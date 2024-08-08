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الكلاب الضالة في قطاع غزة ترعب جنود الجيش الإسرائيلي

الكلاب الضالة في قطاع غزة ترعب جنود الجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أفادت تقاير إسرائيلية، بأن جنودا في الجيش الإسرائيلي يتمركزون في موقع ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، أعربوا عن خوفهم "من الكلاب الضالة والجرذان... 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T08:25+0000

2024-08-08T08:25+0000

2024-08-08T08:25+0000

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وأشارت التقارير إلى أن الجنود اشتكوا من مشاكل صحية خطيرة في "الممر" المأهول على مدار الساعة لأفراد الفرقة 252 العسكريين، حيث لا توجد مراحيض في العديد من الأماكن، لذلك يتغوط الجنود في البؤر الاستيطانية الكبيرة في أكياس أو زجاجات.ووفقا للتقارير، فإنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، جلب الجيش مكبات نفايات كبيرة، حيث كانت هناك كميات كبيرة من القمامة، بما في ذلك الطعام، والتي جذبت الكلاب والقطط والجرذان بأعداد كبيرة.مسؤول في الجهاد الإسلامي: اختيار "مفجر الطوفان" لقيادة حماس عزز مطالب المقاومةالجيش الإسرائيلي: تغير مسمى "السنوار" لا يمنعنا من الاستمرار في البحث عنه وقتلهونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن الجنود قولهم إن "وجود أعداد كبيرة من الفئران والجرذان في المنطقة، التي تبحث عن الطعام وتتطفل على البؤر الاستيطانية أو الأراضي، يسبب الرعب من انتشار الأمراض".الجيش الإيراني يزود مواقع الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیراتقال أحد الجنود: "كانت هناك أيضا حالات استيقظنا فيها على فأر يركض على وجوهنا!".وقال جنود آخرون إن مجموعات الكلاب الضالة هاجمت الجنود الذين اضطروا إلى استخدام الذخيرة الحية للدفاع عن أنفسهم. وفي إحدى الحالات، رأى الجنود كلبا يحمل جمجمة بشرية.وقال جندي آخر إن كلبا ضالا هاجمه ولاحقه بينما كان ينفذ إجلاء عقب مهمة عسكرية.قناة إسرائيلية: إسرائيل تستعد لهجوم من عدة جبهات بقيادة إيران في الأيام المقبلةوأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إلى أن الأمراض المعدية تستمر في الانتشار السريع بسبب نقص المياه النظيفة والاكتظاظ وانهيار البنية التحتية للصرف الصحي وتراكم النفايات وشح مواد التنظيف والتعقيم والنزوح القسري المتكرر.وأشار المندوب الروسي في مجلس الأمن، إلى أن قطاع غزة يواجه أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى تدمير البنية التحتية في القطاع.

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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى