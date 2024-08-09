https://sarabic.ae/20240809/عالمة-روسية-تتحدث-عن-تجربة-الاختبار-على-جدار-محطة-الفضاء-الدولية--1091539711.html

عالمة روسية تتحدث عن تجربة "الاختبار" على جدار محطة الفضاء الدولية

عالمة روسية تتحدث عن تجربة "الاختبار" على جدار محطة الفضاء الدولية

سبوتنيك عربي

تعد تجربة الاختبار التي يقوم بها رواد الفضاء بأخذ عينات من الرواسب الدقيقة من أسطح مختلفة خارج محطة الفضاء الدولية، مستمرة منذ ما يقرب من 15 عامًا. 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T08:00+0000

2024-08-09T08:00+0000

2024-08-09T08:00+0000

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ويدرس العلماء على الأرض العينات التي تم تسليمها ويكتشفون ما إذا كانت هناك كائنات دقيقة على سطح محطة الفضاء الدولية ظلت قابلة للحياة، وكيف وصلت إلى هناك.وتحدثت إيلينا شوبرالوفا، كبيرة المتخصصين في "تسني ماش" (مركز علمي روسي للصواريخ والمركبات الفضائية) لوكالة "سبوتنيك" عن هذا، وكيف تؤثر الكائنات الحية الدقيقة على متانة الهياكل الفضائية التي صنعها الإنسان."سبوتنيك": لماذا يتم تنفيذ تجربة "الاختبار" تحديداً على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية؟أجابت شوبرالوفا: "المعرفة التي يمتلكها البشر اليوم لا تسمح لنا بالتفكير في الحياة التي نشأت على الأرض وتتركز فقط في المحيط الحيوي لكوكبنا".وتابعت شوبرالوفا: "السؤال الرئيسي الذي نحاول الإجابة عليه بمساعدة تجربة "الاختبار" هو هل هناك حدود للمحيط الحيوي للأرض؟ للقيام بذلك، كان من المهم الحصول على فكرة عما إذا كانت الكائنات الحية الدقيقة تظل قابلة للحياة في ظروف الفضاء المفتوح، وما إذا كانت الكائنات الحية الدقيقة يمكنها السفر في الفضاء، وما الذي يترسب على سطح محطة الفضاء الدولية وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مواد المحطة".وأضافت شوبرالوفا: "أظهرت ممارسة تشغيل المحطات المدارية على مدى 50 عامًا أن الكائنات الحية الدقيقة تعيش جيدًا داخل حجمها المحكم، وفي التجارب المحلية والأجنبية على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية، تظل الكائنات الحية الدقيقة الموضوعة في أجهزة خاصة في الفضاء الخارجي قابلة للحياة أيضًا، ومع ذلك، فإن الأجسام البيولوجية المعروضة محمية هناك، وهو ما لا يتوافق مع تأثيرات المجموعة الكاملة من العوامل في الفضاء الخارجي، ولا سيما التأثير العدواني للبيئة المحيطة بالجسم".وتابعت شوبرالوفا: "تبلغ مساحة السطح الخارجي لوحدات محطة الفضاء الدولية وعناصرها الهيكلية ما يقرب من 8.5 ألف متر مربع، وهي قاعدة تجريبية مثالية متاحة لدراسة التركيب الكامل للمواد الدقيقة المترسبة على سطحها، بما في ذلك البكتيريا والجراثيم الفطرية التي تكون قابلة للحياة في البيئة العدوانية للمحطة الفضائية الدولية"."سبوتنيك": تجربة الفضاء "تيست" عمرها أكثر من 10 سنوات، لماذا يستغرق تنفيذ الأمر على محطة الفضاء الدولية وقتا طويلا؟قالت شوبرالوفا: "تم خلال الجلسات أخذ 39 عينة على وحدات مختلفة، من مختلف الأسطح والمواد، شاشات التحكم الحراري، العزل الحراري للفراغ، النوافذ، الأسطح الجانبية، متفاوتة في الإضاءة والكثافة، العمل كبير، ويستغرق الكثير من الوقت، وتستمر عملية السير في الفضاء من ست إلى سبع ساعات ولا يوجد سوى اثنتين أو ثلاث منها في السنة."سبوتنيك": ما هي أنواع التحليلات التي يتم إجراؤها على المواد المستلمة؟ ماذا تفعلون بالعينات الموجودة على الأرض؟قالت شوبرالوفا: "الاختبار" يجعل من الممكن إجراء التحليلات البيولوجية والكيميائية على مادة واحدة تم تسليمها، ويتم تنفيذ الجهاز التجريبي على شكل كتلة محكمية بها تجاويف مسدودة يتم فيها تثبيت عينات أسطوانية مع مسحات معالجة بمادة حافظة".وأضافت شوبرالوفا: "يتم إغلاق العينات بإحكام في فراغ في حاويات معقمة وتسليمها إلى الأرض لإجراء الدراسات المختبرية على التركيب الكيميائي للرواسب ووجود جراثيم الكائنات الحية الدقيقة القابلة للحياة فيها".وتابعت: "لإجراء التحاليل المخبرية للعينات التي تم الحصول عليها، يشارك متخصصون من مختلف مجالات العلوم، ويمتلكون التقنيات المناسبة في مجال علم الأحياء الدقيقة، والبيولوجيا الجزيئية، والفيزياء والكيمياء الكونية، وعلوم المواد".ما هي النسبة المئوية من إجمالي كمية المواد التي تتم دراستها من البكتيريا والفطريات "الحية"؟قالت شوبرالوفا: "تم اكتشاف جراثيم الكائنات الحية الدقيقة التي ظلت قابلة للحياة بالفعل في جلسة أخذ العينات الأولى في عام 2010".وتابعت شوبرالوفا: "نتيجة للتحليل الميكروبيولوجي، تم تحديد جراثيم الكائنات الحية الدقيقة القابلة للحياة في 50% من العينات، وأكد التحليل الجزيئي (الوراثي) وجود الحمض النووي وشظاياه في 75% من العينات".وأضافت شوبرالوفا: " أثبت وجود ممثلين عن أجناس البكتيريا الأرضية والبحرية النموذجية على سطح محطة الفضاء الدولية وجود نقل تصاعدي للحمض النووي البكتيري من طبقة التروبوسفير إلى الغلاف الأيوني من خلال آلية الانتشار الحراري الكهربائي المضطرب، والتقاط جزيئات الهباء الجوي مع الفرع الصاعد من الدائرة الكهربائية العالمية، أي نقل مادة الهباء الجوي من طبقة التروبوسفير إلى ارتفاعات الأيونوسفير"."سبوتنيك": في أي ارتفاع عن سطح الأرض يمكن أن توجد الكائنات الحية؟ هل يمكن للحياة أن تستمر على سطح القمر وفي الفضاء السحيق؟قالت شوبرالوفا: "عدم وجود تغيرات طفرية في الأجسام البيولوجية المكشوفة يثبت مقاومتها لظروف الفضاء المفتوح".وأضافت شوبرالوفا: "إنهم لا يبقون على قيد الحياة فحسب، بل يحافظون أيضًا على عملية التمثيل الغذائي النشط، مما يسمح لهم بإصلاح الطفرات التي تسببها الأشعة الكونية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية والبيئة العدوانية المحيطة بالجسم".وتابعت شوبرالوفا: "في ظروف الفراغ المداري، عندما تكون محطة الفضاء الدولية بشكل دوري في مناطق مظللة ومشمسة، يحدث جفاف الكائنات الحية الدقيقة التي سقطت على سطحها. وهذا مشابه لطريقة التجفيد (أو التجفيف بالتجميد) للكائنات الحية الدقيقة لتخزينها في مجموعات، والتي يستخدمها علماء الأحياء الدقيقة على نطاق واسع ولفترة طويلة، وقد تكون أحد عوامل بقائها على المدى الطويل في الفضاء"."سبوتنيك": بالإضافة إلى الكائنات الحية الدقيقة، هل يجد العلماء غبار المذنبات وأجزاء من النيازك الدقيقة وعناصر أخرى من "المسافرين" في الفضاء؟تجيب شوبرالوفا: "يتم إخضاع الجزيئات الموجودة على أسطح أجهزة التعرض والمسحات الملوثة بأبواغ الكائنات الحية الدقيقة للتحليل الكيميائي، ومكنت النتائج من التعرف على 65 عنصرا في العينات، بما في ذلك النظائر المشعة".وتابعت: "يشير وجود العناصر التي تشكل مكونًا دائمًا للنيازك في نسبها المميزة من النيكل إلى الحديد والكوبالت إلى النيكل إلى وجود رواسب دقيقة من المادة النيزكية على سطح محطة الفضاء الدولية".وتابعت: "أكدت الدراسات التي أجريت على حزمتين من الأنسجة قضيتا ما يقرب من تسع سنوات على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية عدوانية البيئة الخارجية. وباستخدام المجهر، تمكنوا من رؤية آثار تدمير الأنسجة والجسيمات "الموضعة" على ألياف النسيج".وأضافت: "أثبتت التجربة الاختبارية لأول مرة وجود آثار للغازات البركانية على سطح جسم فضائي. وكانت علاماتها عبارة عن جزيئات من معدن الرينيوم النادر وعناصر النظائر المشعة، والتي تم تحديدها بشكل متكرر أثناء التحليل الكيميائي للرواسب الدقيقة من سطح محطة الفضاء الدولية".

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