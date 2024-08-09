https://sarabic.ae/20240809/القوات-الروسية-تسقط-75-دون-طيار-و7-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود-1091557534.html

القوات الروسية تسقط 75 طائرة دون طيار و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود

القوات الروسية تسقط 75 طائرة دون طيار و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت 75 طائرة مسيرة و7 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في البحر... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T04:41+0000

2024-08-09T04:41+0000

2024-08-09T04:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 75 طائرة دون طيار".وتابع بيان الدفاع : "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود 7 زوارق مسيرة كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240808/خبراء-عرب-الرد-الروسي-علىهجوم-أوكرانيا-الفاشل-المدعوم-من-الغرب-سيكون-مزلزلا-1091548588.html

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