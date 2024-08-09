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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240809/حاكم-مقاطعة-ليبيتسك-الروسية-طائرة-مسيرة-تتسبب-في-أضرار-بمرفق-للبنية-التحتية-للطاقة-في-المقاطعة-1091556417.html
حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: طائرة مسيرة تتسبب في أضرار بمرفق للبنية التحتية للطاقة في المقاطعة
حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: طائرة مسيرة تتسبب في أضرار بمرفق للبنية التحتية للطاقة في المقاطعة
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية، إيغور أرتامونوف، اليوم الجمعة، إن طائرة مسيرة تسببت في أضرار بمرفق للبنية التحتية للطاقة في المقاطعة، مما أدى إلى حدوث... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T01:44+0000
2024-08-09T01:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح أرتامونوف أن تهديد هجوم بطائرات مسيرة تم الإعلان عنه في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت موسكو (2300 بتوقيت غرينتش الخميس) في مقاطعة ليبيتسك ومدينة ليبيتسك. وأضاف أن المدينة تعرضت لهجوم واسع النطاق من الطائرات المسيرة.وكتب أرتامونوف على تلغرام: "حدثت تفجيرات للأجسام المتفجرة بعيدًا عن المباني السكنية. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع. نتيجة سقوط الطائرة المسيرة، تضرر مرفق للبنية التحتية للطاقة. هناك اضطرابات في إمدادات الطاقة. وقد بدأت الفرق المتخصصة أعمال الترميم. لا يزال هناك تهديد بهجمات بالطائرات المسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240617/الحاكم-تدمير-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-ليبيتسك-1089919597.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية: طائرة مسيرة تتسبب في أضرار بمرفق للبنية التحتية للطاقة في المقاطعة

01:44 GMT 09.08.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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قال حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية، إيغور أرتامونوف، اليوم الجمعة، إن طائرة مسيرة تسببت في أضرار بمرفق للبنية التحتية للطاقة في المقاطعة، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة.
وأوضح أرتامونوف أن تهديد هجوم بطائرات مسيرة تم الإعلان عنه في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت موسكو (2300 بتوقيت غرينتش الخميس) في مقاطعة ليبيتسك ومدينة ليبيتسك. وأضاف أن المدينة تعرضت لهجوم واسع النطاق من الطائرات المسيرة.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم ليبيتسك الروسية يعلن تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي المقاطعة
17 يونيو, 01:53 GMT
وكتب أرتامونوف على تلغرام: "حدثت تفجيرات للأجسام المتفجرة بعيدًا عن المباني السكنية. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع. نتيجة سقوط الطائرة المسيرة، تضرر مرفق للبنية التحتية للطاقة. هناك اضطرابات في إمدادات الطاقة. وقد بدأت الفرق المتخصصة أعمال الترميم. لا يزال هناك تهديد بهجمات بالطائرات المسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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