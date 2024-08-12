https://sarabic.ae/20240812/روسيا-تطور-طائرات-مسيرة-استطلاعية-تعمل-بالذكاء-الاصطناعي-1091664194.html
روسيا تطور طائرات مسيرة استطلاعية تعمل بالذكاء الاصطناعي
روسيا تطور طائرات مسيرة استطلاعية تعمل بالذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيّرة متنوعة المهام، ويشمل ذلك الطائرة الجديدة من طراز "سوبر كام - إس 350 إم"، التي تتميز بقدرات متقدمة في الاستطلاع... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T18:32+0000
2024-08-12T18:32+0000
2024-08-12T18:32+0000
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وتقوم المسيّرة الروسية، التي تم الكشف عنها، بالتقاط صور عالية الدقة ونقلها إلى نقاط التحكم ليتم معالجتها تلقائيا باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم الاثنين.ويمكن الاعتماد على هذه المسيّرة في تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام مثل المراقبة والاستطلاع وحماية الحدود ورصد المنشآت.كما يمكن استخدامها في كل من الأغراض العسكرية والمدنية على السواء بفضل قدرتها على نقل الصورة من الكاميرا عالية الدقة ومعالجتها في ثوان معدودة.ولفت التقرير إلى أن "سوبر كام - إس 350 إم" مزودة بكاميرات ومستشعرات حرارية وأجهزة مسح بالليزر، وتم تصميمها بنظام متطور للحفاظ على جودة الصورة حتى في وضع التكبير، وهي مصممة للعمل على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية.وتتميز هذه المسيّرة بأنه من الممكن إطلاقها بواسطة مقلاع، بينما تستخدم مظلة مصممة خصيصا لمساعدتها على الهبوط.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
روسيا تطور طائرات مسيرة استطلاعية تعمل بالذكاء الاصطناعي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيّرة متنوعة المهام، ويشمل ذلك الطائرة الجديدة من طراز "سوبر كام - إس 350 إم"، التي تتميز بقدرات متقدمة في الاستطلاع والمراقبة.
وتقوم المسيّرة الروسية، التي تم الكشف عنها، بالتقاط صور عالية الدقة ونقلها إلى نقاط التحكم ليتم معالجتها تلقائيا باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
، اليوم الاثنين.
ويمكن الاعتماد على هذه المسيّرة في تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام مثل المراقبة والاستطلاع وحماية الحدود ورصد المنشآت.
كما يمكن استخدامها في كل من الأغراض العسكرية والمدنية
على السواء بفضل قدرتها على نقل الصورة من الكاميرا عالية الدقة ومعالجتها في ثوان معدودة.
ولفت التقرير إلى أن "سوبر كام - إس 350 إم" مزودة بكاميرات ومستشعرات حرارية وأجهزة مسح بالليزر، وتم تصميمها بنظام متطور للحفاظ على جودة الصورة حتى في وضع التكبير، وهي مصممة للعمل على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية.
وتتميز هذه المسيّرة
بأنه من الممكن إطلاقها بواسطة مقلاع، بينما تستخدم مظلة مصممة خصيصا لمساعدتها على الهبوط.