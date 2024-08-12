بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240812/بوريل-يطالب-الاتحاد-الأوروبي-بإدراج-الوزراء-المتشددين-في-حكومة-نتنياهو-بالقائمة-السوداء-1091637946.html
بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء
بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء
سبوتنيك عربي
دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T08:25+0000
2024-08-12T08:25+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089169136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3dc10033584fd530348b90baef53f595.jpg
وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".وقال الدبلوماسي الأوروبي الأعلى: "أحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحُسن نية في المفاوضات، التي تيسرها أمريكا وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار الفوري".وفي وقت سابق من أمس الأحد، دان جوزيب بوريل الهجوم الذي شنّته إسرائيل على مجمع "مدرسة التابعين" في غزة، وأسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصا، مؤكدا أنه "لا يوجد مبرر لهذه المجازر".وأصرّ بوريل على أن وقف إطلاق النار سيكون السبيل الوحيد للخروج من الوضع المدمر في غزة.كما انتقد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لمعارضته وقف إطلاق النار، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20240808/وزير-المالية-الإسرائيلي-تصريحاتي-بشأن-تجويع-غزة-أخرجت-عن-سياقها-1091552882.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089169136_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_a12390bb5064c3a7366587a40527bcc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء

08:25 GMT 12.08.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
تابعنا عبر
دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء.
وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف: "مثل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل) سموتريتش، فإن هذا تحريض على جرائم الحرب، ويجب أن تكون العقوبات على أجندتنا في الاتحاد الأوروبي".

وقال الدبلوماسي الأوروبي الأعلى: "أحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحُسن نية في المفاوضات، التي تيسرها أمريكا وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار الفوري".
وفي وقت سابق من أمس الأحد، دان جوزيب بوريل الهجوم الذي شنّته إسرائيل على مجمع "مدرسة التابعين" في غزة، وأسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصا، مؤكدا أنه "لا يوجد مبرر لهذه المجازر".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاتي بشأن "تجويع غزة" أخرجت عن سياقها
8 أغسطس, 18:29 GMT
وأصرّ بوريل على أن وقف إطلاق النار سيكون السبيل الوحيد للخروج من الوضع المدمر في غزة.
كما انتقد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لمعارضته وقف إطلاق النار، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال وقف إطلاق النار في غزة06:54 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала