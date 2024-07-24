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إسرائيل تمنع الأطباء الأجانب ذوي الأصول الفلسطينية من دخول قطاع غزة
إسرائيل تمنع الأطباء الأجانب ذوي الأصول الفلسطينية من دخول قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت مذكرات لمنظمة الصحة العالمية، بأن الجيش الإسرائيلي يمنع دخول أي طبيب من أصول فلسطينية إلى قطاع غزة. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T17:27+0000
2024-07-24T17:27+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المذكرات الأممية، أن "الطبيب الفلسطيني الأمريكي، جياب سليمان، كان قد وصل إلى الأردن الشهر الماضي، قبل مهمة طبية طارئة إلى غزة، كان من المقرر أن يشرف عليها".وكان سليمان، وهو جراح عظام مولود في ولاية أوهايو الأمريكية، قد قاد بالفعل رحلتين إلى القطاع المحاصر منذ اندلاع الحرب على غزة، وكان يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل رحلته الثالثة، لكنه تلقى إخطارا في اليوم السابق لموعد عبور الفريق إلى غزة، يفيد بأنه تم منعه من الدخول من قبل منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي، أو"COGAT"، الوكالة الإسرائيلية التي تدير السياسة في الأراضي الفلسطينية وتدفق المساعدات إلى غزة، بحسب القناة.في السياق ذاته، أفادت مذكرات داخلية من منظمة الصحة العالمية، بأن منع سليمان من دخول غزة جزء من سياسة تم إبلاغها في الآونة الأخيرة للبعثات الطبية المتوجهة إلى غزة عبر إسرائيل، حيث تمنع القيود دخول العاملين في مجال الرعاية الصحية الأمريكيين والعاملين من جنسيات أخرى، إذا كانوا من أصل فلسطيني.وفي وقت سابق، وصف الدكتور مارك بيرلماتر، من ولاية كارولينا الشمالية، الأحداث الجارية في قطاع غزة بـ"الكارثية"، مؤكدا أن معظم الضحايا المدنيين من الأطفال.وعندما طلب منه أن يصف ما شهده في غزة، أجاب الدكتور بيرلماتر: "كل الكوارث التي رأيتها مجتمعة، 40 رحلة عمل، و30 عامًا، وزلازل، كل ذلك معا، لا يعادل مستوى الدمار الذي شهدُته ضد المدنيين في أسبوعي الأول في غزة".وأضاف: "الضحايا المدنيون هم من الأطفال فقط تقريبا، لم أر مثل هذا من قبل قط. لقد رأيت أطفالاً محترقين أكثر مما رأيته في حياتي كلها مجتمعة. لقد رأيت أطفالاً ممزقين في الأسبوع الأول، فقط أجزاء من أجساد مفقودة، أو سحقتها المباني وهي الغالبية العظمى أو بانفجارات القنابل".وتابع بيرلماتر لوسائل إعلام أمريكية: "لقد انتزعنا شظايا بحجم إبهامي من أطفال في الثامنة من العمر، ثم هناك رصاص القناصة. هناك أطفال أصيبوا بالرصاص مرتين".وأجاب عن سؤال يقول إن الأطفال في غزة يتعرضون لإطلاق النار من قبل القناصين: "بالتأكيد، لدي طفلان، لدي صور لهما أصيبا برصاصة في الصدر بالضبط، لدرجة أنني لم أستطع وضع سماعة الطبيب على قلبيهما بشكل أكثر دقة، وعلى جانب الرأس مباشرة لدى الطفل نفسه. لا يُصاب طفل صغير برصاصتين عن طريق الخطأ من قبل أفضل قناص في العالم. إنهما طلقتان في مركز الموت تمامًا".وأردف: "رفضت قوات الجيش الإسرائيلي طلباتنا بإجراء مقابلة أمام الكاميرات، ولكن في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسمها، لم ولن يستهدف جيش الدفاع الإسرائيلي الأطفال عمدًا أبدًا"، مضيفًا: "البقاء في منطقة قتال نشطة ينطوي على مخاطر متأصلة"، وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إجلاء المدنيين من مناطق القتال".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إسرائيل تمنع الأطباء الأجانب ذوي الأصول الفلسطينية من دخول قطاع غزة

17:27 GMT 24.07.2024
© Sputnikأطباء غزة يجرون الجراحات في ممرات غير مجهزة "تحت القصف"
أطباء غزة يجرون الجراحات في ممرات غير مجهزة تحت القصف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت مذكرات لمنظمة الصحة العالمية، بأن الجيش الإسرائيلي يمنع دخول أي طبيب من أصول فلسطينية إلى قطاع غزة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المذكرات الأممية، أن "الطبيب الفلسطيني الأمريكي، جياب سليمان، كان قد وصل إلى الأردن الشهر الماضي، قبل مهمة طبية طارئة إلى غزة، كان من المقرر أن يشرف عليها".
وكان سليمان، وهو جراح عظام مولود في ولاية أوهايو الأمريكية، قد قاد بالفعل رحلتين إلى القطاع المحاصر منذ اندلاع الحرب على غزة، وكان يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل رحلته الثالثة، لكنه تلقى إخطارا في اليوم السابق لموعد عبور الفريق إلى غزة، يفيد بأنه تم منعه من الدخول من قبل منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي، أو"COGAT"، الوكالة الإسرائيلية التي تدير السياسة في الأراضي الفلسطينية وتدفق المساعدات إلى غزة، بحسب القناة.
أزمة المياه تعصف بسكان شمال القطاع وظهور فيروس شلل الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
أزمة المياه تعصف بسكان شمالي قطاع غزة وظهور لفيروس "شلل الأطفال"... صور وفيديو
13:31 GMT
في السياق ذاته، أفادت مذكرات داخلية من منظمة الصحة العالمية، بأن منع سليمان من دخول غزة جزء من سياسة تم إبلاغها في الآونة الأخيرة للبعثات الطبية المتوجهة إلى غزة عبر إسرائيل، حيث تمنع القيود دخول العاملين في مجال الرعاية الصحية الأمريكيين والعاملين من جنسيات أخرى، إذا كانوا من أصل فلسطيني.
وفي وقت سابق، وصف الدكتور مارك بيرلماتر، من ولاية كارولينا الشمالية، الأحداث الجارية في قطاع غزة بـ"الكارثية"، مؤكدا أن معظم الضحايا المدنيين من الأطفال.
وعندما طلب منه أن يصف ما شهده في غزة، أجاب الدكتور بيرلماتر: "كل الكوارث التي رأيتها مجتمعة، 40 رحلة عمل، و30 عامًا، وزلازل، كل ذلك معا، لا يعادل مستوى الدمار الذي شهدُته ضد المدنيين في أسبوعي الأول في غزة".
وأضاف: "الضحايا المدنيون هم من الأطفال فقط تقريبا، لم أر مثل هذا من قبل قط. لقد رأيت أطفالاً محترقين أكثر مما رأيته في حياتي كلها مجتمعة. لقد رأيت أطفالاً ممزقين في الأسبوع الأول، فقط أجزاء من أجساد مفقودة، أو سحقتها المباني وهي الغالبية العظمى أو بانفجارات القنابل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
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09:23 GMT
وتابع بيرلماتر لوسائل إعلام أمريكية: "لقد انتزعنا شظايا بحجم إبهامي من أطفال في الثامنة من العمر، ثم هناك رصاص القناصة. هناك أطفال أصيبوا بالرصاص مرتين".
وأجاب عن سؤال يقول إن الأطفال في غزة يتعرضون لإطلاق النار من قبل القناصين: "بالتأكيد، لدي طفلان، لدي صور لهما أصيبا برصاصة في الصدر بالضبط، لدرجة أنني لم أستطع وضع سماعة الطبيب على قلبيهما بشكل أكثر دقة، وعلى جانب الرأس مباشرة لدى الطفل نفسه. لا يُصاب طفل صغير برصاصتين عن طريق الخطأ من قبل أفضل قناص في العالم. إنهما طلقتان في مركز الموت تمامًا".
وأردف: "رفضت قوات الجيش الإسرائيلي طلباتنا بإجراء مقابلة أمام الكاميرات، ولكن في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسمها، لم ولن يستهدف جيش الدفاع الإسرائيلي الأطفال عمدًا أبدًا"، مضيفًا: "البقاء في منطقة قتال نشطة ينطوي على مخاطر متأصلة"، وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إجلاء المدنيين من مناطق القتال".
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