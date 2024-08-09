https://sarabic.ae/20240809/توقف-حركة-نقل-الركاب-في-ليبيتسك-الروسية-بعد-هجوم-موسع-بالطائرات-المسيرة-1091557070.html

توقف حركة نقل الركاب في ليبيتسك الروسية بعد هجوم موسع بالطائرات المسيرة

توقف حركة نقل الركاب في ليبيتسك الروسية بعد هجوم موسع بالطائرات المسيرة

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية، إيجور أرتامونوف، اليوم الجمعة، عن توقف حركة نقل الركاب في المقاطعة بعد هجوم شنته قوات كييف باستخدام الطائرات المسيرة. 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T03:40+0000

2024-08-09T03:40+0000

2024-08-09T03:40+0000

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موسكو - سبوتنيك. وتعرضت ليبيتسك لهجوم واسع بطائرات بدون طيار ليلة الجمعة. وأوضح المحافظ أن عبوات ناسفة انفجرت بعيدًا عن المباني المدنية، مشيرًا إلى تضرر إحدى مرافق البنية التحتية للطاقة وانقطاع إمدادات الكهرباء. كما اندلع حريق في مطار عسكري في منطقة ليبيتسك، بحسب موقع مديرية الدولة لإدارة الطوارئ في المنطقة.وقد تم فرض حالة الطوارئ على أراضي منطقة ليبيتسك البلدية، كما تم إخلاء عدة قرى لضمان السلامة. وأكد أرتامونوف عبر "تليغرام" أن حركة نقل الركاب توقفت حاليًا، وسيتم استعادتها بعد رفع مستوى التنبيه الأحمر.وأشار إلى أن المؤسسات والمنظمات يجب ألا تُشرك الموظفين في العمل إلا في حالات الضرورة القصوى حتى يتم رفع حالة الطوارئ.وأضاف أن هناك تسعة مراكز إيواء مؤقتة جاهزة لاستيعاب المواطنين إذا لزم الأمر، وتتسع لحوالي 4800 شخص.وتتبع كييف أساليب إرهابية، من بينها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لصرف الانتباه عن فشل "الهجوم المضاد" الذي أعلنت عنه في يونيو من العام الماضي.

https://sarabic.ae/20240809/حاكم-مقاطعة-ليبيتسك-الروسية-طائرة-مسيرة-تتسبب-في-أضرار-بمرفق-للبنية-التحتية-للطاقة-في-المقاطعة-1091556417.html

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