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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240809/توقف-حركة-نقل-الركاب-في-ليبيتسك-الروسية-بعد-هجوم-موسع-بالطائرات-المسيرة-1091557070.html
توقف حركة نقل الركاب في ليبيتسك الروسية بعد هجوم موسع بالطائرات المسيرة
توقف حركة نقل الركاب في ليبيتسك الروسية بعد هجوم موسع بالطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية، إيجور أرتامونوف، اليوم الجمعة، عن توقف حركة نقل الركاب في المقاطعة بعد هجوم شنته قوات كييف باستخدام الطائرات المسيرة. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T03:40+0000
2024-08-09T03:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتعرضت ليبيتسك لهجوم واسع بطائرات بدون طيار ليلة الجمعة. وأوضح المحافظ أن عبوات ناسفة انفجرت بعيدًا عن المباني المدنية، مشيرًا إلى تضرر إحدى مرافق البنية التحتية للطاقة وانقطاع إمدادات الكهرباء. كما اندلع حريق في مطار عسكري في منطقة ليبيتسك، بحسب موقع مديرية الدولة لإدارة الطوارئ في المنطقة.وقد تم فرض حالة الطوارئ على أراضي منطقة ليبيتسك البلدية، كما تم إخلاء عدة قرى لضمان السلامة. وأكد أرتامونوف عبر "تليغرام" أن حركة نقل الركاب توقفت حاليًا، وسيتم استعادتها بعد رفع مستوى التنبيه الأحمر.وأشار إلى أن المؤسسات والمنظمات يجب ألا تُشرك الموظفين في العمل إلا في حالات الضرورة القصوى حتى يتم رفع حالة الطوارئ.وأضاف أن هناك تسعة مراكز إيواء مؤقتة جاهزة لاستيعاب المواطنين إذا لزم الأمر، وتتسع لحوالي 4800 شخص.وتتبع كييف أساليب إرهابية، من بينها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لصرف الانتباه عن فشل "الهجوم المضاد" الذي أعلنت عنه في يونيو من العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240809/حاكم-مقاطعة-ليبيتسك-الروسية-طائرة-مسيرة-تتسبب-في-أضرار-بمرفق-للبنية-التحتية-للطاقة-في-المقاطعة-1091556417.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

توقف حركة نقل الركاب في ليبيتسك الروسية بعد هجوم موسع بالطائرات المسيرة

03:40 GMT 09.08.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية، إيجور أرتامونوف، اليوم الجمعة، عن توقف حركة نقل الركاب في المقاطعة بعد هجوم شنته قوات كييف باستخدام الطائرات المسيرة.
موسكو - سبوتنيك. وتعرضت ليبيتسك لهجوم واسع بطائرات بدون طيار ليلة الجمعة. وأوضح المحافظ أن عبوات ناسفة انفجرت بعيدًا عن المباني المدنية، مشيرًا إلى تضرر إحدى مرافق البنية التحتية للطاقة وانقطاع إمدادات الكهرباء. كما اندلع حريق في مطار عسكري في منطقة ليبيتسك، بحسب موقع مديرية الدولة لإدارة الطوارئ في المنطقة.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: طائرة مسيرة تتسبب في أضرار بمرفق للبنية التحتية للطاقة في المقاطعة
01:44 GMT
وقد تم فرض حالة الطوارئ على أراضي منطقة ليبيتسك البلدية، كما تم إخلاء عدة قرى لضمان السلامة. وأكد أرتامونوف عبر "تليغرام" أن حركة نقل الركاب توقفت حاليًا، وسيتم استعادتها بعد رفع مستوى التنبيه الأحمر.
وأشار إلى أن المؤسسات والمنظمات يجب ألا تُشرك الموظفين في العمل إلا في حالات الضرورة القصوى حتى يتم رفع حالة الطوارئ.
وأضاف أن هناك تسعة مراكز إيواء مؤقتة جاهزة لاستيعاب المواطنين إذا لزم الأمر، وتتسع لحوالي 4800 شخص.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، من بينها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لصرف الانتباه عن فشل "الهجوم المضاد" الذي أعلنت عنه في يونيو من العام الماضي.
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