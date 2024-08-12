https://sarabic.ae/20240812/بوتين-الغرب-يحارب-روسيا-بأياد-أوكرانية-1091650546.html

بوتين: الغرب يحارب روسيا بأياد أوكرانية

بوتين: الغرب يحارب روسيا بأياد أوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الغرب يحارب روسيا بأيدي أوكرانية. 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T12:42+0000

2024-08-12T12:42+0000

2024-08-12T13:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين في اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في كورسك: "على ما يبدو، إن العدو، بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدي أوكرانية".كما أكد بوتين على أن أوكرانيا تحاول أن تحسن موقفها التفاوضي مستقبلا، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن أي تفاوض خلال قيام كييف بقصف المدنيين بشكل عشوائي.وقال بوتين بهذا الصدد: " يبدو أن العدو يسعى لتحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، لكن ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع أناس يقصفون بشكل عشوائي المدنيين، والبنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية، ما الذي يمكن الحديث عنه معهم".وبوقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، بأن قوات وموارد إضافية تصل إلى المقاطعة اليوم، مؤكدًا أن أفراد الجيش الروسي يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية للتقدم إلى ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 1350 عسكريًا.سلطات مقاطعة كورسك: قوات وموارد إضافية تصل إلى مقاطعة كورسك العملية العسكرية الروسية الخاصةكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.

https://sarabic.ae/20240812/بعد-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-خبير-يؤكد-جن-جنون-الغرب-وروسيا-تتوسع-بشكل-استراتيجي--1091638403.html

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