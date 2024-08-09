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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240809/تدمير-29-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بيلغورود-الروسية-1091556562.html
تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود الروسية
تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض وأسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T01:54+0000
2024-08-09T01:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تعرضت منطقة بيلغورود لهجوم واسع النطاق من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الطائرات بدون طيار، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي 29 مسيرة".وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بحسب التقارير الأولية.وأشار إلى أن كييف تتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240807/حاكم-بيلغورود-إصابة-شخصين-بقصف-أوكراني-استهدف-بلدة-ياسني-زوري-في-المقاطعة-1091527356.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود الروسية

01:54 GMT 09.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض وأسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تعرضت منطقة بيلغورود لهجوم واسع النطاق من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الطائرات بدون طيار، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي 29 مسيرة".
انهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم بيلغورود: إصابة شخصين بقصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة
7 أغسطس, 23:49 GMT
وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بحسب التقارير الأولية.
وأشار إلى أن كييف تتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بيان أمريكي مصري قطري: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزةأمس, 21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"أمس, 06:01 GMT
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