https://sarabic.ae/20240724/إسرائيل-تخوض-حربا-وجودية-نتنياهو-يؤكد-التزامه-باستعادة-جميع-المحتجزين-من-قطاع-غزة-1091080676.html
"إسرائيل تخوض حربا وجودية"... نتنياهو يؤكد التزامه باستعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة
"إسرائيل تخوض حربا وجودية"... نتنياهو يؤكد التزامه باستعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، التزام حكومته باستعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T09:23+0000
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن "هناك تحركا كبيرا بشأن المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار"، مؤكدا أن مفتاح إتمام صفقة جيدة هو تنفيذ مزيد من الضغط على حركة حماس.وأضاف أن "إسرائيل تخوض حربا وجودية".وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه.ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "نتنياهو أوضح بأن مخططات الرئيس بايدن، قد فرضت عليه من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "نتنياهو يفرض شروطا على فريق التفاوض الإسرائيلي لن تقبل بها حركة حماس، وهو ما يعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه رغم مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" أنه "رغم مرور كل تلك الأيام والشهور، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، رغم مقتل نحو 14 ألف عنصر من الحركة".ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي أنه "قُتل من عناصر حركة حماس نحو 14 ألف مقاتل، منهم 6 قادة ألوية و22 قائد كتيبة، و148 قائد سرية"، مضيفًا أن "هناك عنصرا مهما لا يزال بيد الحركة ويتمثل في الأنفاق، مع أن الجيش الإسرائيلي قد دمر عددا كبيرا منها في قطاع غزة".
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https://sarabic.ae/20240723/قناة-إسرائيلية-علينا-السيطرة-الكاملة-على-غزة-وإلا-ستتعزز-حماس-في-القطاع-1091066633.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
"إسرائيل تخوض حربا وجودية"... نتنياهو يؤكد التزامه باستعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، التزام حكومته باستعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن "هناك تحركا كبيرا بشأن المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار"، مؤكدا أن مفتاح إتمام صفقة جيدة هو تنفيذ مزيد من الضغط على حركة حماس.
وأضاف أن "إسرائيل تخوض حربا وجودية".
وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "نتنياهو أوضح بأن مخططات الرئيس بايدن، قد فرضت عليه من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "نتنياهو يفرض شروطا على فريق التفاوض الإسرائيلي
لن تقبل بها حركة حماس، وهو ما يعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه رغم مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب على قطاع غزة، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس.
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" أنه "رغم مرور كل تلك الأيام والشهور، فإن حركة حماس لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، رغم مقتل نحو 14 ألف عنصر من الحركة".
ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي أنه "قُتل من عناصر حركة حماس نحو 14 ألف مقاتل، منهم 6 قادة ألوية و22 قائد كتيبة،
و148 قائد سرية"، مضيفًا أن "هناك عنصرا مهما لا يزال بيد الحركة ويتمثل في الأنفاق، مع أن الجيش الإسرائيلي قد دمر عددا كبيرا منها في قطاع غزة".