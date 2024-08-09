https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الليبي-يكشف-أهداف-تحركات-وحداته-العسكرية-جنوب-غربي-البلاد-1091560905.html
الجيش الليبي يكشف أهداف تحركات وحداته العسكرية جنوب غربي البلاد
الجيش الليبي يكشف أهداف تحركات وحداته العسكرية جنوب غربي البلاد
سبوتنيك عربي
كشفت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أسباب تحرك وحداتها نحو الجنوب الغربي للبلاد. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T08:18+0000
2024-08-09T08:18+0000
2024-08-09T08:18+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/09/1063361688_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_c1955b702e6dd976de70840878d5a77a.jpg
وأفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، مساء أمس الخميس، أن "السبب وراء تحرك وحدات الجيش الليبي نحو الجنوب الغربي للبلاد، يعود إلى خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية الليبية".وأكد الموقع أن "القيادة العامة للجيش الليبي قامت بتكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة، خاصة على الناحية الجنوبية الغربية لليبيا"، مشددة على أن "هذا التحرك لا يستهدف أحدا".ولفتت رئاسة أركان القوات البرية إلى أن "تحرك تلك القوات يأتي تنفيذًا لتعليمات المشير خليفة حفتر، في سياق تعزيز الأمن على الحدود الليبية، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره".وانتقلت الوحدات العسكرية للمناطق المكلفة بتأمينها وهي مدن سبها وغات وأباري ومرزق والقطرون وبراك والشاطئ وأدري، من أجل تعزيز الأمن في تلك المناطق وتثبيت ركائز الأمان، بحسب الموقع.ولفت الموقع إلى أن "تحركات الجيش الليبي يعود الهدف منها إلى تعزيز تأمين المناطق الحدودية والجنوب الليبي، خاصة في ظل التوتر في دول الجوار في ظل إمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة".ويتوازى ذلك مع ما أعرب عنه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، من قلق بالغ ورفضه لتلك التحركات العسكرية في منطقة الجنوب الغربي، واصفا إياها بـ"المشبوهة" و"غير شرعية"، معتبرا أن هذه التحركات بمثابة "مسعى فاضح وواضح من قبل قوات حفتر لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار".
https://sarabic.ae/20240602/قائد-الجيش-الليبي-يدعم-جهود-البعثة-الأممية-التي-تشرف-على-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1089447499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/09/1063361688_88:0:941:640_1920x0_80_0_0_0794ff0ee3fbdc192af6ea917b4a8bbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الليبي يكشف أهداف تحركات وحداته العسكرية جنوب غربي البلاد
كشفت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أسباب تحرك وحداتها نحو الجنوب الغربي للبلاد.
وأفاد موقع "بوابة
الوسط" الليبي، مساء أمس الخميس، أن "السبب وراء تحرك وحدات الجيش الليبي نحو الجنوب الغربي للبلاد، يعود إلى خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية الليبية".
وأكد الموقع أن "القيادة العامة للجيش الليبي قامت بتكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة، خاصة على الناحية الجنوبية الغربية لليبيا"، مشددة على أن "هذا التحرك لا يستهدف أحدا".
ولفتت رئاسة أركان القوات البرية إلى أن "تحرك تلك القوات يأتي تنفيذًا لتعليمات المشير خليفة حفتر
، في سياق تعزيز الأمن على الحدود الليبية، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره".
وانتقلت الوحدات العسكرية للمناطق المكلفة بتأمينها وهي مدن سبها وغات وأباري ومرزق والقطرون وبراك والشاطئ وأدري، من أجل تعزيز الأمن في تلك المناطق وتثبيت ركائز الأمان، بحسب الموقع.
ولفت الموقع إلى أن "تحركات الجيش الليبي يعود الهدف منها إلى تعزيز تأمين المناطق الحدودية والجنوب الليبي، خاصة في ظل التوتر في دول الجوار في ظل إمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة".
ويتوازى ذلك مع ما أعرب عنه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا،
من قلق بالغ ورفضه لتلك التحركات العسكرية في منطقة الجنوب الغربي، واصفا إياها بـ"المشبوهة" و"غير شرعية"، معتبرا أن هذه التحركات بمثابة "مسعى فاضح وواضح من قبل قوات حفتر لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار".