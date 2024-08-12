https://sarabic.ae/20240812/بعد-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-خبير-يؤكد-جن-جنون-الغرب-وروسيا-تتوسع-بشكل-استراتيجي--1091638403.html

بعد الهجوم الإرهابي على كورسك... خبير يؤكد: جن جنون الغرب وروسيا تتوسع بشكل استراتيجي

بعد الهجوم الإرهابي على كورسك... خبير يؤكد: جن جنون الغرب وروسيا تتوسع بشكل استراتيجي

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في شؤون الإعلام السياسي، الدكتور جميل علي، أنه "جن جنون الغرب وحلف "الناتو" بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد في منطقة خيرسون ودونباس مما دفعهم إلى... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T08:34+0000

2024-08-12T08:34+0000

2024-08-12T08:34+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609423_0:228:1254:933_1920x0_80_0_0_d8128f61f4177a49380e757fc8cf2204.jpg

ووصف الدكتور علي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" "هجوم كورسك الإرهابي بالعملية الانتحارية"، مشيرا إلى أنها "لا تخدم أي هدف سوى تنفيذ بروباغندا إعلامية غربية، على اعتبار أّنها تحمل رسالة خداع الى الرأي العام الغربي، بأن الأموال التي تُدفع لأوكرانيا يتم الاستفادة منها".ولفت إلى أن "القوات الأوكرانية وصلت الى مرحلة كبيرة من الانفلات الأخلاقي، وفقدت كل القيم والمعايير الإنسانية في هذه المعركة على الرغم من أن أوكرانيا لم تكن موجودة منذ 150 عام لولا العطاء الروسي، على عكس موقف موسكو التي تتعامل مع الشعب الأوكراني على أنه جزء من الامتداد الثقافي والأخوي لروسيا". وكشف الباحث في شؤون الإعلام السياسي أن "الرد الروسي يتوسع بشكل استراتيجي في مناطق دونباس، مما يتسبب في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المسلحين الأوكرانيين، إضافة إلى أن الغرب لن يكون مستعدًا لستوية الملف سلميًا إلا بعد تحقيق ضربات موجعة للقوات الأوكرانية".وشدد على أن "ما يجري في أوكرانيا هو حرب بالوكالة على روسيا، وكان لموسكو كل المعطيات التي تشي بأن مهاجمة أوكرانيا استباقيًا هي خطوة للجم تطلعات "الناتو" بوجه موسكو ".وأشار إلى أنه "لا يمكن فصل المواجهة الأمريكية الروسية عن الهجوم الإسرائيلي على غزة والموقف الروسي المشرف في هذا الملف، إضافة إلى ما يجري في بحر الصين"، مبيّنًا أن الولايات المتحدة ومن خلال هذه الممارسات تسعى للحفاظ على سطوتها على الشعوب".الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلةمروحية "مي-28 إن إم" الروسية تشن ضربات على معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو

https://sarabic.ae/20240811/تقرير-الغرب-أعطى-الضوء-الأخضر-لكييف-لمهاجمة-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091612842.html

https://sarabic.ae/20240811/قديروف-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1091632036.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك