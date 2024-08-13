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https://sarabic.ae/20240813/لعدة-أسباب-حشد-السفن-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-لن-يردع-إيران-1091670344.html
لعدة أسباب.. حشد السفن الأمريكية في الشرق الأوسط لن يردع إيران
لعدة أسباب.. حشد السفن الأمريكية في الشرق الأوسط لن يردع إيران
سبوتنيك عربي
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال المزيد من الوحدات البحرية إلى المنطقة، وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، التي... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T07:49+0000
2024-08-13T07:49+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
أخبار الشرق الأوسط
أنصار الله
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وتريد واشنطن امتلاك قوة عسكرية في الشرق الأوسط بمستويات تمكنها من ردع إيران ومنعها من توجيه ضربة عسكرية لإسرائيل، ويظهر ذلك في الإعلان عن إرسال سفن مختلفة كان آخرها ما أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون، أمس الإثنين، الذي أمر مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المجهزة بطائرات "إف 35"، بالإبحار بشكل أسرع إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى نشر غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا".تآكل الردع الأمريكيشهدت العقود الماضية استخدام الولايات المتحدة استراتيجية عسكرية تقوم على ردع خصومها في العديد من المناطق حول العالم، وهي استراتيجية تعتمد على حشد قوة عسكرية ضخمة يمكنها إجبار الخصم على تغيير خططه العسكرية حتى بدون حرب، في بعض الحالات.لكن في الوقت الحالي، يبدو أن قوة الردع الأمريكي تآكلت لدرجة أن تحريك حشودها العسكرية إلى بعض المناطق حول العالم أصبح بلا تأثير يذكر نتيجة لتغير موازين القوى والظروف الاستراتيجية المرتبطة بتحالفات استراتيجية جديدة وتنامي القدرات العسكرية لبعض الدول مقابل تراجع القدرات القتالية للجيش الأمريكي، والأزمات الداخلية التي يعاني منها، بحسب تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تناول أبرز الأزمات الداخلية التي تسببت في تراجع نفوذ واشنطن عالميا.وتناول التقرير كيف أصبحت قوة أمريكا العسكرية محل تساؤل حتى من حلفائها، الذين أصبح بعضهم يرى أنها مجرد نمر من ورق أو إمبراطورية أصابها الوهن.كما شككت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، في جدوى الاعتماد على استراتيجية الغرب العسكرية في الحروب الحديثة، مشيرة إلى أنه بإمكان مجموعات مسلحة أن تقوض قوة الجيوش الغربية وفي مقدمتها الجيش الأمريكي، بثمن زهيد.ففي جنوب البحر الأحمر، نموذج فشل الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، التي تعتمد على امتلاك تقنيات عسكرية فائقة التطور لتحقيق نصر عسكري حاسم، ويؤكد ذلك عجز الأساطيل الأمريكية عن مواجهة "أنصار الله"، التي تستخدم صواريخ وطائرات مسيرة رخيصة التكلفة لمواجهة أغلى الأسلحة الغربية.ويؤكد ذلك تصريحات الأدميرال جورج ويكوف، قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يتولى مهام التصدي لـ"أنصار الله"، التي قال فيها إن "الأساطيل الحربية العملاقة التي تضم حاملات طائرات نووية غير قادرة على وقف التهديدات التي تشكلها "أنصار الله" اليمنية للسفن العابرة للبحر الأحمر".الوضع في الشرق الأوسطتأتي التحركات الأمريكية في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم إيراني وعدت به، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مقر إقامته بطهران، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتياله رسميا.
https://sarabic.ae/20240808/قائد-عسكري-أمريكي-حاملة-الطائرات-النووية-العملاقة-عاجزة-أمام-أنصار-الله-1091542077.html
https://sarabic.ae/20240812/الدفاع-الأمريكية-ترسل-غواصة-صواريخ-موجهة-إلى-الشرق-الأوسط-وسط-تصاعد-التوترات-1091634850.html
https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط, أنصار الله
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط, أنصار الله

لعدة أسباب.. حشد السفن الأمريكية في الشرق الأوسط لن يردع إيران

07:49 GMT 13.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREصواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال المزيد من الوحدات البحرية إلى المنطقة، وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، التي تتوعد بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية على أراضيها.
وتريد واشنطن امتلاك قوة عسكرية في الشرق الأوسط بمستويات تمكنها من ردع إيران ومنعها من توجيه ضربة عسكرية لإسرائيل، ويظهر ذلك في الإعلان عن إرسال سفن مختلفة كان آخرها ما أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون، أمس الإثنين، الذي أمر مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المجهزة بطائرات "إف 35"، بالإبحار بشكل أسرع إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى نشر غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا".
مدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
قائد عسكري أمريكي: حاملة الطائرات النووية العملاقة "عاجزة" أمام "أنصار الله"
8 أغسطس, 13:01 GMT

تآكل الردع الأمريكي

شهدت العقود الماضية استخدام الولايات المتحدة استراتيجية عسكرية تقوم على ردع خصومها في العديد من المناطق حول العالم، وهي استراتيجية تعتمد على حشد قوة عسكرية ضخمة يمكنها إجبار الخصم على تغيير خططه العسكرية حتى بدون حرب، في بعض الحالات.
لكن في الوقت الحالي، يبدو أن قوة الردع الأمريكي تآكلت لدرجة أن تحريك حشودها العسكرية إلى بعض المناطق حول العالم أصبح بلا تأثير يذكر نتيجة لتغير موازين القوى والظروف الاستراتيجية المرتبطة بتحالفات استراتيجية جديدة وتنامي القدرات العسكرية لبعض الدول مقابل تراجع القدرات القتالية للجيش الأمريكي، والأزمات الداخلية التي يعاني منها، بحسب تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تناول أبرز الأزمات الداخلية التي تسببت في تراجع نفوذ واشنطن عالميا.
تراجع معدلات إنتاج الأسلحة والذخائر وارتفاع هائل في تكلفة ما يتم إنتاجه.
إرهاب ميزانية الجيش الأمريكي ببرامج أسلحة بتكاليف غير مسبوقة دون أن يكون لها جدوى عسكرية حتى الآن.
تراجع المخزون الاستراتيجي من الأسلحة والذخائر بسبب ما يتم إرساله إلى أوكرانيا وإسرائيل.
عدم القدرة على تجنيد أعداد كافية من الأمريكيين، الذين يمكنهم تلبية احتياجات الجيش المتزايد.
رفض بعض الشباب لفكرة الواجب الوطني المرتبط بأداء الخدمة العسكرية.
ارتفاع معدلات الاستقالات داخل الجيش بسبب قواعد إلزامية يرفضونها.
زيادة مستويات البيروقراطية داخل الجيش وزيادة أعداد الرتب العسكرية الكبيرة بنسبة عالية مقارنة بأوقات الحرب العالمية الثانية.
تغير استراتيجية الحروب الحديثة التي جعلت البحرية الأمريكية عاجزة أمام قوى صاعدة أو جماعات مثل "أنصار الله" اليمنية.
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
الدفاع الأمريكية ترسل غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات
أمس, 06:20 GMT
وتناول التقرير كيف أصبحت قوة أمريكا العسكرية محل تساؤل حتى من حلفائها، الذين أصبح بعضهم يرى أنها مجرد نمر من ورق أو إمبراطورية أصابها الوهن.
كما شككت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، في جدوى الاعتماد على استراتيجية الغرب العسكرية في الحروب الحديثة، مشيرة إلى أنه بإمكان مجموعات مسلحة أن تقوض قوة الجيوش الغربية وفي مقدمتها الجيش الأمريكي، بثمن زهيد.
ففي جنوب البحر الأحمر، نموذج فشل الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، التي تعتمد على امتلاك تقنيات عسكرية فائقة التطور لتحقيق نصر عسكري حاسم، ويؤكد ذلك عجز الأساطيل الأمريكية عن مواجهة "أنصار الله"، التي تستخدم صواريخ وطائرات مسيرة رخيصة التكلفة لمواجهة أغلى الأسلحة الغربية.
المقاومة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
بتكلفة زهيدة.. "حماس" و"أنصار الله" تكتبان نهاية استراتيجيات الغرب العسكرية في إسرائيل والبحر الأحمر
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
ويؤكد ذلك تصريحات الأدميرال جورج ويكوف، قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يتولى مهام التصدي لـ"أنصار الله"، التي قال فيها إن "الأساطيل الحربية العملاقة التي تضم حاملات طائرات نووية غير قادرة على وقف التهديدات التي تشكلها "أنصار الله" اليمنية للسفن العابرة للبحر الأحمر".

الوضع في الشرق الأوسط

تأتي التحركات الأمريكية في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم إيراني وعدت به، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مقر إقامته بطهران، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتياله رسميا.
© Sputnikالذراع الطويل.. معلومات عن أسطول الطائرات المسيرة التابع لـ"أنصار الله"
الذراع الطويل.. معلومات عن أسطول الطائرات المسيرة التابع لـأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
الذراع الطويل.. معلومات عن أسطول الطائرات المسيرة التابع لـ"أنصار الله"
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