https://sarabic.ae/20240809/النسخة-الصينية-من-انفجار-بيروت-على-سفينة-شحن-تحمل-مواد-خطيرة-من-الدرجة-5-فيديو-1091577791.html
الصين...انفجار هائل على سفينة شحن تحمل "مواد خطيرة من الدرجة 5"... فيديو
الصين...انفجار هائل على سفينة شحن تحمل "مواد خطيرة من الدرجة 5"... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية بأن انفجارا قويا أدى إلى ظهور كرة نارية على سفينة حاويات محملة ببضائع خطرة في ميناء رئيسي على ساحل المحيط الهادئ في الصين. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T14:38+0000
2024-08-09T14:38+0000
2024-08-09T14:42+0000
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ويظهر الفيديو المصور بكاميرا مراقبة نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية على الإنترنت انفجارا ضخما من الدخان الأبيض أعقبته كرة نارية برتقالية وصفراء أظهرت نشر الحطام.وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشجيانغ إن السفينة كانت محملة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية أنه من المعتقد أن حاوية على السفينة الراسية قد انفجرت.بناء أول خط "إنارة شارع" على القمر... فيديولماذا لا تعبر الطائرات أعلى القارة القطبية الجنوبية؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
الصين...انفجار هائل على سفينة شحن تحمل "مواد خطيرة من الدرجة 5"... فيديو
14:38 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 14:42 GMT 09.08.2024)
أفادت وسائل إعلام صينية بأن انفجارا قويا أدى إلى ظهور كرة نارية على سفينة حاويات محملة ببضائع خطرة في ميناء رئيسي على ساحل المحيط الهادئ في الصين.
ويظهر الفيديو المصور بكاميرا مراقبة نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية على الإنترنت انفجارا ضخما من الدخان الأبيض أعقبته كرة نارية برتقالية وصفراء أظهرت نشر الحطام.
وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشجيانغ إن السفينة كانت محملة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية أنه من المعتقد أن حاوية على السفينة الراسية قد انفجرت.