https://sarabic.ae/20240617/الحاكم-تدمير-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-ليبيتسك-1089919597.html
الحاكم: تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك
الحاكم: تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك
سبوتنيك عربي
قال حاكم ليبيتسك، إيغور أرتامونوف، اليوم الاثنين، إنه تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق المنطقة الصناعية بالمقاطعة. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T01:53+0000
2024-06-17T01:53+0000
2024-06-17T01:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحاكم عن تدمير طائرة مسيرة فوق ليبيتسك في الساعة 3.34 بتوقيت موسكو.وكتب أرتامونوف في قناته على "تيليغرام": "تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق المنطقة الصناعية بالمقاطعة. لم تقع إصابات.. ويعمل ضباط إنفاذ القانون في مكان الحادث".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240615/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-106-مناطق-1089890528.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الحاكم: تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك
قال حاكم ليبيتسك، إيغور أرتامونوف، اليوم الاثنين، إنه تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق المنطقة الصناعية بالمقاطعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحاكم عن تدمير طائرة مسيرة فوق ليبيتسك
في الساعة 3.34 بتوقيت موسكو.
وكتب أرتامونوف في قناته على "تيليغرام": "تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق المنطقة الصناعية بالمقاطعة. لم تقع إصابات.. ويعمل ضباط إنفاذ القانون في مكان الحادث".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.