هل تنعكس خلافات غالانت ونتنياهو على مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240813/هل-تنعكس-خلافات-غالانت-ونتنياهو-على-مفاوضات-تبادل-الأسرى-مع-حماس؟-1091705212.html
هل تنعكس خلافات غالانت ونتنياهو على مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"؟
هل تنعكس خلافات غالانت ونتنياهو على مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"؟
سبوتنيك عربي
وسط صعوبة توصل الوسطاء لصيغة تفاهمية تنهي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، علت أصوات الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت الذي اتهمه بعرقلة عملية التفاوض ومنع... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T17:38+0000
2024-08-13T17:38+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
بنيامين نتنياهو
يواف غالانت
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/04/1091395465_0:130:1256:837_1920x0_80_0_0_bca3c679444891a4219a0f73c44d6093.jpg
ويقول مراقبون إن نتنياهو يعرقل المحادثات حتى لا يتم استبعاده وملاحقته قانونيًا بعد توقف الحرب، فيما سيكون هناك انعكاسات كبيرة على خلافه مع غالانت حول هذه النقطة.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "إسرائيل هي سبب تأخير إبرام الصفقة"، لافتًا إلى أن "واجب الحكومة هو تهيئة الظروف لإعادة المختطفين من خلال ضغط عسكري وصفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة".من جهته، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على غالانت، متهما إياه بأنه "يتبنى الرواية المناهضة لإسرائيل وبالإضرار بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين".تصاعد الخلافاتاعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الخلاف بين غالانت ونتنياهو غير مسبوق، حيث سبق وأن حدث خلافات حتى أثناء الحرب لكن ليست في معركة قوية وضروس مثل هذه.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المشكلة لدى نتنياهو أنه يواجه وزير دفاع سياسي وعسكري في الوقت نفسه ولديه اتصالات واطلاع، وهناك أحاديث بأنه تراجع عن إقالته أثناء الحرب، بسبب تلويحه بكشف بعض الحقائق منها انهيار نتنياهو وقت الحرب بعد هجوم 7 أكتوبر.وقال إن هناك رواسب كثيرة ستطفو على السطح في ظل هذه المواجهات، وفي ظل عجز المستوى العسكري عن إنجاز أهداف الحرب، لذلك هناك تبادل اتهامات طول الوقت، ومخاوف لدى نتنياهو أن يتحول غالانت إلى بديل ويحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ولو مرحليًا لقيادة تل أبيب في هذه المعركة، خاصة وأن سياسات نتنياهو لا تشعل غزة أو الضفة فقط، بل تهدد استقرار المنطقة.ويعتقد الخبير المصري أن هناك مراجعات في واشنطن إزاء هذا الانقسام الخطير، خاصة وأن استطلاعات الرأي تظهر بأن أغلبية الأمريكيين يرفضون إرسال قوات لحماية إسرائيل من جيرانها، حال شنت هذه الدول حربا عليها، ولذلك الدور الوظيفي لإسرائيل يتقلص، والردع يسقط، وهناك حاجة لإعادة التفكير في المسار كله الذي يرفض اليد العربية المدودة للسلام منذ 1982.ويرى أنور أن التصعيد والخلافات الداخلية التي تجعل نتنياهو في مجال مناورة محدود، سيكون لها صدى كبير خلال الأيام القليلة الماضية.عرقلة نتنياهومن جانبه، اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن نتنياهو كان ولا يزال المعرقل الأساسي في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، حيث يدرك بأن إبرام الصفقة التي حضرها الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا ستنهي الحرب وحياتيه السياسية في آن.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بعد انتهاء الحرب سوف يواجه نتنياهو القضاء والمحاكم في قضايا الرشوة والفساد، وكذلك سيواجه لجنة تحقيق برلمانية والتي ستحمله المسؤولية الأولى والأخيرة عن أحداث 7 أكتوبر.وأكد أن غالانت هاجم نتنياهو لأنه يريد هذه الصفقة، حيث يعلم أن الجيش الإسرائيلي قد استنفد كل قواه في غزة، بعد أن دمرها بشكل كامل، وهو ما أكدت عليه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ترى بأن الصفقة جيدة لإسرائيل، وأنه لا يمكن تحقيق أكثر من ذلك.وأوضح أن غالانت يفكر في التعنت الإسرائيلي وتأثيره على موازين القوى في المنطقة، وإن كان هناك دعم أمريكي وأوروبي، لكن في نهاية الأمر لا أحد يعلم بما في ذلك واشنطن ما الذي يريده نتنياهو.وبين أن هناك هجوما من قبل اليمين الإسرائيلي الفاشي، سواء في الحكومة أو الشارع على غالانت، وهناك مطالبات بإقالته، وهو ما يمكن أن يحدث حال وافق جدعون ساعار على أن يكون بديلا له.ودعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لسد جميع الثغرات في الاتفاق، الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن التهدئة في غزة، ولبدء تنفيذه دون أي تأجيلات جديدة، معربين عن الاستعداد لوضع مقترح نهائي للتغلب على الثغرات في الاتفاق.يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20240812/تبادل-الاتهامات-بين-نتنياهو-وغالانت-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حركة-حماس-1091654126.html
https://sarabic.ae/20240813/سجالات-غالانت-ونتنياهو-ومسؤولية-إسرائيل-عن-تعطيل-صفقة-تبادل-الأسرى-1091681121.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/04/1091395465_138:0:1254:837_1920x0_80_0_0_688d62a326de225ac556dc3a7816c5a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, يواف غالانت, تقارير سبوتنيك
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, يواف غالانت, تقارير سبوتنيك

هل تنعكس خلافات غالانت ونتنياهو على مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"؟

17:38 GMT 13.08.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
وسط صعوبة توصل الوسطاء لصيغة تفاهمية تنهي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، علت أصوات الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت الذي اتهمه بعرقلة عملية التفاوض ومنع التوصل لصفقة تبادل للأسرى.
ويقول مراقبون إن نتنياهو يعرقل المحادثات حتى لا يتم استبعاده وملاحقته قانونيًا بعد توقف الحرب، فيما سيكون هناك انعكاسات كبيرة على خلافه مع غالانت حول هذه النقطة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "إسرائيل هي سبب تأخير إبرام الصفقة"، لافتًا إلى أن "واجب الحكومة هو تهيئة الظروف لإعادة المختطفين من خلال ضغط عسكري وصفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة".
من جهته، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على غالانت، متهما إياه بأنه "يتبنى الرواية المناهضة لإسرائيل وبالإضرار بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين".

تصاعد الخلافات

مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس
أمس, 13:45 GMT
اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الخلاف بين غالانت ونتنياهو غير مسبوق، حيث سبق وأن حدث خلافات حتى أثناء الحرب لكن ليست في معركة قوية وضروس مثل هذه.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المشكلة لدى نتنياهو أنه يواجه وزير دفاع سياسي وعسكري في الوقت نفسه ولديه اتصالات واطلاع، وهناك أحاديث بأنه تراجع عن إقالته أثناء الحرب، بسبب تلويحه بكشف بعض الحقائق منها انهيار نتنياهو وقت الحرب بعد هجوم 7 أكتوبر.
وقال إن هناك رواسب كثيرة ستطفو على السطح في ظل هذه المواجهات، وفي ظل عجز المستوى العسكري عن إنجاز أهداف الحرب، لذلك هناك تبادل اتهامات طول الوقت، ومخاوف لدى نتنياهو أن يتحول غالانت إلى بديل ويحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ولو مرحليًا لقيادة تل أبيب في هذه المعركة، خاصة وأن سياسات نتنياهو لا تشعل غزة أو الضفة فقط، بل تهدد استقرار المنطقة.
ويعتقد الخبير المصري أن هناك مراجعات في واشنطن إزاء هذا الانقسام الخطير، خاصة وأن استطلاعات الرأي تظهر بأن أغلبية الأمريكيين يرفضون إرسال قوات لحماية إسرائيل من جيرانها، حال شنت هذه الدول حربا عليها، ولذلك الدور الوظيفي لإسرائيل يتقلص، والردع يسقط، وهناك حاجة لإعادة التفكير في المسار كله الذي يرفض اليد العربية المدودة للسلام منذ 1982.
ويرى أنور أن التصعيد والخلافات الداخلية التي تجعل نتنياهو في مجال مناورة محدود، سيكون لها صدى كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

عرقلة نتنياهو

سجالات غالانت ونتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
راديو
سجالات غالانت ونتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:57 GMT
من جانبه، اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن نتنياهو كان ولا يزال المعرقل الأساسي في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، حيث يدرك بأن إبرام الصفقة التي حضرها الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا ستنهي الحرب وحياتيه السياسية في آن.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بعد انتهاء الحرب سوف يواجه نتنياهو القضاء والمحاكم في قضايا الرشوة والفساد، وكذلك سيواجه لجنة تحقيق برلمانية والتي ستحمله المسؤولية الأولى والأخيرة عن أحداث 7 أكتوبر.
وأكد أن غالانت هاجم نتنياهو لأنه يريد هذه الصفقة، حيث يعلم أن الجيش الإسرائيلي قد استنفد كل قواه في غزة، بعد أن دمرها بشكل كامل، وهو ما أكدت عليه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ترى بأن الصفقة جيدة لإسرائيل، وأنه لا يمكن تحقيق أكثر من ذلك.
وأوضح أن غالانت يفكر في التعنت الإسرائيلي وتأثيره على موازين القوى في المنطقة، وإن كان هناك دعم أمريكي وأوروبي، لكن في نهاية الأمر لا أحد يعلم بما في ذلك واشنطن ما الذي يريده نتنياهو.
وبين أن هناك هجوما من قبل اليمين الإسرائيلي الفاشي، سواء في الحكومة أو الشارع على غالانت، وهناك مطالبات بإقالته، وهو ما يمكن أن يحدث حال وافق جدعون ساعار على أن يكون بديلا له.
ودعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لسد جميع الثغرات في الاتفاق، الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن التهدئة في غزة، ولبدء تنفيذه دون أي تأجيلات جديدة، معربين عن الاستعداد لوضع مقترح نهائي للتغلب على الثغرات في الاتفاق.
يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"12:46 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала