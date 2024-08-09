https://sarabic.ae/20240809/اعتماد-اتفاقية-أممية-لمكافحة-الجريمة-السيبرانية-1091579888.html

اعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية

اعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية

سبوتنيك عربي

اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، نص اتفاقية الأمم المتحدة... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T15:29+0000

2024-08-09T15:29+0000

2024-08-09T15:29+0000

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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن اللجنة المذكورة تترأسها السفيرة الجزائرية، فوزية مباركي، وقد جاء اعتماد الاتفاقية بعد ثلاث سنوات متواصلة من المفاوضات الحثيثة مع جميع الدول الأعضاء.وعقدت اللجنة ثماني دورات مخصصة للمفاوضات، بعد انتخاب رئاستها الجزائرية في مايو/ أيار 2021، تخلل تلك الدورات مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية في ظروف فائقة التعقيد، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأعضاء، وفق ما نشرته “واج”.وأثمرت هذه الجهود الحثيثة باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع، ومباشرة عقب اعتماد نص الاتفاقية، توالت ردود أفعال الدول المشاركة التي أشادت كلها بمستوى المهنية والحياد اللذان اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة.يذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قد أعلنت عن خلل في نظامها العام العالمي، يوم 19 يويو/ تموز الماضي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة مطارات عدة في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.وأثّر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية، فيما طلبت هيئة الطيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.وأعلن مطار برلين في ألمانيا أن "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني"، كما كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".

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