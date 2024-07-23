طبيب أمريكي: 40 رحلة عمل لا تعادل مستوى المذبحة التي شهدتها ضد المدنيين خلال أسبوعي الأول في غزة

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صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تحيد 50 مدربا أجنبيا باستهداف نقطة انتشار للمرتزقة في خاركوف
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
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طبيب أمريكي: 40 رحلة عمل لا تعادل مستوى المذبحة التي شهدتها ضد المدنيين خلال أسبوعي الأول في غزة
طبيب أمريكي: 40 رحلة عمل لا تعادل مستوى المذبحة التي شهدتها ضد المدنيين خلال أسبوعي الأول في غزة
سبوتنيك عربي
وصف الدكتور مارك بيرلماتر، من ولاية كارولينا الشمالية، الأحداث الجارية في قطاع غزة بـ"الكارثية"، مؤكد أن معظم الضحايا المدنيين من الأطفال. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T07:44+0000
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وعندما طلب منه أن يصف ما شهده في غزة، أجاب الدكتور بيرلماتر: "كل الكوارث التي رأيتها مجتمعة - 40 رحلة عمل، و30 عامًا، وزلازل، كل ذلك معا، لا يعادل مستوى الدمار الذي شهدُته ضد المدنيين في أسبوعي الأول في غزة".وتابع لـ"سي بي إس": "لقد انتزعنا شظايا بحجم إبهامي من أطفال في الثامنة من العمر. ثم هناك رصاص القناصة. هناك أطفال أصيبوا بالرصاص مرتين".وأردف، رفضت قوات الجيش الإسرائيلي طلباتنا بإجراء مقابلة أمام الكاميرات. ولكن في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسمها للشبكة: "لم ولن يستهدف جيش الدفاع الإسرائيلي الأطفال عمدًا أبدًا"، مضيفًا: "البقاء في منطقة قتال نشطة ينطوي على مخاطر متأصلة". وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إجلاء المدنيين من مناطق القتال.الرئيس الكولومبي يذكر العالم والإنسانية بـ"جرائم" إسرائيل بحق الأطفال في غزةوقال طبيب تخدير آخر مقيم في لشبكة "سي بي إس" إنه خلال الأسبوعين اللذين قضاهما في غزة، رأى جروحًا ناجمة عن طلقات نارية فردية تصيب الأطفال يوميًا ​​ما لا يقل عن 30 إجمالاً.يذكر أن الدكتور مارك بيرلماتر، وهو جراح عظام من ولاية كارولينا الشمالية، ونائب رئيس كلية الجراحين الدولية، قد تطوع في غزة من نهاية أبريل/ نيسان وحتى النصف الأول من مايو/أيار.ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟
https://sarabic.ae/20240722/سيناتور-أمريكي-لا-ينبغي-الترحيب-بـ-نتنياهو-في-الكونغرس-بل-إدانة-سياسته-في-غزة-1091038390.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, إسرائيل

طبيب أمريكي: 40 رحلة عمل لا تعادل مستوى المذبحة التي شهدتها ضد المدنيين خلال أسبوعي الأول في غزة

07:44 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وصف الدكتور مارك بيرلماتر، من ولاية كارولينا الشمالية، الأحداث الجارية في قطاع غزة بـ"الكارثية"، مؤكد أن معظم الضحايا المدنيين من الأطفال.
وعندما طلب منه أن يصف ما شهده في غزة، أجاب الدكتور بيرلماتر: "كل الكوارث التي رأيتها مجتمعة - 40 رحلة عمل، و30 عامًا، وزلازل، كل ذلك معا، لا يعادل مستوى الدمار الذي شهدُته ضد المدنيين في أسبوعي الأول في غزة".

وأضاف: "الضحايا المدنيون هم من الأطفال فقط تقريباً. لم أر مثل هذا من قبل قط. لقد رأيت أطفالاً محترقين أكثر مما رأيته في حياتي كلها مجتمعة. لقد رأيت أطفالاً ممزقين في الأسبوع الأول، فقط أجزاء من أجساد مفقودة، أو سحقتها المباني، وهي الغالبية العظمى، أو بانفجارات القنابل".

وتابع لـ"سي بي إس": "لقد انتزعنا شظايا بحجم إبهامي من أطفال في الثامنة من العمر. ثم هناك رصاص القناصة. هناك أطفال أصيبوا بالرصاص مرتين".

وأجاب عن سؤال يقول أن الأطفال في غزة يتعرضون لإطلاق النار من قبل القناصين: "بالتأكيد، لدي طفلان لدي صور لهما أصيبا برصاصة في الصدر بالضبط، لدرجة أنني لم أستطع وضع سماعة الطبيب على قلبيهما بشكل أكثر دقة، وعلى جانب الرأس مباشرة لدى الطفل نفسه. لا يُصاب طفل صغير برصاصتين عن طريق الخطأ من قبل "أفضل قناص في العالم". إنهما طلقتان في مركز الموت تمامًا".

وأردف، رفضت قوات الجيش الإسرائيلي طلباتنا بإجراء مقابلة أمام الكاميرات. ولكن في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسمها للشبكة: "لم ولن يستهدف جيش الدفاع الإسرائيلي الأطفال عمدًا أبدًا"، مضيفًا: "البقاء في منطقة قتال نشطة ينطوي على مخاطر متأصلة". وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إجلاء المدنيين من مناطق القتال.
الرئيس الكولومبي يذكر العالم والإنسانية بـ"جرائم" إسرائيل بحق الأطفال في غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
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أمس, 23:15 GMT
وقال طبيب تخدير آخر مقيم في لشبكة "سي بي إس" إنه خلال الأسبوعين اللذين قضاهما في غزة، رأى جروحًا ناجمة عن طلقات نارية فردية تصيب الأطفال يوميًا ​​ما لا يقل عن 30 إجمالاً.

وصرح أحد الأطباء المقيمين في شيكاغو: "اعتقدت أن هؤلاء الأطفال كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، كما هو الحال مع بعض الأطفال الذين نعالجهم في شيكاغو. ولكن بعد المرة الثالثة أو الرابعة، أدركت أن الأمر كان متعمدًا، فقد تم إطلاق الرصاص على هؤلاء الأطفال عمدًا".

يذكر أن الدكتور مارك بيرلماتر، وهو جراح عظام من ولاية كارولينا الشمالية، ونائب رئيس كلية الجراحين الدولية، قد تطوع في غزة من نهاية أبريل/ نيسان وحتى النصف الأول من مايو/أيار.
ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟
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