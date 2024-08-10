https://sarabic.ae/20240810/الزعيم-الكوري-الشمالي-يتوعد-بإزالة-أضرار-الفيضانات-دون-مساعدة-خارجية-1091590530.html

الزعيم الكوري الشمالي يتوعد بإزالة أضرار الفيضانات دون مساعدة خارجية

الزعيم الكوري الشمالي يتوعد بإزالة أضرار الفيضانات دون مساعدة خارجية

سبوتنيك عربي

شكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية لمناطق كوريا الشمالية المتضررة من الأمطار... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T07:35+0000

2024-08-10T07:35+0000

2024-08-10T07:38+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

العالم

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم كيم جونغ أون، قوله: "نحن نعتبر أن الأهم في جميع مجالات وعمليات الشؤون الحكومية هو الثقة العميقة في الشعب وأسلوب العمل، الذي يعتمد بشكل أساسي على القوة الذاتية".وفي وقت سابق، عرضت حكومة كوريا الجنوبية والصليب الأحمر الكوري الجنوبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك روسيا والصين، على كوريا الشمالية، تقديم المساعدة الإنسانية فيما يتعلق بعواقب الفيضانات التي ضربت البلاد.وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تضامن إلى الزعيم الكوري الشمالي، عقب تلك الفيضانات.وأشار الرئيس الروسي، من بين أمور أخرى، إلى استعداد موسكو لتقديم المساعدة والدعم للشعب الكوري الشمالي. وفي برقية رد، أعرب الزعيم كيم جونغ أون، عن خالص امتنانه للرئيس بوتين والحكومة الروسية.وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن امتنانه لعرض الرئيس بوتين، بالمساعدة في التعافي من أضرار الفيضانات، التي تعرضت لها بيونغ يانغ منذ الأسبوع الماضي، وعبّر زعيم كوريا الشمالية عن شكره الصادق للرئيس الروسي، قائلا: "أشعر بعمق العاطفة الخاصة تجاه صديق حقيقي في أصعب فترة".وفي يومي 8 و9 أغسطس/ آب الجاري، زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مرة أخرى المناطق المتضررة من الفيضانات، واطّلع بشكل أكثر تحديدًا على الوضع الحالي للمنطقة المتضررة، وقدم مساعدات إنسانية وأعطى تعليمات بشأن السيطرة على الأضرار، وترميم وتنمية المنطقة والوقاية من الكوارث في المستقبل.

https://sarabic.ae/20240804/زعيم-كوريا-الشمالية-يشكر-بوتين-ويصفه-بـأصدق-الأصدقاء-1091396959.html

كوريا الشمالية

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