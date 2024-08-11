https://sarabic.ae/20240811/عشرات-الصواريخ-تنطلق-من-جنوب-لبنان-باتجاه-إسرائيل-فيديو-1091632559.html

عشرات الصواريخ تنطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.. فيديو

عشرات الصواريخ تنطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. 11.08.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية بأن صواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في الجليل الأعلى ونهاريا.وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية اعترضت 20 صاروخا على الأقل أطلقوا باتجاه مدينة نهاريا.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سقوط صاروخ وانفجاره في مستوطنة إسرائيلية.ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق من صحة المقطع المصور المتداول.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.

https://sarabic.ae/20240811/ضباط-لرئيس-الأركان-الإسرائيلي-الوضع-في-غزة-لا-يزال-بعيدا-عن-النصر-1091619473.html

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إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى