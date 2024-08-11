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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240811/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-10-طائرات-مسيرة-فوق-فورونيج-1091610715.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة فوق فورونيج
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة فوق فورونيج
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر جوسيف، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة فوق المقاطعة. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T02:35+0000
2024-08-11T02:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية
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وكتب الحاكم على قناته بتطبيق "تليغرام"، "تواصل قوات الدفاع الجوي المناوبة وأنظمة الحرب الإلكترونية تدمير الطائرات بدون طيار الأوكرانية في منطقة فورونيج. وفي الوقت الحالي، تم القضاء بالفعل على أكثر من 10 مسيرات".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240810/إصابة-13-شخصا-في-قصف-أوكراني-على-كورسك-1091609941.html
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روسيا, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية
روسيا, طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية

الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة فوق فورونيج

02:35 GMT 11.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر جوسيف، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة فوق المقاطعة.
وكتب الحاكم على قناته بتطبيق "تليغرام"، "تواصل قوات الدفاع الجوي المناوبة وأنظمة الحرب الإلكترونية تدمير الطائرات بدون طيار الأوكرانية في منطقة فورونيج. وفي الوقت الحالي، تم القضاء بالفعل على أكثر من 10 مسيرات".

وأضاف أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة 13 شخصا في قصف أوكراني على كورسك
أمس, 22:57 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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