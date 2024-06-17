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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240617/الحاكم-تدمير-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-ليبيتسك-1089919597.html
الحاكم: تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك
الحاكم: تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك
سبوتنيك عربي
قال حاكم ليبيتسك، إيغور أرتامونوف، اليوم الاثنين، إنه تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق المنطقة الصناعية بالمقاطعة. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T01:53+0000
2024-06-17T01:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحاكم عن تدمير طائرة مسيرة فوق ليبيتسك في الساعة 3.34 بتوقيت موسكو.وكتب أرتامونوف في قناته على "تيليغرام": "تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق المنطقة الصناعية بالمقاطعة. لم تقع إصابات.. ويعمل ضباط إنفاذ القانون في مكان الحادث".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240615/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-106-مناطق-1089890528.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا

الحاكم: تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك

01:53 GMT 17.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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قال حاكم ليبيتسك، إيغور أرتامونوف، اليوم الاثنين، إنه تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق المنطقة الصناعية بالمقاطعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحاكم عن تدمير طائرة مسيرة فوق ليبيتسك في الساعة 3.34 بتوقيت موسكو.
وكتب أرتامونوف في قناته على "تيليغرام": "تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق المنطقة الصناعية بالمقاطعة. لم تقع إصابات.. ويعمل ضباط إنفاذ القانون في مكان الحادث".
مقاتلات سو-24 وميغ-31 خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 106 مناطق
15 يونيو, 11:51 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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