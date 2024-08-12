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بعد الهجوم الإرهابي على كورسك... خبير يؤكد: جن جنون الغرب وروسيا تتوسع بشكل استراتيجي
بعد الهجوم الإرهابي على كورسك... خبير يؤكد: جن جنون الغرب وروسيا تتوسع بشكل استراتيجي
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في شؤون الإعلام السياسي، الدكتور جميل علي، أنه "جن جنون الغرب وحلف "الناتو" بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد في منطقة خيرسون ودونباس مما دفعهم إلى... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T08:34+0000
2024-08-12T08:34+0000
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ووصف الدكتور علي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" "هجوم كورسك الإرهابي بالعملية الانتحارية"، مشيرا إلى أنها "لا تخدم أي هدف سوى تنفيذ بروباغندا إعلامية غربية، على اعتبار أّنها تحمل رسالة خداع الى الرأي العام الغربي، بأن الأموال التي تُدفع لأوكرانيا يتم الاستفادة منها".ولفت إلى أن "القوات الأوكرانية وصلت الى مرحلة كبيرة من الانفلات الأخلاقي، وفقدت كل القيم والمعايير الإنسانية في هذه المعركة على الرغم من أن أوكرانيا لم تكن موجودة منذ 150 عام لولا العطاء الروسي، على عكس موقف موسكو التي تتعامل مع الشعب الأوكراني على أنه جزء من الامتداد الثقافي والأخوي لروسيا". وكشف الباحث في شؤون الإعلام السياسي أن "الرد الروسي يتوسع بشكل استراتيجي في مناطق دونباس، مما يتسبب في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المسلحين الأوكرانيين، إضافة إلى أن الغرب لن يكون مستعدًا لستوية الملف سلميًا إلا بعد تحقيق ضربات موجعة للقوات الأوكرانية".وشدد على أن "ما يجري في أوكرانيا هو حرب بالوكالة على روسيا، وكان لموسكو كل المعطيات التي تشي بأن مهاجمة أوكرانيا استباقيًا هي خطوة للجم تطلعات "الناتو" بوجه موسكو ".وأشار إلى أنه "لا يمكن فصل المواجهة الأمريكية الروسية عن الهجوم الإسرائيلي على غزة والموقف الروسي المشرف في هذا الملف، إضافة إلى ما يجري في بحر الصين"، مبيّنًا أن الولايات المتحدة ومن خلال هذه الممارسات تسعى للحفاظ على سطوتها على الشعوب".الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلةمروحية "مي-28 إن إم" الروسية تشن ضربات على معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20240811/تقرير-الغرب-أعطى-الضوء-الأخضر-لكييف-لمهاجمة-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091612842.html
https://sarabic.ae/20240811/قديروف-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1091632036.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

بعد الهجوم الإرهابي على كورسك... خبير يؤكد: جن جنون الغرب وروسيا تتوسع بشكل استراتيجي

08:34 GMT 12.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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رأى الباحث في شؤون الإعلام السياسي، الدكتور جميل علي، أنه "جن جنون الغرب وحلف "الناتو" بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد في منطقة خيرسون ودونباس مما دفعهم إلى اعتماد سياسات أكثر نازية".
ووصف الدكتور علي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" "هجوم كورسك الإرهابي بالعملية الانتحارية"، مشيرا إلى أنها "لا تخدم أي هدف سوى تنفيذ بروباغندا إعلامية غربية، على اعتبار أّنها تحمل رسالة خداع الى الرأي العام الغربي، بأن الأموال التي تُدفع لأوكرانيا يتم الاستفادة منها".
ولفت إلى أن "القوات الأوكرانية وصلت الى مرحلة كبيرة من الانفلات الأخلاقي، وفقدت كل القيم والمعايير الإنسانية في هذه المعركة على الرغم من أن أوكرانيا لم تكن موجودة منذ 150 عام لولا العطاء الروسي، على عكس موقف موسكو التي تتعامل مع الشعب الأوكراني على أنه جزء من الامتداد الثقافي والأخوي لروسيا".
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقرير: الغرب أعطى "الضوء الأخضر" لكييف لمهاجمة مقاطعة كورسك الروسية
أمس, 08:51 GMT

الدكتور علي الذي "أشفق على القوات الأوكرانية التي تذهب ضحايا التآمر الغربي"، اعتبر أن "هذا التصعيد لن يغير مجرى العملية العسكرية الروسية الخاصة"، وأكد أن "الهيستيريا التي أصيب بها الغرب ستلحق الضرر بالمصالح الحيوية الأوروبية، إذ أنه من الجنون أن تصل شظايا المعارك إلى المحطات النووية".

وكشف الباحث في شؤون الإعلام السياسي أن "الرد الروسي يتوسع بشكل استراتيجي في مناطق دونباس، مما يتسبب في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المسلحين الأوكرانيين، إضافة إلى أن الغرب لن يكون مستعدًا لستوية الملف سلميًا إلا بعد تحقيق ضربات موجعة للقوات الأوكرانية".
رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قديروف: القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على حدود مقاطعة كورسك
أمس, 21:39 GMT
وشدد على أن "ما يجري في أوكرانيا هو حرب بالوكالة على روسيا، وكان لموسكو كل المعطيات التي تشي بأن مهاجمة أوكرانيا استباقيًا هي خطوة للجم تطلعات "الناتو" بوجه موسكو ".
وأشار إلى أنه "لا يمكن فصل المواجهة الأمريكية الروسية عن الهجوم الإسرائيلي على غزة والموقف الروسي المشرف في هذا الملف، إضافة إلى ما يجري في بحر الصين"، مبيّنًا أن الولايات المتحدة ومن خلال هذه الممارسات تسعى للحفاظ على سطوتها على الشعوب".
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلة
مروحية "مي-28 إن إم" الروسية تشن ضربات على معدات عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديو
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال وقف إطلاق النار في غزة06:54 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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