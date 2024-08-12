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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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أمساليوم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/بوتين-الغرب-يحارب-روسيا-بأياد-أوكرانية-1091650546.html
بوتين: الغرب يحارب روسيا بأياد أوكرانية
بوتين: الغرب يحارب روسيا بأياد أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الغرب يحارب روسيا بأيدي أوكرانية. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T12:42+0000
2024-08-12T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين في اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في كورسك: "على ما يبدو، إن العدو، بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدي أوكرانية".كما أكد بوتين على أن أوكرانيا تحاول أن تحسن موقفها التفاوضي مستقبلا، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن أي تفاوض خلال قيام كييف بقصف المدنيين بشكل عشوائي.وقال بوتين بهذا الصدد: " يبدو أن العدو يسعى لتحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، لكن ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع أناس يقصفون بشكل عشوائي المدنيين، والبنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية، ما الذي يمكن الحديث عنه معهم".وبوقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، بأن قوات وموارد إضافية تصل إلى المقاطعة اليوم، مؤكدًا أن أفراد الجيش الروسي يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية للتقدم إلى ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 1350 عسكريًا.سلطات مقاطعة كورسك: قوات وموارد إضافية تصل إلى مقاطعة كورسك العملية العسكرية الروسية الخاصةكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.
https://sarabic.ae/20240812/بعد-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-خبير-يؤكد-جن-جنون-الغرب-وروسيا-تتوسع-بشكل-استراتيجي--1091638403.html
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روسيا
روسيا

بوتين: الغرب يحارب روسيا بأياد أوكرانية

12:42 GMT 12.08.2024 (تم التحديث: 13:09 GMT 12.08.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الغرب يحارب روسيا بأيدي أوكرانية.
وقال بوتين في اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في كورسك: "على ما يبدو، إن العدو، بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدي أوكرانية".
كما أكد بوتين على أن أوكرانيا تحاول أن تحسن موقفها التفاوضي مستقبلا، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن أي تفاوض خلال قيام كييف بقصف المدنيين بشكل عشوائي.
وقال بوتين بهذا الصدد: " يبدو أن العدو يسعى لتحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، لكن ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع أناس يقصفون بشكل عشوائي المدنيين، والبنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية، ما الذي يمكن الحديث عنه معهم".
وبوقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، بأن قوات وموارد إضافية تصل إلى المقاطعة اليوم، مؤكدًا أن أفراد الجيش الروسي يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية للتقدم إلى ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
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وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 1350 عسكريًا.
سلطات مقاطعة كورسك: قوات وموارد إضافية تصل إلى مقاطعة كورسك العملية العسكرية الروسية الخاصة
كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.
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