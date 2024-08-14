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قيادي في منظمة "التحرير الفلسطينية": لو أرادت أمريكا لأنهت حرب غزة منذ اللحظة الأولى

قيادي في منظمة "التحرير الفلسطينية": لو أرادت أمريكا لأنهت حرب غزة منذ اللحظة الأولى

سبوتنيك عربي

شدّد القيادي في منظمة "التحرير الفلسطينية"، سمير أبو عفش، على أهمية الدور الروسي في الملف الفلسطيني، على اعتبار أن "موسكو صديقة وتواجه حربا كونية ظالمة على... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T18:53+0000

2024-08-14T18:53+0000

2024-08-14T18:53+0000

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وقال أبو عفش في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إن "الشعب الفلسطيني يثق بروسيا لذلك يطالب بضمانات روسيّة في أي صفقة قد تُبرم".واعتبر أبو عفش أن "الموقف المعلن لحركة "حماس" بأنّها لن تشارك في المفاوضات مختلف عن ما أعلنه الوكيلين القطري والمصري".وأعلن عن "رغبة أمريكية بإعطاء المفاوضات دفعاً إيجابيًا لاحتواء الرد الإيراني ورد "حزب الله" اللبناني على الاغتيالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في بيروت وطهران".ورأى أبو عفش أنه "في حال نجحت هذه الجولة من المفاوضات، نحتاج على الأقل شهرًا لبداية مراحل وقف إطلاق النار، لاسيّما وأن الإدارة الأمريكية غير مستعجلة وتريد أن تبقي الأمور على ما هي عليه حتى إنجاز الانتخابات الأمريكية شرط أن لا تتصاعد وتيرة الحرب".وقال إن "إيران كانت واضحة في هذا الإطار بأنه في حال تم الاتفاق في جولة المفاوضات سيتم تأخير الرد، إلا أن الاتفاق على وقف إطلاق النار لن يكون بهذه السهولة".وعلّق المسؤول الفلسطيني على تصريحات بايدن الأخيرة مؤكدًا أن "الفلسطينيين لا يثقون بالولايات المتحدة وعليه طالب الرئيس محمود عباس بضرورة عقد مؤتمر دولي برعاية روسية وصينية".وتابع أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي عدوّة شعبنا وتستخدم الفيتو أمام أي قرار يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأتي في إطار الضغط على الفصائل الفلسطينية".وعن الداخل الفلسطيني، شدّد المسؤول في منظمة "التحرير الفلسطينية" على أن "اليوم التالي للحرب سيكون يومًا فلسطينيًا "خالصًا" ما يعني ترجمة ما تم التوقيع عليه بشكل جماعي في موسكو، وفردي بين حركتي "فتح" و"حماس"، ومفاده احترام الشراكة الوطنية وانتخاب مجلس تشريعي يتمثل فيه الجميع".

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