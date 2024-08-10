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https://sarabic.ae/20240810/الزعيم-الكوري-الشمالي-يتوعد-بإزالة-أضرار-الفيضانات-دون-مساعدة-خارجية-1091590530.html
الزعيم الكوري الشمالي يتوعد بإزالة أضرار الفيضانات دون مساعدة خارجية
الزعيم الكوري الشمالي يتوعد بإزالة أضرار الفيضانات دون مساعدة خارجية
سبوتنيك عربي
شكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية لمناطق كوريا الشمالية المتضررة من الأمطار... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T07:35+0000
2024-08-10T07:38+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم كيم جونغ أون، قوله: "نحن نعتبر أن الأهم في جميع مجالات وعمليات الشؤون الحكومية هو الثقة العميقة في الشعب وأسلوب العمل، الذي يعتمد بشكل أساسي على القوة الذاتية".وفي وقت سابق، عرضت حكومة كوريا الجنوبية والصليب الأحمر الكوري الجنوبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك روسيا والصين، على كوريا الشمالية، تقديم المساعدة الإنسانية فيما يتعلق بعواقب الفيضانات التي ضربت البلاد.وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تضامن إلى الزعيم الكوري الشمالي، عقب تلك الفيضانات.وأشار الرئيس الروسي، من بين أمور أخرى، إلى استعداد موسكو لتقديم المساعدة والدعم للشعب الكوري الشمالي. وفي برقية رد، أعرب الزعيم كيم جونغ أون، عن خالص امتنانه للرئيس بوتين والحكومة الروسية.وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن امتنانه لعرض الرئيس بوتين، بالمساعدة في التعافي من أضرار الفيضانات، التي تعرضت لها بيونغ يانغ منذ الأسبوع الماضي، وعبّر زعيم كوريا الشمالية عن شكره الصادق للرئيس الروسي، قائلا: "أشعر بعمق العاطفة الخاصة تجاه صديق حقيقي في أصعب فترة".وفي يومي 8 و9 أغسطس/ آب الجاري، زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مرة أخرى المناطق المتضررة من الفيضانات، واطّلع بشكل أكثر تحديدًا على الوضع الحالي للمنطقة المتضررة، وقدم مساعدات إنسانية وأعطى تعليمات بشأن السيطرة على الأضرار، وترميم وتنمية المنطقة والوقاية من الكوارث في المستقبل.
https://sarabic.ae/20240804/زعيم-كوريا-الشمالية-يشكر-بوتين-ويصفه-بـأصدق-الأصدقاء-1091396959.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم

الزعيم الكوري الشمالي يتوعد بإزالة أضرار الفيضانات دون مساعدة خارجية

07:35 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 07:38 GMT 10.08.2024)
© AFP 2023 / GAVRIIL GRIGOROVزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© AFP 2023 / GAVRIIL GRIGOROV
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شكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية لمناطق كوريا الشمالية المتضررة من الأمطار والفيضانات، لكنه وعد بإزالة آثار الأضرار دون مساعدة خارجية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم كيم جونغ أون، قوله: "نحن نعتبر أن الأهم في جميع مجالات وعمليات الشؤون الحكومية هو الثقة العميقة في الشعب وأسلوب العمل، الذي يعتمد بشكل أساسي على القوة الذاتية".

وأوضح زعيم كوريا الشعبية الديمقراطية، أنه خلال أعمال الترميم، ستعتمد اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري والحكومة على "الحماس الوطني" وشجاعة شعب كوريا الديمقراطية وإمكانات دولتهم.

وفي وقت سابق، عرضت حكومة كوريا الجنوبية والصليب الأحمر الكوري الجنوبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك روسيا والصين، على كوريا الشمالية، تقديم المساعدة الإنسانية فيما يتعلق بعواقب الفيضانات التي ضربت البلاد.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
زعيم كوريا الشمالية يشكر بوتين ويصفه بـ"أصدق الأصدقاء"
4 أغسطس, 06:28 GMT
وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تضامن إلى الزعيم الكوري الشمالي، عقب تلك الفيضانات.
وأشار الرئيس الروسي، من بين أمور أخرى، إلى استعداد موسكو لتقديم المساعدة والدعم للشعب الكوري الشمالي. وفي برقية رد، أعرب الزعيم كيم جونغ أون، عن خالص امتنانه للرئيس بوتين والحكومة الروسية.
وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن امتنانه لعرض الرئيس بوتين، بالمساعدة في التعافي من أضرار الفيضانات، التي تعرضت لها بيونغ يانغ منذ الأسبوع الماضي، وعبّر زعيم كوريا الشمالية عن شكره الصادق للرئيس الروسي، قائلا: "أشعر بعمق العاطفة الخاصة تجاه صديق حقيقي في أصعب فترة".

وشدد زعيم كوريا الديمقراطية على أنه إذا كانت هناك حاجة للمساعدة أثناء إعادة الإعمار، فسوف يطلب ذلك من أصدقائه المخلصين - روسيا.

وفي يومي 8 و9 أغسطس/ آب الجاري، زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مرة أخرى المناطق المتضررة من الفيضانات، واطّلع بشكل أكثر تحديدًا على الوضع الحالي للمنطقة المتضررة، وقدم مساعدات إنسانية وأعطى تعليمات بشأن السيطرة على الأضرار، وترميم وتنمية المنطقة والوقاية من الكوارث في المستقبل.
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