اعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
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حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تهدد حزب الله برد غير متناسب، أميركا تعلن وصول مقاتلات إف 22 رابتور إلى الشرق الأوسط
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https://sarabic.ae/20240809/اعتماد-اتفاقية-أممية-لمكافحة-الجريمة-السيبرانية-1091579888.html
اعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية
سبوتنيك عربي
اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، نص اتفاقية الأمم المتحدة... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T15:29+0000
2024-08-09T15:29+0000
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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن اللجنة المذكورة تترأسها السفيرة الجزائرية، فوزية مباركي، وقد جاء اعتماد الاتفاقية بعد ثلاث سنوات متواصلة من المفاوضات الحثيثة مع جميع الدول الأعضاء.وعقدت اللجنة ثماني دورات مخصصة للمفاوضات، بعد انتخاب رئاستها الجزائرية في مايو/ أيار 2021، تخلل تلك الدورات مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية في ظروف فائقة التعقيد، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأعضاء، وفق ما نشرته “واج”.وأثمرت هذه الجهود الحثيثة باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع، ومباشرة عقب اعتماد نص الاتفاقية، توالت ردود أفعال الدول المشاركة التي أشادت كلها بمستوى المهنية والحياد اللذان اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة.يذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قد أعلنت عن خلل في نظامها العام العالمي، يوم 19 يويو/ تموز الماضي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة مطارات عدة في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.وأثّر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية، فيما طلبت هيئة الطيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.وأعلن مطار برلين في ألمانيا أن "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني"، كما كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240807/خبراء-يضعون-تصورات-لسيناريوهات-كارثية-قد-تصيب-أمريكا-في-حال-تعرضها-لهجوم-سيبراني-1091509389.html
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العالم, العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم, العالم العربي, الجزائر, الأخبار

اعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية

15:29 GMT 09.08.2024
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إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Stockdonkey
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اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن اللجنة المذكورة تترأسها السفيرة الجزائرية، فوزية مباركي، وقد جاء اعتماد الاتفاقية بعد ثلاث سنوات متواصلة من المفاوضات الحثيثة مع جميع الدول الأعضاء.
وعقدت اللجنة ثماني دورات مخصصة للمفاوضات، بعد انتخاب رئاستها الجزائرية في مايو/ أيار 2021، تخلل تلك الدورات مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية في ظروف فائقة التعقيد، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأعضاء، وفق ما نشرته “واج”.
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وأثمرت هذه الجهود الحثيثة باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع، ومباشرة عقب اعتماد نص الاتفاقية، توالت ردود أفعال الدول المشاركة التي أشادت كلها بمستوى المهنية والحياد اللذان اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة.
يذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قد أعلنت عن خلل في نظامها العام العالمي، يوم 19 يويو/ تموز الماضي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة مطارات عدة في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.
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وأثّر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية، فيما طلبت هيئة الطيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.
وأعلن مطار برلين في ألمانيا أن "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني"، كما كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.
وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".
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