياره للوزير كمال المدوري صاحب الخلفية الاجتماعية لتولي هذه الحقيبة وإبلاغه منذ اليوم الأول بإعطاء المسائل الاجتماعية الأولوية".
الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
وسط مناخ سياسي متوتر.. قيس سعيد يعلن موعد انتخابات الرئاسة التونسية
4 يوليو, 12:19 GMT

دواعٍ موضوعية

على الطرف المقابل، ينفي الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية" محمود بن مبروك، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أية علاقة لقرار إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالموعد الانتخابي القادم.
ولفت إلى أن قرار الإقالة يندرج في إطار التداول السلمي على السلطة وضمن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن الإقالة كانت "نتاجا لدواعٍ موضوعية تعود بالأساس إلى الفشل في تحسين أوضاع التونسيين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
وقال بن مبروك إن أصداء الشارع تعكس امتعاضا شعبيا من غلاء الأسعار وتواصل انقطاع مياه الشرب وتنامي البطالة، مشددا على أن قرار الإقالة جاء بناءً على تقييم لحصيلة العمل الحكومي.
وتابع:" بناءً على هذه المعطيات ارتأى رئيس الجمهورية اختيار شخصية كفء وقادرة على إعطاء نفس جديد في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتقديم حلول للملفات التي بقيت عالقة".
وأشار بن مبروك إلى أن هذه المواصفات تتوفّر في وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري الذي نجح في مدة وجيزة من توليه حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية من تفعيل قرارات وازنة على غرار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون "السميغ" وحلحلة ملفات الأساتذة المعطلين عن العمل، وهو ما سحب البساط الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان عاجزا عن حل ملفات عدّة.
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
أبرز قياداتها في السجن.. هل ما زال لحركة النهضة وزن سياسي في تونس؟
31 يوليو, 10:42 GMT

ظاهرة صحية

وحول تعدّد الإقلات في عهدة الرئيس قيس سعيد، قال بن مبروك: "في العشرية السابقة تداولت على تونس العديد من الحكومات، وبعضها لم يتجاوز عمرها الستة أشهر غرار حكومة الياس الفخفاخ".
واعتبر بن مبروك أن الإقلات التي فعّلها الرئيس سعيّد كانت في محلّها وهي ظاهرة صحية تنّم عن وجود إرادة سياسية لتحقيق مطالب التونسيين التي رفعت في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز2021.
ويتفق المحلل السياسي باسل الترجمان مع بن مبروك في أن قرار الإقالة بعيد عن كل اعتبارات سياسية، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد وجّه أثناء زيارته الأخيرة للقصبة رسائل حادة للفريق الحكومي، ولكن رئيس الوزراء أحمد الحشاني فشل في التقاط معانيها، وفقا لقوله.
ويرى الترجمان في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن حصيلة عمل الحشاني لم تكن سلبية في المطلق حيث نجح في تحقيق عدد من المنجزات من أهمها قانون الشيكات دون رصيد الذي كان مطلبا لفئة واسعة من التونسيين. وتابع: " ولكن يبدو أن الحشاني كان مطالبا بالقيام بعمل أكثر تسارعا وأكثر قربا إلى مشاغل المواطنين".
وقال الترجمان إن الإصلاحات الاجتماعية هي الفكرة الأساسية التي بني عليها المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد، وهذه الفكرة تحتاج إلى آليات حقيقية ومتسارعة لتطبيقها من أجل أن تكون هنالك عدالة اجتماعية للحد الأدنى لكل أبناء تونس.
ومن المنتظر أن تعقب هذه الإقالة تحويرات أخرى، حيث أكد الرئيس قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس الخميس برئيس الحكومة الجديد كمال المدوري، على ضرورة "سدّ الشغورات في عدد من الوزارات والتحويرات التي يجب إدخالها على تركيبة الحكومة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بيان أمريكي مصري قطري: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة05:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"أمس, 06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала