https://sarabic.ae/20240813/لعدة-أسباب-حشد-السفن-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-لن-يردع-إيران-1091670344.html

لعدة أسباب.. حشد السفن الأمريكية في الشرق الأوسط لن يردع إيران

لعدة أسباب.. حشد السفن الأمريكية في الشرق الأوسط لن يردع إيران

سبوتنيك عربي

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال المزيد من الوحدات البحرية إلى المنطقة، وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، التي... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T07:49+0000

2024-08-13T07:49+0000

2024-08-13T07:49+0000

رصد عسكري

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أنصار الله

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وتريد واشنطن امتلاك قوة عسكرية في الشرق الأوسط بمستويات تمكنها من ردع إيران ومنعها من توجيه ضربة عسكرية لإسرائيل، ويظهر ذلك في الإعلان عن إرسال سفن مختلفة كان آخرها ما أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون، أمس الإثنين، الذي أمر مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المجهزة بطائرات "إف 35"، بالإبحار بشكل أسرع إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى نشر غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا".تآكل الردع الأمريكيشهدت العقود الماضية استخدام الولايات المتحدة استراتيجية عسكرية تقوم على ردع خصومها في العديد من المناطق حول العالم، وهي استراتيجية تعتمد على حشد قوة عسكرية ضخمة يمكنها إجبار الخصم على تغيير خططه العسكرية حتى بدون حرب، في بعض الحالات.لكن في الوقت الحالي، يبدو أن قوة الردع الأمريكي تآكلت لدرجة أن تحريك حشودها العسكرية إلى بعض المناطق حول العالم أصبح بلا تأثير يذكر نتيجة لتغير موازين القوى والظروف الاستراتيجية المرتبطة بتحالفات استراتيجية جديدة وتنامي القدرات العسكرية لبعض الدول مقابل تراجع القدرات القتالية للجيش الأمريكي، والأزمات الداخلية التي يعاني منها، بحسب تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تناول أبرز الأزمات الداخلية التي تسببت في تراجع نفوذ واشنطن عالميا.وتناول التقرير كيف أصبحت قوة أمريكا العسكرية محل تساؤل حتى من حلفائها، الذين أصبح بعضهم يرى أنها مجرد نمر من ورق أو إمبراطورية أصابها الوهن.كما شككت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، في جدوى الاعتماد على استراتيجية الغرب العسكرية في الحروب الحديثة، مشيرة إلى أنه بإمكان مجموعات مسلحة أن تقوض قوة الجيوش الغربية وفي مقدمتها الجيش الأمريكي، بثمن زهيد.ففي جنوب البحر الأحمر، نموذج فشل الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، التي تعتمد على امتلاك تقنيات عسكرية فائقة التطور لتحقيق نصر عسكري حاسم، ويؤكد ذلك عجز الأساطيل الأمريكية عن مواجهة "أنصار الله"، التي تستخدم صواريخ وطائرات مسيرة رخيصة التكلفة لمواجهة أغلى الأسلحة الغربية.ويؤكد ذلك تصريحات الأدميرال جورج ويكوف، قائد الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يتولى مهام التصدي لـ"أنصار الله"، التي قال فيها إن "الأساطيل الحربية العملاقة التي تضم حاملات طائرات نووية غير قادرة على وقف التهديدات التي تشكلها "أنصار الله" اليمنية للسفن العابرة للبحر الأحمر".الوضع في الشرق الأوسطتأتي التحركات الأمريكية في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم إيراني وعدت به، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مقر إقامته بطهران، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتياله رسميا.

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https://sarabic.ae/20240812/الدفاع-الأمريكية-ترسل-غواصة-صواريخ-موجهة-إلى-الشرق-الأوسط-وسط-تصاعد-التوترات-1091634850.html

https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط, أنصار الله