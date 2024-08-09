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الجيش الليبي يكشف أهداف تحركات وحداته العسكرية جنوب غربي البلاد
الجيش الليبي يكشف أهداف تحركات وحداته العسكرية جنوب غربي البلاد
سبوتنيك عربي
كشفت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أسباب تحرك وحداتها نحو الجنوب الغربي للبلاد. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T08:18+0000
2024-08-09T08:18+0000
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وأفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، مساء أمس الخميس، أن "السبب وراء تحرك وحدات الجيش الليبي نحو الجنوب الغربي للبلاد، يعود إلى خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية الليبية".وأكد الموقع أن "القيادة العامة للجيش الليبي قامت بتكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة، خاصة على الناحية الجنوبية الغربية لليبيا"، مشددة على أن "هذا التحرك لا يستهدف أحدا".ولفتت رئاسة أركان القوات البرية إلى أن "تحرك تلك القوات يأتي تنفيذًا لتعليمات المشير خليفة حفتر، في سياق تعزيز الأمن على الحدود الليبية، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره".وانتقلت الوحدات العسكرية للمناطق المكلفة بتأمينها وهي مدن سبها وغات وأباري ومرزق والقطرون وبراك والشاطئ وأدري، من أجل تعزيز الأمن في تلك المناطق وتثبيت ركائز الأمان، بحسب الموقع.ولفت الموقع إلى أن "تحركات الجيش الليبي يعود الهدف منها إلى تعزيز تأمين المناطق الحدودية والجنوب الليبي، خاصة في ظل التوتر في دول الجوار في ظل إمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة".ويتوازى ذلك مع ما أعرب عنه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، من قلق بالغ ورفضه لتلك التحركات العسكرية في منطقة الجنوب الغربي، واصفا إياها بـ"المشبوهة" و"غير شرعية"، معتبرا أن هذه التحركات بمثابة "مسعى فاضح وواضح من قبل قوات حفتر لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار".
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الليبي يكشف أهداف تحركات وحداته العسكرية جنوب غربي البلاد

08:18 GMT 09.08.2024
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبيمعدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي
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كشفت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أسباب تحرك وحداتها نحو الجنوب الغربي للبلاد.
وأفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، مساء أمس الخميس، أن "السبب وراء تحرك وحدات الجيش الليبي نحو الجنوب الغربي للبلاد، يعود إلى خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية الليبية".
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري الأحد 2 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
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وأكد الموقع أن "القيادة العامة للجيش الليبي قامت بتكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة، خاصة على الناحية الجنوبية الغربية لليبيا"، مشددة على أن "هذا التحرك لا يستهدف أحدا".
ولفتت رئاسة أركان القوات البرية إلى أن "تحرك تلك القوات يأتي تنفيذًا لتعليمات المشير خليفة حفتر، في سياق تعزيز الأمن على الحدود الليبية، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره".
وانتقلت الوحدات العسكرية للمناطق المكلفة بتأمينها وهي مدن سبها وغات وأباري ومرزق والقطرون وبراك والشاطئ وأدري، من أجل تعزيز الأمن في تلك المناطق وتثبيت ركائز الأمان، بحسب الموقع.
ولفت الموقع إلى أن "تحركات الجيش الليبي يعود الهدف منها إلى تعزيز تأمين المناطق الحدودية والجنوب الليبي، خاصة في ظل التوتر في دول الجوار في ظل إمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة".
ويتوازى ذلك مع ما أعرب عنه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، من قلق بالغ ورفضه لتلك التحركات العسكرية في منطقة الجنوب الغربي، واصفا إياها بـ"المشبوهة" و"غير شرعية"، معتبرا أن هذه التحركات بمثابة "مسعى فاضح وواضح من قبل قوات حفتر لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار".
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