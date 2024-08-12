https://sarabic.ae/20240812/بوريل-يطالب-الاتحاد-الأوروبي-بإدراج-الوزراء-المتشددين-في-حكومة-نتنياهو-بالقائمة-السوداء-1091637946.html
بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء
بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء
سبوتنيك عربي
دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T08:25+0000
2024-08-12T08:25+0000
2024-08-12T08:25+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089169136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3dc10033584fd530348b90baef53f595.jpg
وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".وقال الدبلوماسي الأوروبي الأعلى: "أحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحُسن نية في المفاوضات، التي تيسرها أمريكا وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار الفوري".وفي وقت سابق من أمس الأحد، دان جوزيب بوريل الهجوم الذي شنّته إسرائيل على مجمع "مدرسة التابعين" في غزة، وأسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصا، مؤكدا أنه "لا يوجد مبرر لهذه المجازر".وأصرّ بوريل على أن وقف إطلاق النار سيكون السبيل الوحيد للخروج من الوضع المدمر في غزة.كما انتقد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لمعارضته وقف إطلاق النار، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20240808/وزير-المالية-الإسرائيلي-تصريحاتي-بشأن-تجويع-غزة-أخرجت-عن-سياقها-1091552882.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089169136_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_a12390bb5064c3a7366587a40527bcc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء
دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء.
وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".
وأضاف: "مثل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل) سموتريتش، فإن هذا تحريض على جرائم الحرب، ويجب أن تكون العقوبات على أجندتنا في الاتحاد الأوروبي".
وقال الدبلوماسي الأوروبي الأعلى: "أحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحُسن نية في المفاوضات، التي تيسرها أمريكا وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار الفوري".
وفي وقت سابق من أمس الأحد، دان جوزيب بوريل الهجوم الذي شنّته إسرائيل على مجمع "مدرسة التابعين"
في غزة، وأسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصا، مؤكدا أنه "لا يوجد مبرر لهذه المجازر".
وأصرّ بوريل على أن وقف إطلاق النار سيكون السبيل الوحيد للخروج من الوضع المدمر في غزة.
كما انتقد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لمعارضته وقف إطلاق النار، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة.