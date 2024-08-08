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الدفاع الروسية: الجيش الروسي أوقف ودمر الوحدات الأوكرانية التي حاولت اختراق كورسك
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الكلاب الضالة في قطاع غزة ترعب جنود الجيش الإسرائيلي
الكلاب الضالة في قطاع غزة ترعب جنود الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أفادت تقاير إسرائيلية، بأن جنودا في الجيش الإسرائيلي يتمركزون في موقع ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، أعربوا عن خوفهم "من الكلاب الضالة والجرذان... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T08:25+0000
2024-08-08T08:25+0000
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وأشارت التقارير إلى أن الجنود اشتكوا من مشاكل صحية خطيرة في "الممر" المأهول على مدار الساعة لأفراد الفرقة 252 العسكريين، حيث لا توجد مراحيض في العديد من الأماكن، لذلك يتغوط الجنود في البؤر الاستيطانية الكبيرة في أكياس أو زجاجات.ووفقا للتقارير، فإنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، جلب الجيش مكبات نفايات كبيرة، حيث كانت هناك كميات كبيرة من القمامة، بما في ذلك الطعام، والتي جذبت الكلاب والقطط والجرذان بأعداد كبيرة.مسؤول في الجهاد الإسلامي: اختيار "مفجر الطوفان" لقيادة حماس عزز مطالب المقاومةالجيش الإسرائيلي: تغير مسمى "السنوار" لا يمنعنا من الاستمرار في البحث عنه وقتلهونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن الجنود قولهم إن "وجود أعداد كبيرة من الفئران والجرذان في المنطقة، التي تبحث عن الطعام وتتطفل على البؤر الاستيطانية أو الأراضي، يسبب الرعب من انتشار الأمراض".الجيش الإيراني يزود مواقع الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیراتقال أحد الجنود: "كانت هناك أيضا حالات استيقظنا فيها على فأر يركض على وجوهنا!".وقال جنود آخرون إن مجموعات الكلاب الضالة هاجمت الجنود الذين اضطروا إلى استخدام الذخيرة الحية للدفاع عن أنفسهم. وفي إحدى الحالات، رأى الجنود كلبا يحمل جمجمة بشرية.وقال جندي آخر إن كلبا ضالا هاجمه ولاحقه بينما كان ينفذ إجلاء عقب مهمة عسكرية.قناة إسرائيلية: إسرائيل تستعد لهجوم من عدة جبهات بقيادة إيران في الأيام المقبلةوأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إلى أن الأمراض المعدية تستمر في الانتشار السريع بسبب نقص المياه النظيفة والاكتظاظ وانهيار البنية التحتية للصرف الصحي وتراكم النفايات وشح مواد التنظيف والتعقيم والنزوح القسري المتكرر.وأشار المندوب الروسي في مجلس الأمن، إلى أن قطاع غزة يواجه أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى تدمير البنية التحتية في القطاع.
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى

الكلاب الضالة في قطاع غزة ترعب جنود الجيش الإسرائيلي

08:25 GMT 08.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفادت تقاير إسرائيلية، بأن جنودا في الجيش الإسرائيلي يتمركزون في موقع ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، أعربوا عن خوفهم "من الكلاب الضالة والجرذان الجائعة" التي تنتشر في المنطقة.
وأشارت التقارير إلى أن الجنود اشتكوا من مشاكل صحية خطيرة في "الممر" المأهول على مدار الساعة لأفراد الفرقة 252 العسكريين، حيث لا توجد مراحيض في العديد من الأماكن، لذلك يتغوط الجنود في البؤر الاستيطانية الكبيرة في أكياس أو زجاجات.

وبحسب ادعاءات الجنود، فإن هناك مشاكل صحية خطيرة في منطقة "الممر"، وهو ما ينعكس في وجود عدد كبير من الجرذان والكلاب في المنطقة التي تبحث عن الطعام وتتطفل على النقاط الاستيطانية أو مناطق تواجد القوات. ويخشى الجنود من تزايد الأمراض.

ووفقا للتقارير، فإنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، جلب الجيش مكبات نفايات كبيرة، حيث كانت هناك كميات كبيرة من القمامة، بما في ذلك الطعام، والتي جذبت الكلاب والقطط والجرذان بأعداد كبيرة.
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وقال أحد الجنود: "في كل مرة سألنا عن حل للكارثة الصحية، كانوا يقولون نحن نعتني بها.. لكن عمليا، كانوا يزيلون في كل مرة كومة من القمامة، ويحفرون حفرة لإفساح المجال لمزيد منها".

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وقال ضباط من فرقة غزة، الذين هم على دراية بما يحدث في ممر نتساريم، إن هناك حاجة إلى تدابير أكثر تنظيما، بما في ذلك تخصيص الموارد وغيرها من التدابير، وإلا فإنه يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا للصحة، ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وانتشار الأمراض.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن الجنود قولهم إن "وجود أعداد كبيرة من الفئران والجرذان في المنطقة، التي تبحث عن الطعام وتتطفل على البؤر الاستيطانية أو الأراضي، يسبب الرعب من انتشار الأمراض".
الجيش الإيراني يزود مواقع الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات
قال أحد الجنود: "كانت هناك أيضا حالات استيقظنا فيها على فأر يركض على وجوهنا!".

وأضاف: "أشعر كأن القيادة العليا منغمسة في الأمور العملياتية ونسيت أنه في نهاية العمليات يجلس الجندي خائفا من الجرذان أكثر من عناصر حماس".

وقال جنود آخرون إن مجموعات الكلاب الضالة هاجمت الجنود الذين اضطروا إلى استخدام الذخيرة الحية للدفاع عن أنفسهم. وفي إحدى الحالات، رأى الجنود كلبا يحمل جمجمة بشرية.
وقال جندي آخر إن كلبا ضالا هاجمه ولاحقه بينما كان ينفذ إجلاء عقب مهمة عسكرية.
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وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إلى أن الأمراض المعدية تستمر في الانتشار السريع بسبب نقص المياه النظيفة والاكتظاظ وانهيار البنية التحتية للصرف الصحي وتراكم النفايات وشح مواد التنظيف والتعقيم والنزوح القسري المتكرر.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: "بعد سنوات طويلة من استئصال مرض شلل الأطفال في فلسطين و نتيجة الحالة المزرية التي وصل إليها سكان قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تسبب في حرمان السكان من المياه الصالحة للاستخدام وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي وتكدس آلاف أطنان القمامة وانعدام الأمن الغذائي وتكدس السكان في أماكن النزوح القهري ومع اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى، تعلن وزارة الصحة أن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال".

وأشار المندوب الروسي في مجلس الأمن، إلى أن قطاع غزة يواجه أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى تدمير البنية التحتية في القطاع.
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