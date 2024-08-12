روسيا تطور طائرات مسيرة استطلاعية تعمل بالذكاء الاصطناعي

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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
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صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تطور-طائرات-مسيرة-استطلاعية-تعمل-بالذكاء-الاصطناعي-1091664194.html
روسيا تطور طائرات مسيرة استطلاعية تعمل بالذكاء الاصطناعي
روسيا تطور طائرات مسيرة استطلاعية تعمل بالذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيّرة متنوعة المهام، ويشمل ذلك الطائرة الجديدة من طراز "سوبر كام - إس 350 إم"، التي تتميز بقدرات متقدمة في الاستطلاع... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
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وتقوم المسيّرة الروسية، التي تم الكشف عنها، بالتقاط صور عالية الدقة ونقلها إلى نقاط التحكم ليتم معالجتها تلقائيا باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم الاثنين.ويمكن الاعتماد على هذه المسيّرة في تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام مثل المراقبة والاستطلاع وحماية الحدود ورصد المنشآت.كما يمكن استخدامها في كل من الأغراض العسكرية والمدنية على السواء بفضل قدرتها على نقل الصورة من الكاميرا عالية الدقة ومعالجتها في ثوان معدودة.ولفت التقرير إلى أن "سوبر كام - إس 350 إم" مزودة بكاميرات ومستشعرات حرارية وأجهزة مسح بالليزر، وتم تصميمها بنظام متطور للحفاظ على جودة الصورة حتى في وضع التكبير، وهي مصممة للعمل على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية.وتتميز هذه المسيّرة بأنه من الممكن إطلاقها بواسطة مقلاع، بينما تستخدم مظلة مصممة خصيصا لمساعدتها على الهبوط.
https://sarabic.ae/20240812/-الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-18-طائرة-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-روسية-خلال-الليلة-1091636532.html
https://sarabic.ae/20240812/ميركات-نظام-روسي-للتشويش-على-المسيرات-يوضع-في-الحقيبة-1091638274.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

روسيا تطور طائرات مسيرة استطلاعية تعمل بالذكاء الاصطناعي

18:32 GMT 12.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيّرة متنوعة المهام، ويشمل ذلك الطائرة الجديدة من طراز "سوبر كام - إس 350 إم"، التي تتميز بقدرات متقدمة في الاستطلاع والمراقبة.
وتقوم المسيّرة الروسية، التي تم الكشف عنها، بالتقاط صور عالية الدقة ونقلها إلى نقاط التحكم ليتم معالجتها تلقائيا باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم الاثنين.
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 18 طائرة مسيرة فوق 3 مقاطعات روسية خلال الليلة
08:07 GMT
ويمكن الاعتماد على هذه المسيّرة في تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام مثل المراقبة والاستطلاع وحماية الحدود ورصد المنشآت.
كما يمكن استخدامها في كل من الأغراض العسكرية والمدنية على السواء بفضل قدرتها على نقل الصورة من الكاميرا عالية الدقة ومعالجتها في ثوان معدودة.
قوات الدفاع الجوي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"ميركات"... نظام روسي للتشويش على المسيرات يوضع في الحقيبة
08:23 GMT
ولفت التقرير إلى أن "سوبر كام - إس 350 إم" مزودة بكاميرات ومستشعرات حرارية وأجهزة مسح بالليزر، وتم تصميمها بنظام متطور للحفاظ على جودة الصورة حتى في وضع التكبير، وهي مصممة للعمل على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية.
وتتميز هذه المسيّرة بأنه من الممكن إطلاقها بواسطة مقلاع، بينما تستخدم مظلة مصممة خصيصا لمساعدتها على الهبوط.
أخطر الـ "درونز" العسكرية من حيث الحمولة القتالية
أخطر الـ درونز العسكرية من حيث الحمولة القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
أخطر الـ "درونز" العسكرية من حيث الحمولة القتالية
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علم إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"13:30 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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