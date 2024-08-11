https://sarabic.ae/20240811/إعلام-الكشف-عن-موعد-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-والجيش-الإسرائيلي-يعلق-1091629851.html

إعلام: الكشف عن موعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. والجيش الإسرائيلي يعلق

إعلام: الكشف عن موعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. والجيش الإسرائيلي يعلق

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام، أن "المخابرات الإسرائيلية تعتقد بأن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام". 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T18:51+0000

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ونقل الإعلام الأمريكي عن مصدرين، قولهم إن "هجوم ‌إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري".فيما نقل موقع"واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "التقديرات تشير أن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية في ضوء التقارير التي نشرت بخصوص خطط إيران"، مؤكدا أن "المؤسسة الأمنية تتابع الأعداء والتطورات في الشرق الأوسط عامة وإيران وحزب الله على وجه الخصوص وتجري تقييمًا للوضع بشكل متواصل".وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة". وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، إن "إسرائيل ستتلقى ردا على هذا الغباء في وقت معين"، مضيفا أن "النظام الصهيوني فشل في هدفه من اغتيال هنية، بعد أن واجه إدانات دولية خاصة من الدول الإسلامية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتابع: "النظام المحتل فشل أيضا في إضعاف معنويات جبهة المقاومة الذي كان من أبرز أهداف هذا الاغتيال"، مؤكدا أن "الخوف من الرد الإيراني قد استولى على كافة الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.وأضافت: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل". وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240811/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-آمل-ألا-توسع-إيران-وحزب-الله-الحرب-1091622471.html

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