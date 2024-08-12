https://sarabic.ae/20240812/بوريل-يطالب-الاتحاد-الأوروبي-بإدراج-الوزراء-المتشددين-في-حكومة-نتنياهو-بالقائمة-السوداء-1091637946.html

بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء

بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء

سبوتنيك عربي

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء. 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T08:25+0000

2024-08-12T08:25+0000

2024-08-12T08:25+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".وقال الدبلوماسي الأوروبي الأعلى: "أحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحُسن نية في المفاوضات، التي تيسرها أمريكا وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار الفوري".وفي وقت سابق من أمس الأحد، دان جوزيب بوريل الهجوم الذي شنّته إسرائيل على مجمع "مدرسة التابعين" في غزة، وأسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصا، مؤكدا أنه "لا يوجد مبرر لهذه المجازر".وأصرّ بوريل على أن وقف إطلاق النار سيكون السبيل الوحيد للخروج من الوضع المدمر في غزة.كما انتقد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لمعارضته وقف إطلاق النار، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة.

https://sarabic.ae/20240808/وزير-المالية-الإسرائيلي-تصريحاتي-بشأن-تجويع-غزة-أخرجت-عن-سياقها-1091552882.html

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