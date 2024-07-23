https://sarabic.ae/20240723/طبيب-أمريكي-40-رحلة-عمل-لا-تعادل-مستوى-المذبحة-التي-شهدتها-ضد-المدنيين-خلال-أسبوعي-الأول-في-غزة-1091042907.html

طبيب أمريكي: 40 رحلة عمل لا تعادل مستوى المذبحة التي شهدتها ضد المدنيين خلال أسبوعي الأول في غزة

طبيب أمريكي: 40 رحلة عمل لا تعادل مستوى المذبحة التي شهدتها ضد المدنيين خلال أسبوعي الأول في غزة

سبوتنيك عربي

وصف الدكتور مارك بيرلماتر، من ولاية كارولينا الشمالية، الأحداث الجارية في قطاع غزة بـ"الكارثية"، مؤكد أن معظم الضحايا المدنيين من الأطفال. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T07:44+0000

2024-07-23T07:44+0000

2024-07-23T07:44+0000

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وعندما طلب منه أن يصف ما شهده في غزة، أجاب الدكتور بيرلماتر: "كل الكوارث التي رأيتها مجتمعة - 40 رحلة عمل، و30 عامًا، وزلازل، كل ذلك معا، لا يعادل مستوى الدمار الذي شهدُته ضد المدنيين في أسبوعي الأول في غزة".وتابع لـ"سي بي إس": "لقد انتزعنا شظايا بحجم إبهامي من أطفال في الثامنة من العمر. ثم هناك رصاص القناصة. هناك أطفال أصيبوا بالرصاص مرتين".وأردف، رفضت قوات الجيش الإسرائيلي طلباتنا بإجراء مقابلة أمام الكاميرات. ولكن في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسمها للشبكة: "لم ولن يستهدف جيش الدفاع الإسرائيلي الأطفال عمدًا أبدًا"، مضيفًا: "البقاء في منطقة قتال نشطة ينطوي على مخاطر متأصلة". وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إجلاء المدنيين من مناطق القتال.الرئيس الكولومبي يذكر العالم والإنسانية بـ"جرائم" إسرائيل بحق الأطفال في غزةوقال طبيب تخدير آخر مقيم في لشبكة "سي بي إس" إنه خلال الأسبوعين اللذين قضاهما في غزة، رأى جروحًا ناجمة عن طلقات نارية فردية تصيب الأطفال يوميًا ​​ما لا يقل عن 30 إجمالاً.يذكر أن الدكتور مارك بيرلماتر، وهو جراح عظام من ولاية كارولينا الشمالية، ونائب رئيس كلية الجراحين الدولية، قد تطوع في غزة من نهاية أبريل/ نيسان وحتى النصف الأول من مايو/أيار.ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟

https://sarabic.ae/20240722/سيناتور-أمريكي-لا-ينبغي-الترحيب-بـ-نتنياهو-في-الكونغرس-بل-إدانة-سياسته-في-غزة-1091038390.html

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