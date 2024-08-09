https://sarabic.ae/20240809/القوات-الروسية-تسقط-75-دون-طيار-و7-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود-1091557534.html
القوات الروسية تسقط 75 طائرة دون طيار و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
القوات الروسية تسقط 75 طائرة دون طيار و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت 75 طائرة مسيرة و7 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في البحر... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T04:41+0000
2024-08-09T04:41+0000
2024-08-09T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 75 طائرة دون طيار".وتابع بيان الدفاع : "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود 7 زوارق مسيرة كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240808/خبراء-عرب-الرد-الروسي-علىهجوم-أوكرانيا-الفاشل-المدعوم-من-الغرب-سيكون-مزلزلا-1091548588.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تسقط 75 طائرة دون طيار و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
04:41 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 04:53 GMT 09.08.2024)
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دمرت 75 طائرة مسيرة و7 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 75 طائرة دون طيار".
وأضافت: "تم تدمير 26 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و19 فوق أراضي ليبيتسك، و7 فوق أراضي كورسك، و5 فوق أراضي بريانسك، و4 فوق أراضي فورونيج، وواحدة فوق أراضي أوريول، و5 فوق أراضي جمهورية القرم، كما تم إسقاط 8 مسيرات أخرى فوق البحر الأسود".
وتابع بيان الدفاع : "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود 7 زوارق مسيرة كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.