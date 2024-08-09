https://sarabic.ae/20240809/ترامب-الولايات-المتحدة-ارتكبت-خطأ-بالسماح-لروسيا-والصين-بالتقارب-1091570474.html
ترامب: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين بالتقارب
ترامب: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين بالتقارب
سبوتنيك عربي
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا، أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب: "لقد سمحوا لروسيا والصين بفعل المستحيل، لأن يتحدوا ... وقد بدأ هذا في عهد أوباما، ثم استمر في عهد بايدن، الذي لم يدرك ما كان يفعله على الإطلاق. والآن أصبحا قوة واحدة... من غير المعقول على الإطلاق أنهم سمحوا بحدوث هذا".وفي وقت سابق، صرّح ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، في رأيه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو الخارجية، روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، وهناك ثقة متبادلة وآفاق واسعة. ووفقا له، فإن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لدعم بعضهما بعضا في ضمان مصالحهما الأساسية.
https://sarabic.ae/20240808/ترامب-أمريكا-في-خطر-لأن-روسيا-والصين-لم-تعد-تحترمها-1091554820.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا
ترامب: الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين بالتقارب
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا، أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بالسماح لروسيا والصين بـ"الاتحاد".
وقال ترامب: "لقد سمحوا لروسيا والصين بفعل المستحيل، لأن يتحدوا ... وقد بدأ هذا في عهد أوباما، ثم استمر في عهد بايدن، الذي لم يدرك ما كان يفعله على الإطلاق. والآن أصبحا قوة واحدة... من غير المعقول على الإطلاق أنهم سمحوا بحدوث هذا".
وفي وقت سابق، صرّح ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، في رأيه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو الخارجية، روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، وهناك ثقة متبادلة وآفاق واسعة. ووفقا له، فإن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لدعم بعضهما بعضا في ضمان مصالحهما الأساسية.