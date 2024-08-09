ترامب: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين بالتقارب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تهدد حزب الله برد غير متناسب، أميركا تعلن وصول مقاتلات إف 22 رابتور إلى الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240809/ترامب-الولايات-المتحدة-ارتكبت-خطأ-بالسماح-لروسيا-والصين-بالتقارب-1091570474.html
ترامب: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين بالتقارب
ترامب: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين بالتقارب
سبوتنيك عربي
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا، أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T12:09+0000
2024-08-09T12:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090492470_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_0427d3690ed39403bfdc248e0931e2d2.jpg
وقال ترامب: "لقد سمحوا لروسيا والصين بفعل المستحيل، لأن يتحدوا ... وقد بدأ هذا في عهد أوباما، ثم استمر في عهد بايدن، الذي لم يدرك ما كان يفعله على الإطلاق. والآن أصبحا قوة واحدة... من غير المعقول على الإطلاق أنهم سمحوا بحدوث هذا".وفي وقت سابق، صرّح ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، في رأيه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو الخارجية، روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، وهناك ثقة متبادلة وآفاق واسعة. ووفقا له، فإن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لدعم بعضهما بعضا في ضمان مصالحهما الأساسية.
https://sarabic.ae/20240808/ترامب-أمريكا-في-خطر-لأن-روسيا-والصين-لم-تعد-تحترمها-1091554820.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090492470_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7b1be469128727580b2e1694fc0683ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا

ترامب: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين بالتقارب

12:09 GMT 09.08.2024
© Sputnik . Pavel Volkov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورقمة منظمة شنغهاي للتعاون
قمة منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Pavel Volkov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا، أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين بـ"الاتحاد".
وقال ترامب: "لقد سمحوا لروسيا والصين بفعل المستحيل، لأن يتحدوا ... وقد بدأ هذا في عهد أوباما، ثم استمر في عهد بايدن، الذي لم يدرك ما كان يفعله على الإطلاق. والآن أصبحا قوة واحدة... من غير المعقول على الإطلاق أنهم سمحوا بحدوث هذا".
وفي وقت سابق، صرّح ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، في رأيه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو الخارجية، روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
ترامب: أمريكا في خطر لأن روسيا والصين لم تعد تحترمها
أمس, 20:39 GMT
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، وهناك ثقة متبادلة وآفاق واسعة. ووفقا له، فإن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لدعم بعضهما بعضا في ضمان مصالحهما الأساسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بيان أمريكي مصري قطري: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة05:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"أمس, 06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала