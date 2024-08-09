https://sarabic.ae/20240809/تمهيدا-لمواجهة-الرد-الإيراني-قناة-إسرائيلية-وصول-مقاتلات-إف-22-الأمريكية-إلى-إسرائيل-1091558413.html

تمهيدا لمواجهة "الرد الإيراني".. قناة إسرائيلية: وصول مقاتلات "إف-22" الأمريكية إلى إسرائيل

تمهيدا لمواجهة "الرد الإيراني".. قناة إسرائيلية: وصول مقاتلات "إف-22" الأمريكية إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات "إف-22" الأمريكية وصلت إلى إسرائيل، تمهيدا لمواجهة الرد الإيراني المحتمل على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T05:53+0000

2024-08-09T05:53+0000

2024-08-09T05:53+0000

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وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه "على خلفية التواترات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وصلت طائرات "إف -22" الأمريكية إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي أجرى فيه لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت".وأوضحت القناة أن أوستن وغالانت، ناقشا الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل، وكذلك فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في الحرب على غزة.ويأتي هذا التطور، فيما أكد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير دفاعه لويد أوستن، ناقشا الانتشار العسكري الأمريكي الجاري في الشرق الأوسط، استعدادًا لـ"هجوم محتمل على إسرائيل من قبل إيران".وأشار إلى أنه "ليس لدى إيران أساس مشروع لمهاجمة إسرائيل"، تعليقًا على احتمال تصاعد التوترات الحالية في الشرق الأوسط إلى صراع واسع النطاق، مشددا في الوقت نفسه على أن طهران، في حال شنت هجومًا مفتوحًا على إسرائيل، ستواجه "عواقب خطيرة إلى حد ما".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والذي نسب لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.كانت "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، وذلك عقب حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وألقت الحركة بالمسؤولية على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية، وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردًا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل و91 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.

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