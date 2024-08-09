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عضو في المكتب السياسي لـ"أنصار الله": نحمل واشنطن مسؤولية التصعيد بالبحر الأحمر
عضو في المكتب السياسي لـ"أنصار الله": نحمل واشنطن مسؤولية التصعيد بالبحر الأحمر
سبوتنيك عربي
نفى عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الله النعيمي، "المزاعم الغربية بشأن تهدئة الوضع الأمني في جبهة البحر الأحمر". 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T11:48+0000
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وأكد النعيمي أن "التصعيد مستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر"، حيث حمّل النعيمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية التصعيد في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة اليمنية ستُفشل كل محاولات دعم الكيان الإسرائيلي".وشدد النعيمي على أن "جماعة "أنصار الله" لن توقف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، وستواصل التصعيد وتستهدف أي سفينة متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".وحول تأخر الرد اليمني على استهداف إسرائيل لميناء الحُديدة، أكّد النعيمي أنه "تأخر تكتيكي نتج عن عدم إيجاد محور المقاومة فرصة مواتية لإحداث ضربة تؤلم الكيان الإسرائيلي وتؤدي إلى تدميره بالكامل".وذكّر بأن "إسرائيل في حالة استنفار كامل وتأهب شديد وجهوزية تامة تحسبا للرد اليمني واللبناني والإيراني على هجماته الإرهابية"، مجددا تأكيده أن "عمليات الجماعة ستتصاعد"، وأنها "ستواجه بكل ما لديها من قوة أية تهديدات إسرائيلية، ولن تتردد في استخدام آلات ومعدات وأسلحة جديدة لضرب إسرائيل".وأردف بالقول: "العالم يدرك أن اليمن لا يمثل تهديدا على الممرات المائية، إذ إن "أنصار الله" لا تستهدف السفن غير المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وهذه السفن تعبر بأمان تام وتصل إلى وجهتها".وأوضح النعيمي أن "الدول التي رفضت الانخراط في التحالفات العسكرية، التي شكلتها واشنطن، تعلم أن القوات المسلحة اليمنية لن تمس بسفنها"، مضيفا أنها "لو شعرت بأي خطر لانضمت إلى التحالف الإجرامي الدولي لمواجهة اليمن".وفي الختام، أكّد النعيمي أن "الولايات المتحدة أجبن وأفقر من القيام بعملية برية في اليمن أو أي إنزال بري"، مشدّدا على أن "جماعة "أنصار الله" ستكون في أتم الجهوزية لأي عدوان مهما كان نوعه أو شكله".
https://sarabic.ae/20240808/الحوثي-يؤكد-أن-رد-أنصار-الله-على-استهداف-إسرائيل-ميناء-الحديدة-اليمني-حتمي-وآت-1091551836.html
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حصري, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله
حصري, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله

عضو في المكتب السياسي لـ"أنصار الله": نحمل واشنطن مسؤولية التصعيد بالبحر الأحمر

11:48 GMT 09.08.2024
© AFP 2023 / Yassen Mohamedسفينة حربية مصرية
سفينة حربية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / Yassen Mohamed
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حصري
نفى عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الله النعيمي، "المزاعم الغربية بشأن تهدئة الوضع الأمني في جبهة البحر الأحمر".
وأكد النعيمي أن "التصعيد مستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر"، حيث حمّل النعيمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية التصعيد في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة اليمنية ستُفشل كل محاولات دعم الكيان الإسرائيلي".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
الحوثي يؤكد أن رد "أنصار الله" على استهداف إسرائيل ميناء الحديدة اليمني حتمي وآت
أمس, 17:58 GMT
وشدد النعيمي على أن "جماعة "أنصار الله" لن توقف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، وستواصل التصعيد وتستهدف أي سفينة متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وحول تأخر الرد اليمني على استهداف إسرائيل لميناء الحُديدة، أكّد النعيمي أنه "تأخر تكتيكي نتج عن عدم إيجاد محور المقاومة فرصة مواتية لإحداث ضربة تؤلم الكيان الإسرائيلي وتؤدي إلى تدميره بالكامل".
وذكّر بأن "إسرائيل في حالة استنفار كامل وتأهب شديد وجهوزية تامة تحسبا للرد اليمني واللبناني والإيراني على هجماته الإرهابية"، مجددا تأكيده أن "عمليات الجماعة ستتصاعد"، وأنها "ستواجه بكل ما لديها من قوة أية تهديدات إسرائيلية، ولن تتردد في استخدام آلات ومعدات وأسلحة جديدة لضرب إسرائيل".
وأردف بالقول: "العالم يدرك أن اليمن لا يمثل تهديدا على الممرات المائية، إذ إن "أنصار الله" لا تستهدف السفن غير المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وهذه السفن تعبر بأمان تام وتصل إلى وجهتها".
مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية (إف-22) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
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05:53 GMT
وأوضح النعيمي أن "الدول التي رفضت الانخراط في التحالفات العسكرية، التي شكلتها واشنطن، تعلم أن القوات المسلحة اليمنية لن تمس بسفنها"، مضيفا أنها "لو شعرت بأي خطر لانضمت إلى التحالف الإجرامي الدولي لمواجهة اليمن".
وفي الختام، أكّد النعيمي أن "الولايات المتحدة أجبن وأفقر من القيام بعملية برية في اليمن أو أي إنزال بري"، مشدّدا على أن "جماعة "أنصار الله" ستكون في أتم الجهوزية لأي عدوان مهما كان نوعه أو شكله".
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