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حكومة الوحدة الليبية تعرب عن استيائها ورفضها لاستقبال مصر "أجساما موازية لا تحظى باعتراف دولي"
حكومة الوحدة الليبية تعرب عن استيائها ورفضها لاستقبال مصر "أجساما موازية لا تحظى باعتراف دولي"
سبوتنيك عربي
علقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، اليوم الأحد، على استقبال الحكومة المصرية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد والوفد المرافق له. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T17:54+0000
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وأعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة، في بيان لها عن "رفضها واستنكارها لاستقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق، لما اعتبرته أجسامًا موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي"، معتبرة أنها خطوة ليست ذات أي أثر واقعي، وخروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب. وأضاف البيان أن "هذ الخطوة تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم"، مؤكدة أنها منذ بداية عملها سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية.وجددت خارجية الحكومة المؤقتة، تأكيدها على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات، محذرة بشدة من أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي الإقليمي، محملة الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية الإقليمية والدولية في هذا الشأن.وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، بحث في وقت سابق اليوم، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مصر، فيما يخص ملف إعادة إعمار ليبيا.وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن "مدبولي استقبل، اليوم الأحد، أسامة حماد، يرافقه بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمهندس حاتم العريبي رئيس لجنة الإعمار والاستقرار، مدير جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية بالحكومة الليبية، بمقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة".وشدد مدبولي على "دعم مصر الكامل للشعب الليبي"، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا، وتخفيف آثار وتداعيات الإعصار "دانيال".من جانبه، أعرب حماد عن تقديره للدعم المصري الدائم للشعب الليبي، مؤكدا أن "هذا هو ما ظهر مؤخرا في ظل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات الإعصار دانيال، الذي شهدته ليبيا العام الماضي". يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبل تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء، بهدف استقرار الشبكة العامة، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين.كما بحث الطرفان "التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف الهام"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما استعرض الدبيبة ومدبولي "نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المنعقدة في عام 2021، في القاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار".وناقش الجانبان "دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم"، بحسب البيان.
https://sarabic.ae/20240504/مصر-تجدد-مواصلة-السعي-لحل-الميليشيات-في-ليبيا-وخروج-المرتزقة-من-أراضيها--1088536194.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حكومة الوحدة الليبية تعرب عن استيائها ورفضها لاستقبال مصر "أجساما موازية لا تحظى باعتراف دولي"

17:54 GMT 11.08.2024
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Yousef Murad
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علقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، اليوم الأحد، على استقبال الحكومة المصرية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد والوفد المرافق له.
وأعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة، في بيان لها عن "رفضها واستنكارها لاستقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق، لما اعتبرته أجسامًا موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي"، معتبرة أنها خطوة ليست ذات أي أثر واقعي، وخروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب.
وأضاف البيان أن "هذ الخطوة تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم"، مؤكدة أنها منذ بداية عملها سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية.
وجددت خارجية الحكومة المؤقتة، تأكيدها على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات، محذرة بشدة من أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي الإقليمي، محملة الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، بحث في وقت سابق اليوم، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مصر، فيما يخص ملف إعادة إعمار ليبيا.
وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن "مدبولي استقبل، اليوم الأحد، أسامة حماد، يرافقه بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمهندس حاتم العريبي رئيس لجنة الإعمار والاستقرار، مدير جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية بالحكومة الليبية، بمقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة".
وشدد مدبولي على "دعم مصر الكامل للشعب الليبي"، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا، وتخفيف آثار وتداعيات الإعصار "دانيال".
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من جانبه، أعرب حماد عن تقديره للدعم المصري الدائم للشعب الليبي، مؤكدا أن "هذا هو ما ظهر مؤخرا في ظل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات الإعصار دانيال، الذي شهدته ليبيا العام الماضي".
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبل تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء، بهدف استقرار الشبكة العامة، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين.
كما بحث الطرفان "التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف الهام"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما استعرض الدبيبة ومدبولي "نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المنعقدة في عام 2021، في القاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار".
وناقش الجانبان "دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم"، بحسب البيان.
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