السفير الروسي بلندن: بريطانيا متورطة بنشاط في عمليات التخريب الأوكرانية

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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240814/السفير-الروسي-بلندن-بريطانيا-متورطة-بنشاط-في-عمليات-التخريب-الأوكرانية-1091713074.html
السفير الروسي بلندن: بريطانيا متورطة بنشاط في عمليات التخريب الأوكرانية
السفير الروسي بلندن: بريطانيا متورطة بنشاط في عمليات التخريب الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا منخرطة بنشاط في إعداد العمليات العسكرية والتخريبية لقوات كييف ولها تأثير كبير... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T00:52+0000
2024-08-14T00:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، يجدر ذكر المشاركة النشطة للبريطانيين في إعداد وتنفيذ العمليات العسكرية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية، ناهيك عن التأثير الكبير على القيادة الأوكرانية".وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إن أكثر من 800 بريطاني سافروا إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، مضيفًا أنه من بين هذا العدد، قُتل 360 جنديًا.هذا وأعلنت بريطانيا في 11 أيار/مايو 2023، عن تزويد نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو" المجنحة، حيث بدأت كييف بعد ذلك بوقت قصير باستخدامها لمهاجمة الخطوط الخلفية الروسية والأهداف المدنية.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الشهر الماضي، بأنه لا يوجد أدنى شك لدى موسكو بأن الحكومة البريطانية الجديدة التي تشكلت بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ستواصل النهج المناهض لروسيا الاتحادية.وقالت زاخاروفا: "ليس لدينا شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا في ظل حكومة حزب العمال. وأن تقديم جميع أنواع المساعدة لنظام زيلينسكي، إلى جانب استعراض دور "القيادة" البريطانية في حشد المساعدات الخارجية لكييف، ومواجهة روسيا على الساحة الدولية، ستظل بوضوح أولوية في السياسة الخارجية لحزب العمال، حتى لو كان ذلك على حساب الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لبلدها".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على مضمون هذا التقييم (تقييم زاخاروفا) بأن الليبراليين في بريطانيا على الأغلب سيواصلون النهج السلبي في العلاقات مع روسيا الاتحادية، مشيرًا إلى أن موسكو غير متفائلة بشأن إمكانية تحسين العلاقات الثنائية بعد وصولهم (الليبراليين) إلى السلطة. وهم "لا يميلون إلى أي مرونة لتطبيع العلاقات الروسية البريطانية، بل يميلون إلى الاستمرار في خط إنكار مستقبل علاقاتنا الثنائية".فيما اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن فوز حزب العمال في بريطانيا لن يغير مسار "الروسوفوبيا" في لندن، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تقدم في الحوار.جدير بالذكر أن روسيا كانت قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، أكدت خلالها أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستكون ضمن الأهداف المشروعة للقوات الروسية.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، موضحًا أنه "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد بيسكوف سابقًا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع تسوية الصراع ويعرقل المفاوضات.
https://sarabic.ae/20240813/بايدن-التوغل-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-يخلق-معضلة-حقيقية--1091711413.html
https://sarabic.ae/20240813/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-أربعة-صواريخ-أوكرانية-في-منطقة-كورسك-1091712890.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا

السفير الروسي بلندن: بريطانيا متورطة بنشاط في عمليات التخريب الأوكرانية

00:52 GMT 14.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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أكد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا منخرطة بنشاط في إعداد العمليات العسكرية والتخريبية لقوات كييف ولها تأثير كبير على القيادة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، يجدر ذكر المشاركة النشطة للبريطانيين في إعداد وتنفيذ العمليات العسكرية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية، ناهيك عن التأثير الكبير على القيادة الأوكرانية".
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أمس, 20:38 GMT
وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إن أكثر من 800 بريطاني سافروا إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، مضيفًا أنه من بين هذا العدد، قُتل 360 جنديًا.
هذا وأعلنت بريطانيا في 11 أيار/مايو 2023، عن تزويد نظام كييف بصواريخ "ستورم شادو" المجنحة، حيث بدأت كييف بعد ذلك بوقت قصير باستخدامها لمهاجمة الخطوط الخلفية الروسية والأهداف المدنية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الشهر الماضي، بأنه لا يوجد أدنى شك لدى موسكو بأن الحكومة البريطانية الجديدة التي تشكلت بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ستواصل النهج المناهض لروسيا الاتحادية.
وقالت زاخاروفا: "ليس لدينا شك في استمرارية خط المواجهة المناهض لروسيا في ظل حكومة حزب العمال. وأن تقديم جميع أنواع المساعدة لنظام زيلينسكي، إلى جانب استعراض دور "القيادة" البريطانية في حشد المساعدات الخارجية لكييف، ومواجهة روسيا على الساحة الدولية، ستظل بوضوح أولوية في السياسة الخارجية لحزب العمال، حتى لو كان ذلك على حساب الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لبلدها".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
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الدفاع الجوي الروسي يسقط 4 صواريخ أوكرانية في منطقة كورسك
أمس, 23:58 GMT
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على مضمون هذا التقييم (تقييم زاخاروفا) بأن الليبراليين في بريطانيا على الأغلب سيواصلون النهج السلبي في العلاقات مع روسيا الاتحادية، مشيرًا إلى أن موسكو غير متفائلة بشأن إمكانية تحسين العلاقات الثنائية بعد وصولهم (الليبراليين) إلى السلطة. وهم "لا يميلون إلى أي مرونة لتطبيع العلاقات الروسية البريطانية، بل يميلون إلى الاستمرار في خط إنكار مستقبل علاقاتنا الثنائية".
فيما اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن فوز حزب العمال في بريطانيا لن يغير مسار "الروسوفوبيا" في لندن، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تقدم في الحوار.
جدير بالذكر أن روسيا كانت قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، أكدت خلالها أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستكون ضمن الأهداف المشروعة للقوات الروسية.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، موضحًا أنه "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وقد أكد بيسكوف سابقًا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع تسوية الصراع ويعرقل المفاوضات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"أمس, 21:11 GMT
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