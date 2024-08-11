https://sarabic.ae/20240811/رئيس-حكومة-البرلمان-الليبي-يبحث-إعادة-الإعمار-مع-رئيس-الوزراء-المصري-1091619830.html

رئيس حكومة البرلمان الليبي يبحث إعادة الإعمار مع رئيس الوزراء المصري

رئيس حكومة البرلمان الليبي يبحث إعادة الإعمار مع رئيس الوزراء المصري

سبوتنيك عربي

بحث أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مصر، فيما يخص ملف... 11.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-11T12:50+0000

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وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن "مدبولي استقبل، اليوم الأحد، أسامة حماد، يرافقه بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمهندس حاتم العريبي رئيس لجنة الإعمار والاستقرار، مدير جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية بالحكومة الليبية، بمقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة".وشدد مدبولي على "دعم مصر الكامل للشعب الليبي"، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا، وتخفيف آثار وتداعيات الإعصار "دانيال".من جانبه، أعرب حماد عن تقديره للدعم المصري الدائم للشعب الليبي، مؤكدا أن "هذا هو ما ظهر مؤخرا في ظل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات الإعصار دانيال، الذي شهدته ليبيا العام الماضي".يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سبل تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء، بهدف استقرار الشبكة العامة، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين.كما بحث الطرفان "التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف الهام"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما استعرض الدبيبة ومدبولي "نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المنعقدة في عام 2021، في القاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار".وناقش الجانبان "دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم"، بحسب البيان.

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