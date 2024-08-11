https://sarabic.ae/20240811/رئيس-وزراء-بريطانيا-يلغي-إجازته-وسط-اضطرابات-تعم-في-البلاد-1091610507.html
رئيس وزراء بريطانيا يلغي إجازته وسط اضطرابات تعم في البلاد
رئيس وزراء بريطانيا يلغي إجازته وسط اضطرابات تعم في البلاد
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ألغى إجازته وسط الاضطرابات الجماهيرية المستمرة في البلاد. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T00:56+0000
2024-08-11T00:56+0000
2024-08-11T00:56+0000
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وفي اليوم السابق، دعا ستارمر سلطات إنفاذ القانون إلى البقاء في حالة تأهب قصوى في نهاية هذا الأسبوع في حالة حدوث المزيد من الاضطرابات في الاحتجاجات.وفي أواخر يوليو/تموز، اندلعت احتجاجات حاشدة في العديد من مدن المملكة المتحدة بعد أن هاجم مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أطفالًا بسكين في مدينة ساوثبورتلا، حيث قُتل ثلاثة أطفال، وتم نقل عدة أطفال آخرين وشخصين بالغين إلى المستشفى في حالة حرجة.وتصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال شغب بعد شائعات بأن المهاجم لاجئ. وتبين فيما بعد أن المهاجم ولد لمهاجرين من رواندا. واعتقل مئات الأشخاص وأصيب العشرات من ضباط الشرطة خلال أعمال الشغب التي نظمها أنصار الجماعات اليمينية المتطرفة.وزعم عدد من وسائل الإعلام البريطانية أن روسيا متورطة في التحريض على الاحتجاجات، ورفضت السفارة الروسية في لندن كل هذه الاتهامات.وسط الاضطرابات، دعت السلطات البريطانية لجنة الطوارئ الحكومية كوبرا ثلاث مرات. ووعد ستارمر بزيادة تواجد الشرطة في شوارع المدن البريطانية، وتسريع الإجراءات الجنائية، ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على الاضطرابات على شبكات التواصل الاجتماعي.وذكرت وزارة العدل أنه تم تحرير 500 مكان إضافي في السجون وتم نشر 6000 ضابط من أقسام الشرطة المتخصصة لمكافحة العنف.
https://sarabic.ae/20240804/بريطانيا-تشهد-احتجاجات-هي-الأوسع-نطاقا-في-البلاد-منذ-13-عاما-بعد-مقتل-3-فتيات-فيديو-1091396145.html
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بريطانيا, العالم
رئيس وزراء بريطانيا يلغي إجازته وسط اضطرابات تعم في البلاد
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ألغى إجازته وسط الاضطرابات الجماهيرية المستمرة في البلاد.
وفي اليوم السابق، دعا ستارمر سلطات إنفاذ القانون إلى البقاء في حالة تأهب قصوى في نهاية هذا الأسبوع في حالة حدوث المزيد من الاضطرابات في الاحتجاجات.
وذكرت التقارير نقلاً عن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، أنه تم اعتقال 779 شخصًا في المملكة المتحدة منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة، وتم توجيه الاتهام إلى 349 منهم.
وفي أواخر يوليو/تموز، اندلعت احتجاجات حاشدة في العديد من مدن المملكة المتحدة بعد أن هاجم مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أطفالًا بسكين في مدينة ساوثبورتلا، حيث قُتل ثلاثة أطفال، وتم نقل عدة أطفال آخرين وشخصين بالغين إلى المستشفى في حالة حرجة.
وتصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال شغب بعد شائعات بأن المهاجم لاجئ. وتبين فيما بعد أن المهاجم ولد لمهاجرين من رواندا. واعتقل مئات الأشخاص وأصيب العشرات من ضباط الشرطة خلال أعمال الشغب التي نظمها أنصار الجماعات اليمينية المتطرفة.
وزعم عدد من وسائل الإعلام البريطانية أن روسيا متورطة في التحريض على الاحتجاجات، ورفضت السفارة الروسية في لندن كل هذه الاتهامات.
وسط الاضطرابات، دعت السلطات البريطانية لجنة الطوارئ الحكومية كوبرا ثلاث مرات. ووعد ستارمر بزيادة تواجد الشرطة في شوارع المدن البريطانية، وتسريع الإجراءات الجنائية، ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على الاضطرابات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكرت وزارة العدل أنه تم تحرير 500 مكان إضافي في السجون وتم نشر 6000 ضابط من أقسام الشرطة المتخصصة لمكافحة العنف.