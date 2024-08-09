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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن بدء عملية عسكرية هجومية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T05:43+0000
2024-08-09T06:01+0000
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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "تلغرام": "قوات جيش الدفاع بقيادة الفرقة 98 تبدأ عملية عسكرية هجومية في منطقة خانيونس".وتابع: "️خلال الهجوم، تحارب القوات فوق وتحت الأرض بتزامن إلى جانب تطهير المنطقة من المخربين والعثور على وسائل قتالية وبنى إرهابية وتدميرها".الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على "مسؤول عمليات تهريب الأسلحة في حماس" و45 فلسطينياواستطرد بالقول: "خلال الغارات، تم القضاء على عدد من المخربين من حماس على المستوى التكتيكي كانوا يعملون في مجالات القنص وإطلاق قذائف الهاون نحو قواتنا والأراضي الإسرائيلية".وطالب الجيش الإسرائيلي يوم أمس الخميس، السكان الذين لم يخلوا بلدات السلقا وحاراتها، القرارة وحاراتها، بني سهيلا وحاراتها، عبسان وحاراتها، خربة خزاعة وحاراتها واحياء الشيخ ناصر، مركز المدينة، السطر والمحطة، لإخلائها، تمهيدا لبدأ عملية عسكرية فيها.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

05:43 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 06:01 GMT 09.08.2024)
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHقصف الجيش الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
قصف الجيش الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن بدء عملية عسكرية هجومية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "تلغرام": "قوات جيش الدفاع بقيادة الفرقة 98 تبدأ عملية عسكرية هجومية في منطقة خانيونس".

وأضاف: "بدأت قوات جيش الدفاع من الفرقة 98 عملية هجومية في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، نظرًا لورود معلومات استخبارية عن وجود مخربين وبنى إرهاببة في المنطقة، وفي إطار الجهود الهادفة إلى ضرب المنظمات الإرهابية في قطاع غزة أثناء محاولتها الإعمار".

وتابع: "️خلال الهجوم، تحارب القوات فوق وتحت الأرض بتزامن إلى جانب تطهير المنطقة من المخربين والعثور على وسائل قتالية وبنى إرهابية وتدميرها".
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على "مسؤول عمليات تهريب الأسلحة في حماس" و45 فلسطينيا

وأردف بالقول: "️مع بداية دخول القوات إلى المنطقة، شنت طائرات سلاح الجو غارات مكثفة استهدفت أكثر من 30 هدفًا إرهابيًا لـ"حماس" في خانيونس ومن بينها مستودعات أسلحة ومجمعات التقاء لمخربين".

واستطرد بالقول: "خلال الغارات، تم القضاء على عدد من المخربين من حماس على المستوى التكتيكي كانوا يعملون في مجالات القنص وإطلاق قذائف الهاون نحو قواتنا والأراضي الإسرائيلية".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
الكلاب الضالة في قطاع غزة ترعب جنود الجيش الإسرائيلي
أمس, 08:25 GMT
وطالب الجيش الإسرائيلي يوم أمس الخميس، السكان الذين لم يخلوا بلدات السلقا وحاراتها، القرارة وحاراتها، بني سهيلا وحاراتها، عبسان وحاراتها، خربة خزاعة وحاراتها واحياء الشيخ ناصر، مركز المدينة، السطر والمحطة، لإخلائها، تمهيدا لبدأ عملية عسكرية فيها.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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