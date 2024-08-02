https://sarabic.ae/20240802/اكتشاف-غامض-للمادة-المضادة-داخل-محطة-الفضاء-الدولية-يحير-العلماء-1091361371.html

اكتشاف غامض للمادة المضادة داخل محطة الفضاء الدولية يحير العلماء

اكتشاف غامض للمادة المضادة داخل محطة الفضاء الدولية يحير العلماء

سبوتنيك عربي

قدم علماء من معهد بريمتر للفيزياء النظرية في كندا، وجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، فرضية للنظر في المادة المضادة داخل محطة الفضاء الدولية، على اعتبار... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T14:30+0000

2024-08-02T14:30+0000

2024-08-02T14:30+0000

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يقول العلماء أن المطر المضاد للهيليوم في الفضاء غريب، مثل عاصفة مطرية في الصحراء. ومنذ عام 2011، جلس مطياف ألفا المغناطيسي (AMS-02) على متن محطة الفضاء الدولية، وسجل بهدوء أكثر من 200 مليار حدث من الأشعة الكونية.في حين كانت أغلب هذه الجسيمات عبارة عن جسيمات عادية انطلقت عبر مسافات شاسعة من الفضاء بسرعة عالية، تشير التقارير إلى أن عشرة منها كانت بعيدة كل البعد عن كونها جسيمات نموذجية، حيث كانت تتألف من أزواج من البروتونات المضادة الملتصقة، بواحد أو اثنين من النيوترونات المضادة.وكما أنه من الممكن استخراج ضباب دقيق من المادة المضادة باستخدام مصادمات الجسيمات على الأرض، فإن الطبيعة تستمر في إطلاق البروتونات المضادة، والنيوترونات المضادة، في أحداث كارثية عالية الطاقة. بل إن نسبة منها قد تهرب، وتصطدم أحيانًا بأجهزة الكشف هنا على الأرض.في حين لم يتم ملاحظة مثل هذه "الكرات النارية" من قبل، فقد تحدث في تصادمات بين كتل المادة المظلمة التي تحتوي على كميات كافية من الـ"كواركات" المضادة.بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، قد يجمع مطياف ألفا المغناطيسي (AMS-02) بيانات توفر منظورًا آخر حول أصول هذا المطر الغريب من الهيليوم المضاد.أو قد يؤكد شيئًا غير متوقع في أقصى أطراف الفضاء وهو بناء ذرات من المادة المضادة.رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم: العلماء الروس يقتربون من فهم بنية الكونثروة عظيمة من الألماس متخفية داخل "جار الشمس"

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